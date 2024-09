Pedro Sánchez y Gonzalo Capellán se reunirán el viernes 27 de septiembre en La Moncloa

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el próximo viernes 27 de septiembre a las 12,30 horas, en el Palacio de La Moncloa, tal y como han concertado ambas administraciones. Este encuentro forma parte de la ronda de contactos bilaterales que ha iniciado el presidente del Gobierno de España con los presidentes de las comunidades autónomas.

Precisamente, este martes, Capellán se refería a esta reunión, para la que entonces no había fecha todavía, tras una ronda de contactos con los grupos parlamentarios sobre la financiación singular de Cataluña. Así, aseguró que Sánchez “se va a encontrar con la oposición de La Rioja” a esta financiación para Cataluña

El presidente de La Rioja ha avanzado que Sánchez va a encontrarse con su oposición a esta financiación de Cataluña en la próxima reunión que mantengan, para la que aún no hay fecha. “La Rioja va a poner sobre la mesa todas las herramientas”, respondió a si el presidente riojano exhibirá en el encuentro el artículo 46 del Estatuto de Autonomía. No obstante, dijo “aunque es un elemento de singularidad de los riojanos, no debe desviarnos de lo real”, por lo que ha dicho que “su prioridad será frenar este acuerdo sobre la financiación de Cataluña”.

Capellán presentó en esta rueda de prensa los resultados de un informe encargado al Colegio de Economistas de La Rioja, que cuantificado las pérdidas que podrá suponer para la financiación de La Rioja en entre 292 y 298 millones de euros menos ya en el año 2026: “Supone la quiebra del sistema de financiación y del estado de bienestar”, consideró el presidente riojano.