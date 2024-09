Capellán cifra en más de 290 millones de euros el impacto en La Rioja de la financiación singular de Cataluña

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se ha reunido este martes con los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento de La Rioja por primera vez en la legislatura. Estos encuentros se producen dos semanas después del Debate del Estado de la Región, donde aseguró que les citaría al terminar las sesiones para alcanzar un pacto de región y concitar, dijo en la tribuna, “el mayor acuerdo social posible en defensa de una financiación justa para La Rioja y para los riojano”.

Capellán ha asegurado que “el acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que implica una financiación singular para Cataluña, supone la ”inviabilidad“ de los servicios sociosanitarios de La Rioja”.

El presidente ha informado, tras la ronda de contactos, de los resultados del estudio que encargó al Colegio de Economistas para conocer el impacto que tendrá en La Rioja este acuerdo si va adelante; algo que, a su juicio, “aún se está a tiempo de parar”. En este sentido, ha cuantificado las pérdidas que supondrá para la financiación de La Rioja en entre 292 y 298 millones de euros menos ya en el año 2026.

“Yo les traduzco claramente lo que eso significa”, ha añadido, “significa el total del salario de todo el personal sociosanitario que nos atiende”. Por lo tanto, ha visto, “supone la quiebra del sistema de financiación” y “del estado de bienestar”. “No hay manera de que La Rioja, como comunidad autónoma, sea capaz de prestar los servicios públicos básicos para los cuales se refiere esa financiación”, ha asegurado.

Para Capellán, el estudio supone que “se cumplen las peores previsiones” y, ante esto, ha advertido, desde el Gobierno de La Rioja “no se van a ”aceptar“ las consecuencias del acuerdo y Capellán va a defender que no se cumpla semejante tropelía”. Capellán ha insistido ante la financiación singular de Cataluña porque “supone romper el régimen común y una merma de los recursos para La Rioja”.

Más en detalle, ha señalado que “será ya en el año 2026 cuando, con respecto a la estimación para 2025, La Rioja perdería entre 169 y 190 millones de euros de recepción neta del Fondo de Garantía. Pasaría de percibir entre 192 y 258 millones para 2025 a recibir entre 23 y 68 millones de euros En el mismo periodo, La Rioja perdería entre 83 y 108 millones de euros del Fondo de Suficiencia, debido a que se produciría una minoración de los ingresos del Estado sobre los que se calcula”.

El presidente de La Rioja ha avanzado que Sánchez va a encontrarse con su oposición a esta financiación de Cataluña en la próxima reunión que mantengan, para la que aún no hay fecha. “La Rioja va a poner sobre la mesa todas las herramientas”, ha dicho al responder a si el presidente riojano exhibirá en ese encuentro el artículo 46 del Estatuto de Autonomía. No obstante, ha dicho “aunque es un elemento de singularidad de los riojanos, no debe desviarnos de lo real”, por lo que ha dicho que “su prioridad será frenar este acuerdo sobre la financiación de Cataluña”.

IU: “Yo no quiero más financiación para perdonar a los más ricos”

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida, Henar Moreno, ha advertido hoy al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán: “Yo no quiero más financiación para perdonar a los más ricos de nuestra comunidad”. Moreno ha destacado la oportunidad de hablar de financiación, pero ha defendido “que debe ir unido a la necesidad de hablar para qué se usa esta financiación”.

“Yo no quiero más financiación para perdonar a los más ricos de nuestra comunidad con condonaciones al Impuesto de Patrimonio y al de Sucesiones”, ha dicho. Para Moreno, “la redistribución de la riqueza debe ser el objetivo fundamental a abordar en el ámbito de la financiación en todo momento”.

Sobre el pacto ante la financiación singular de Calaluña, la diputado de IU considera “un error no abordar primero el debate sobre qué modelo de financiación”. A su juicio, “debatir sobre lo mismo sin debatir en profundidad es dar una visión partidista”, ha valorado.

“Entendemos que un acuerdo singular, exclusivamente con Cataluña, no resuelve los problemas de falta de financiación”, ha resaltado. IU destaca que “hay que hablar en paralelo de una reforma de la financiación autonómica y, conjuntamente, de la municipal, siempre se olvida de los ayuntamientos”. En cualquier caso, ha apostado por “una reforma fiscal que nos garantice que paga más quien más tiene y que, desde luego, no es compatible con las reformas del presidente Capellán”.

Henar Moreno ha informado que el presidente le ha transmitido el resultado del estudio del Colegio de Economistas sobre el impacto que tendría para La Rioja una financiación singular en Cataluña y ha puntualizado que “es un estudio sobre un futurible, porque tampoco hay un modelo de financiación concreto pactado con ERC y PSC, sí que supone una pérdida importante para la Comunidad Autónoma de La Rioja”.

En otro orden de cosas, en su reunión, ha informado, Moreno ha visto “prioritaria la recuperación de la ponencia de infraestructuras” y potenciar el ferrocarril, tanto de cercanía como con una conexión en tres horas a Madrid. Moreno, ha dicho, se ha despedido del presidente contándole que iba a participar en la concentración de la Sanidad Pública y, por la tarde, en la de la Educación Pública. Así, la diputada de IU ha subrayado que “hay que centrarse no sólo en pedir dinero, sino en gestionarlo adecuadamente”.

VOX dice que “le preocupa mucho el Estado del Bienestar”

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha revelado que el informe que Capellán ha pedido al Colegio de Economistas concluye que “una financiación singular para Cataluña tendría un impacto en La Rioja de entre 280 y 290 millones menos de financiación”. Alda ha valorado la reunión como “razonablemente buena”, aunque ha reprochado que Capellán no se haya reunido antes con los portavoces, dado que es el primer encuentro de la legislatura.

El portavoz de Vox ha considerado ante medios de comunicación: “Nos encontramos en una situación complicada” y ha considerado que una financiación singular para Cataluña “va a repercutir en el conocido como estado de bienestar”, ha dicho afirmando que “eso en VOX nos preocupa mucho”. El portavoz de VOX ha explicado que ha pedido Capellán defender una financiación justa que, según a su jucio, “pasa por que Cataluña no salga del modelo común”.

Con respecto a otros temas, que también se han tratado, ha considerado que “en Vox tenemos puntos de conexión” con el Partido Popular“ y ha añadido: ”este partido siempre ha tendido la mano porque en todas las medidas que afectan a los riojanos, cuanto más consenso mucho mejor“.

PSOE: “Seamos rigurosos hasta conocer cómo queda la caja común”

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha pedido “ser rigurosos hasta conocer cómo queda la caja común con la financiación singular de Cataluña tras el acuerdo entre el Partido Socialista Catalán y Esquerra Republicana de Catalunya”.

“Si hacemos un informe en el que desaparece la cantidad económica que aporta Cataluña y no se pone más dinero en la caja común, evidentemente, saldrán perjudicadas todas las comunidades del régimen común”, ha dicho García. A lo que ha añadido: “También se está hablando de que esa caja común tendrá una aportación extraordinaria, por lo que vamos a ser rigurosos con las cosas”.

El portavoz del PSOE le ha trasladado a Capellán que el Partido Socialista “quiere afrontar este asunto de un modo serio y riguroso”. Y lo quiere hacer con el objetivo de “abordar la futura financiación de La Rioja en positivo y no contra otra comunidad autónoma, evitando la política ficción y aparcando tácticas partidistas”.

García ha señalado que “el punto de partida de los socialistas es muy claro; aspirar a recibir más financiación y que se destine a reforzar los servicios públicos que emanan del Estado del Bienestar, y no a acometer rebajas fiscales que beneficien a los más privilegiados”.

Ha recordado que “deben primar los intereses de La Rioja”. En este sentido, el portavoz Socialista ha insistido en que La Rioja “cuenta con un mecanismo singular, como es el artículo 46 del Estatuto de Autonomía”. “Renunciar a intentar desarrollar este artículo”, ha dicho García, “sería un error imperdonable”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también le ha trasladado al presidente que “no podemos perder de vista la corresponsabilidad fiscal”. Y es que, a su juicio, “no puede ser que, mientras se bajan impuestos a los que menos lo necesitan y se anuncian ayudas sin ningún tipo de progresividad, se reclame al Estado una mejor financiación”.

PP: “Esta financiación singular responde a un masivo engaño a los españoles”

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha resaltado, tras reunirse con el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán: “Desde el PP vamos a luchar contra la vulneración del principio de igualdad”. Un tema “trascendental” para La Rioja, ha considerado: “Hay mucho en juego para el estado del bienestar y para la prestación de los servicios públicos en nuestra tierra”.

“Existe un grave riesgo para la autonomía política y fiscal de la Rioja”, ha advertido Maiso. “Este acuerdo, al que han llegado dos partidos políticos catalanes para acordar la investidura del señor Illa, es un acuerdo que va a reducir el dinero en los presupuestos que le corresponde a nuestra tierra”, ha subrayado.

En este sentido, ha dicho que “el acuerdo de la investidura del señor Illa es un concierto fiscal, con todas las letras”, porque, ha dicho, “va a implicar que Cataluña salga del sistema común de financiación y eso, además, va a implicar la quiebra de la solidaridad y de la igualdad entre todos los ciudadanos, sean de donde sean, vivan donde vivan”.

La portavoz ha destacado: “el PP va a luchar por los riojanos y contra la vulneración del principio de igualdad y, por ello pedims el apoyo de los grupos políticos, para que La Rioja se vea compensada con lo que se merece”. Además, la portavoz ha considerado que “esta financiación singular responde a un masivo engaño a los españoles proceso electoral tras proceso electoral, porque Pedro Sánchez nunca dijo que iba a hacer lo contrario”.

Por otra parte, para la portavoz la reunión ha sido fructífera porque, ha dicho, se han trasladado al presidente “todas las intenciones que desde el grupo popular son beneficiosas para La Rioja y el programa de buen gobierno que apoyaron los riojanos en las urnas”.