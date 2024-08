La playlist de Belinda León: “A la oposición le dedicaría 'You can´t always get what you want' de los Rolling”

La política actual le suena algo apocalíptica y sin embargo, los Consejos de Gobierno aquí en La Rioja le evocan algo tan alegre como 'Viva la vida' de Coldplay. La selección musical de la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja desvela un gusto por los grandes clásicos en español como Miguel Bosé o Fangoria además de una alusión cinematográfica en su adolescencia. Estas son las respuestas de Belinda León al cuestionario musical del verano de Rioja2:

La canción de su infancia:

Cualquiera del disco LP - ABBA en español ‘Gracias por la música’.

La banda sonora de la adolescencia:

Banda sonora Top Gun.

La canción que marcó su juventud:

'Ni tú ni nadie' de Fangoria.

Qué música sonará este verano en casa:

La que más pongan mis hijas.

Una canción que no soporte:

Me encanta la música, no hay ninguna que llegue al nivel de no soportarla.

Una canción que le dé ganas de bailar siempre que suena:

'Seré tu amante bandido' de Miguel Bosé.

Una canción que defina su personalidad:

“Always The Sun”, de The Stranglers.

Una canción que defina los Consejos de Gobierno:

'Viva la vida' de Coldplay.

Qué canción le dedicaría a la oposición:

'You can’t always get what you want', de The Rolling Stones.

Canción que suena en su cabeza cuando piensa en la política actual:

'Carmina Burana' de O Fortuna.