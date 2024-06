Dos poemarios en tres años: “Ponerle nombre a mis sentimientos me ayudó a sentirme mejor”

Cristina del Campo Ezquerro tiene 20 años, estudia psicología y además escribe poesía. El lenguaje del silencio es su segundo libro. Y es que esta joven logroñesa ha conseguido publicar dos poemarios en menos de tres años. “Llevo escribiendo desde hace tiempo. Comencé cuando atravesaba una etapa un poco mala. Empecé a escribir lo que sentía, escribir me ayudaba a sentirme bien, escribir lo que sentía y cómo me sentía, ponerle nombre a mis sentimientos me ayudó a estar mejor”.

Y así, poco a poco, los folios en blanco se fueron llenado de poemas, sentimientos y vivencias que pronto dejarían de pertenecer a Del Campo. Su madre fue la primera que leyó esos versos que contaban los sentimientos de su hija. Y le gustó. “Me animé a enseñárselo a más gente y también les gustó, incluso algunas personas me dijeron que mis versos y poemas les ayudaban a identificar lo que estaban sintiendo”. Era el principio del primer poemario de Cristina del Campo, Vete para no doler. Un libro que refleja cómo es ella, “sin tapujos ni censuras; yo sin miedo, yo en estado puro”.

Y al día siguiente de que se publicara Vete para no doler comenzó, sin ella ser consciente, a escribir El lenguaje del silencio. Ojos que te ven, corazón que no miente, El arte de ser tú, Remitente o Melatonina son algunos de los poemas que se han colado en este segundo libro de la poetisa que se confiesa amante de la poesía. “Le leído a Rayden, siempre me han gustado los poemas por su capacidad para expresar un sentimiento con métáforas, me parece una forma bonita de ponerle nombre a un sentimiento que igual no es tan bonito”.

Y así, a lo largo de las más de 100 páginas de este nuevo poemario, Del Campo continúa mostrando sus sentimientos y vivencias, problemas de amor, de desamor, crítica social.... “En El lenguaje del Silencio hay un poco de todo, experiencias que me están pasando a mí y en las que se pueden ver reflejadas personas jóvenes y no tanto porque lo que hay en este libro es, sobre todo, sentimientos”.

El Lenguaje del Silencio ya está a la venta. “El primer libro fue francamente bien, yo pensaba que sólo lo compararía mi familia y amistades, pero no, funcionó bien. Y de hecho, ya me preguntaban para cuándo el segundo”. Un segundo libro que ya es una realidad, aunque esta joven poetisa nunca deja de escribir. “Nunca paro de escribir, escribo porque me hace sentir bien, escribo lo que me pasa y luego decido qué publicar y qué no... sacar de esta forma los pensamientos de la cabeza, me ayuda a quedarme más tranquila”.

Con dos libros en el mercado, Cristina Del Campo Ezquerro continúa escribiendo, continúa volcando en el papel sentimientos y vivencias que, quién sabe, podrán colarse en un tercer libro. “Ojalá” desea.