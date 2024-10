La Rioja publicará este viernes los detalles de la nueva Selectividad

Ya hay fecha para que el alumnado conozca los detalles de la próximo prueba de acceso a la universidad. Este viernes en la página web de la Universidad de La Rioja se publicará la estructura y los criterios de evaluación de la PAU. La información se conocerá una semana después de que los estudiantes llegarán a realizar una huelga en todo el país con esta cuestión como principal reivindicación.

La Comisión Organizadora de la PAU se ha reunido este jueves y ha acordado la publicación a partir de mañana de los detalles de la prueba. Asi lo ha informado la Consejería de Educación, que ha agradecido “el trabajo hecho por los coordinadores de las materias en un periodo tan corto, ya que en otros años esta publicación se hacía en febrero y más, teniendo en cuenta que la nueva normativa que regula esta prueba no se aprobó hasta junio”. Educación ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los estudiantes y a las familias porque con esta publicación se puede trabajar ya sobre una base firme.

Los estudiantes denunciaron el viernes la tardanza para conocer los nuevos modelos de PAU y la incertidumbre a la que estaban sometidos, al no conocer si lo contenidos que estaban estudiando entrarían en la prueba o si se incorporarían otros nuevos. “Si no sabemos cómo va a ser, no podemos prepararnos, ni tener la mente guiada. Que cambie todo radicalmente, nos va a afectar mucho”, advirtió un estudiante de 2º de Bachillerato.

Además, criticaron el carácter de la prueba: “Hace que nos dejemos la salud mental en una prueba para competir por plazas que cada vez hay menos y con nota de corte cada vez mas altas”, dijo Aroa Villoslada, presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja, que reclama el acceso libre a los estudios universitarios. “Queremos un sistema en el que podamos estudiar lo que queramos, este sistema de competición nos perjudica demasiado”, ha añadido.

La huelga en La Rioja tuvo un seguimiento escaso y los convocantes y los propios estudiantes relataron la presiones que habían sufrido desde los propios centros, con amenazas de expulsión o programación de exámenes para ese mismo día.