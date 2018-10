“La difusión del Festival Hispanoamericano de Escritores ha sido muy rentable para La Palma”

El director del Festival Hispanoamericano de Escritores que se celebró en Los Llanos, el escritor y guionista palmero Nicolás Melini, asegura en una entrevista con La Palma Ahora que la difusión de este encuentro literario “ha sido muy rentable para la isla. El pequeño presupuesto que teníamos en dinero contante y sonante lo hemos destinado a pagar a los autores y a la realización del evento. Por decirlo de un modo más tosco: no hemos tenido que comprar, como sí tienen que hacer eventos de otro tipo, a ningún medio de comunicación, sino acertar con el programa”. El evento, asegura, “ha servido para que la mirada de los cultos del ámbito de la lengua española, que es vastísimo, se vuelva momentáneamente hacia la isla, y eso tiene un beneficio incuantificable”.

- ¿Qué repercusión ha tenido el Festival Hispanoamericano de Escritores en el contexto internacional?

-La repercusión del Festival ha sido mayor de la que se podía esperar, aunque algunos tuviéramos la sospecha de que podía ser así. En mi caso tenía una experiencia previa que apuntaba en esa dirección. Programando La Noche de los Libros de Madrid en 2008, los responsables de cultura del Gobierno de la Comunidad se manifestaban muy frustrados porque el evento siempre salía en las páginas de los periódicos nacionales, pero en la sección de Madrid, por lo que apenas se difundía fuera de la comunidad. Mi propuesta fue hacer un vídeo sobre escritores de más o menos 40 años, procedentes de otros lugares, muchos de ellos hispanoamericanos, que residían entonces en Madrid. Lo hicimos y funcionó, no sólo llegamos fuera de Madrid, sino mucho más lejos. Este festival, en términos de difusión, es algo similar. La difusión del Festival Hispanoamericano de Escritores ha sido muy rentable para la isla. El pequeño presupuesto que teníamos en dinero contante y sonante lo hemos destinado a pagar a los autores y a la realización del evento. Por decirlo de un modo más tosco: no hemos tenido que comprar, como sí tienen que hacer eventos de otro tipo, a ningún medio de comunicación, sino acertar con el programa. Y, sin embargo, hay medios en Chile, en México, en Venezuela, en Cuba, en EEUU, y otros muchos lugares —y en España en Madrid, en Barcelona, en Gran Canaria, en Tenerife, y otros muchos lugares—, que se han ocupado del Festival. Algo más de una semana después de su celebración el festival sigue en los medios.

- ¿Este evento ha convertido a La Palma en una referencia literaria?

-Creo que una sola celebración, un solo festival, no hace que un territorio sea una referencia literaria. El Hay Festival de Cartagena de Indias, por ejemplo, ha convertido a Cartagena de Indias en una referencia de encuentro con los escritores y su literatura, pero lleva un buen número de ediciones. La primera no hubiese sido suficiente.

- ¿Y ha servido para promocionar la isla en el mundo de la cultura?

-Ha servido para que la mirada de los cultos del ámbito de la lengua española, que es vastísimo, se vuelva momentáneamente hacia la isla, y eso tiene un beneficio incuantificable.

-¿Cómo vivieron los participantes la semana de actividades? ¿se fueron satisfechos?

-En La Palma tenemos mucho que ofrecer y hemos hecho lo posible por ofrecérselo. Los participantes lo disfrutaron. Algunos se han planteado volver por su cuenta, a estar un tiempo, a escribir, incluso se han interesado por el precio de los alquileres o de venta de las casas. Les ha gustado la isla y, sobre todo, la gente. En Los Llanos se les ha transmitido una gran gratitud por su presencia. Los comentarios que se han producido a pie de calle son maravillosos. No solo se les ha tratado muy bien, además la gente de Los Llanos ha estado encantada con ellos por su buena educación, porque han sido respetuosos, amables, agradables. Hay hosteleros que nos han dicho que así, con gente tan bien educada, tan agradecida, merece la pena hacer el mayor esfuerzo y dar lo mejor. Además, ese dar lo mejor tiene su consecuencia positiva para todos. Es muy gratificante. Los escritores también vienen a dar, y lo que ofrecen tiene un valor extraordinario. Eso ya lo saben bien los que han asistido a los actos. Se ha transmitido la felicidad que produce en el ser humano la inteligencia presenciada, atendida, escuchada. Hay una calidad de vida que se obtiene sólo así, a través de la felicidad que produce la palabra de los mejores escritores de literatura. Ni siquiera hace falta ser un gran lector para sentir esa felicidad: asistes, atiendes y te maravillas.

- ¿Cuál ha sido su experiencia?

-He reído mucho en los actos, como un espectador más. He sido muy feliz.

-Como director, ¿ qué balance hace?

-Creo que hemos hecho una pequeña proeza. Hemos encontrado un camino que puede satisfacer los intereses de desarrollo emotivo, educacional, espiritual, económico, emancipador, de varios sectores de la sociedad de la isla, si no de toda la isla. Digamos que hay un desarrollo insular que es posible mediante esta vía y por ello merece la pena el esfuerzo realizado y merece la pena seguir realizándolo.

- ¿Se trabaja ya en el segundo Festival Hispanoamericanos de Escritores?

-Sí, ya estamos con el segundo. El Ayuntamiento de Los Llanos dobla su apuesta. Todo parece indicar que reforzaremos los apoyos existentes, en varios casos ese apoyo se incrementará. Y es previsible que el próximo año haya más financiación de fuera de Canarias.

- Entonces la segunda edición se celebrar á también en Los Llanos

-Desde que apareció la posibilidad de realizarlo en Los Llanos no he dejado de sentir que es un acierto. Ahora, además, se ha demostrado que lo es. Este es un festival de Los Llanos. Además, tienen a las personas adecuadas. Mira, en el área de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos trabajan tres personas, la concejal Charo González Palmero, Ricardo Suárez y Guacimara León. Sólo tres personas que hacen a diario toda la cultura del Ayuntamiento, y a pesar de ello han asumido el trabajo añadido de ejecutar este festival. Son especiales. Creo que en muchos lugares no sucedería.

- ¿Puede adelantar algún detalle de festival de 2019?

-Habrá novedades respecto de este año. Cada celebración debe tener sus sorpresas, sus apuestas, sus consolidaciones de lo bueno anterior. Pero hay alguna cosa que ya está clara para la próxima edición. En la programación, se tratará de contar con más grandes figuras de la literatura. También, se tratará de ir dando oportunidad a los canarios que no han sido programados este año. Y ofreceremos más actividades dirigidas a los alumnos de institutos de enseñanza media de la isla.