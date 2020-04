La Comunidad de Madrid plantea ahora que la escuela de hostelería haga menús para familias vulnerables aunque mantendrá los de Telepizza

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que abrirá a partir de este viernes las instalaciones de Escuela Superior de Hostelería para cocinar 1.000 menús diarios destinados a familias desfavorecidas afectadas por la alerta sanitaria por COVID-19 en la capital. La administración autonómica lo comunica solo un día después de la polémica desatada en el Parlamento regional por los menús de Telepizza y Rodilla, que la propia Ayuso defendió: "A los niños les encantan", aseguró la regidora respondiendo a las críticas de la oposición.

La administración que dirige Ayuso mantendrá, no obstante, los menús de Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes para los niños con beca de comedor por pertenecer a familias perceptoras de Renta Mínima de Inserción (RMI) hasta que finalice el periodo lectivo. El Gobierno regional defiende que "han sido supervisados por los departamentos de nutrición de las empresas", a pesar de que los expertos alertan de que no son saludables.

"El servicio continuará vigente hasta que se considere que se ha finalizado con esa urgencia. Los menús han sido supervisados por los departamentos de nutrición de las empresas y no solo se ha tenido en cuenta las calorías, sino otros aspectos como la fibra, vitaminas y minerales necesarios que aportan", han asegurado desde la Consejería a Europa Press.

"Hasta el momento se han ofrecido más de 100.000 menús y desde la Comunidad de Madrid consideramos que se trata de la mejor solución adoptada dado la urgencia para resolver el problema de la realización y distribución de la comida a 11.500 alumnos de todas las localidades de la región", añaden.

Cientos de niños vulnerables de la Comunidad de Madrid se alimentan desde hace más de 40 días de Telepizza y Rodilla en su comida principal del día. La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso llegó a un convenio con estas empresas para garantizar los menús escolares de los menores más vulnerables durante el estado de alarma por el coronavirus. Es decir, a los que tenían un precio reducido en los comedores por ser sus padres beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Unos 11.500 alumnos. Poco después se sumó al mismo programa otra empresa, Viena Capellanes, con el objetivo de dar cobertura a los alumnos que viven en localidades donde estas empresas de comida rápida no están instaladas.

La oposición recriminó este jueves a Ayuso que el Gobierno regional no hubiera buscado ninguna alternativa a estos menús de comida rápida. Ayuso se limitó a defenderlos y afirmar que si estos menús los pusieran en marcha "sus señorías de Podemos" a lo mejor serían "los de Venezuela que es nada".

"Que le den a un niño una pizza no creo que sea un problema", aseguró la dirigente del PP durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La jefa del Ejecutivo autonómico enumeró algunos de los menús que Telepizza ha puesto en marcha: "ensalada mediterránea, pops de pollo, hamburguesa de pollo infantil y otro día pizza... y coca cola. Yo juraría que a la mayoría de los niños les encantan".

"Seguramente a ustedes no les guste y no se las hayan comido en la vida pero a los ciudadanos y a los niños... Juraría que al 100% de los niños les encanta", ha defendido. También la presidenta regional ha valorado los menús de Rodilla, que estaban compuestos en ocasiones por sándwiches. Ayuso no cree que "a ningún padre le parezca mal" porque, según ha dicho, "juraría que muchos padres durante estas semanas de confinamiento alguna pizza o algún sándwich le han dado a sus hijos".

La jefa del Ejecutivo autonómico agradeció la generosidad de estas empresas que ofrecieron sus "cadenas de distribución" que ya tenían puestas en marcha. La presidenta detalló que Telepizza ha repartido 3.200, 600 Rodilla y 360 Viena Capellanes. La Comunidad de Madrid paga por cada menú 5 euros.

Tras la polémica, ahora, a partir de este viernes, 1 de mayo, cocineros de la Asociación Española de Antiguos Alumnos de Escuelas de Hostelería y Turismo elaborarán y envasarán los menús que, se distribuirán desde este sábado con la colaboración de la Junta Municipal de Distrito de Latina, en Madrid, ha informado el Gobierno regional. Estos menús no irán dirigidos en cualquier caso a los menores con beca comedor.

Los menús se van a preparar con materia prima aportada por el Ayuntamiento de Madrid -a través de las Juntas de Latina y Moncloa- con el apoyo de la propia Escuela de Hostelería, dependiente de la Comunidad de Madrid, y las donaciones voluntarias de empresas particulares que colaboran con esta iniciativa.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, ya ofrecía un servicio de "comida saludable a domicilio" para niños de las escuelas infantiles del municipio de Madrid, ha informado la corporación local en un comunicado. El servicio, del que se beneficiarán 500 menores en atención a las circunstancias socioeconómicas de sus familias, "consistirá en el reparto de unos menús diarios de mediodía para niños de entre tres meses y tres años, adecuados a su tramo de edad y sus necesidades".