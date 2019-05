Díaz Ayuso confirma que dará conciertos para Bachillerato si es presidenta de la Comunidad de Madrid

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido que si gobierna extenderá los conciertos educativos al Bachillerato en los centros concertados y extenderá el bilingüismo progresivamente a la enseñanza no obligatoria de 0 a 3 años.

Estas son dos de las medidas de su Programa de Educación, que ha presentado este miércoles en el Colegio de Educación Especial Cambrils, de la mano de la exministra del ramo y candidata del PP al Parlamento Europeo Pilar del Castillo. Con la extensión de las conciertos, según ha explicado Díaz Ayuso, quiere que "no haya alumnos que se vean obligados a cambiar de centro al terminar la ESO por falta de recursos económico".

La Comunidad de Madrid no subvenciona actualmente esta etapa no obligatoria, aunque sí ha aprobado un decreto a última hora que pone los mimbres legales para que el siguiente gobierno lo haga. Solo hace falta un desarrollo normativo. Con este paso más allá para subvencionar la educación privada, Díaz Ayuso rompe con la política educativa de Cristina Cifuentes, más discreta con la concertada. Una de sus primeras promesas fue que no abriría más colegios con este sistema de financiación en la legislatura, aunque ha siguió invirtiendo dinero público en inaugurar aulas nuevas en los que ya existen. La medida encaja también con la defensa sin ambages de la concertada recuperada a nivel nacional por el líder Pablo Casado.

La candidata ha vuelto a defender la "libertad de centro educativo", con la extensión progresiva el cheque de educación infantil a todas las familias, también a las que llevan a sus hijos a centros privados.

Díaz Ayuso ha subrayado también con la Educación Especial "con la que la izquierda quiere acabar". "No todos los niños son iguales. No todas las familias son iguales. Esta educación consigue después la verdadera inclusión", ha remarcado. En este sentido, la aspirante del PP ha apuntado que se creará el Programa Incluye, "un modelo integral de atención a la diversidad", con el objetivo de educar a cada alumno según sus necesidades y garantizando la igualdad de oportunidades. Ampliará la red centros preferentes TDG para alumnos con espectro autista, se agilizarán los informes de diagnóstico de los alumnos con necesidades especiales, autismo y sus diferentes variaciones. También creará un Centro Educativo Terapéutico.

Díaz Ayuso quiere avanzar en el diagnóstico precoz y la atención temprana y e impulsará la figura del especialista de Pedagogía Terapéutica, del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad y del Técnico de Integración Social en los centros educativos.

En cuanto al bilingüismo, quiere extenderlo a la segunda etapa de Infantil de 3 a 6 años así como a la Formación Profesional para que tengan oportunidad después de desarrollar su carrera por cualquier lugar del mundo". Además, ampliará al 15 por ciento la actual deducción por enseñanza de idiomas en el IRPF, para reforzar este aprendizaje, y apoyará las titulaciones de magisterio bilingües en las universidades madrileñas.

30 nuevos colegios públicos

Díaz Ayuso ha desgranado que además ampliará la red de centros con un Plan de nuevas construcciones educativas que contempla la construcción de 30 centros educativos públicos y 120 ampliaciones en la región. Todos estos centros "nacerán bilingües".

Extenderá también el Bachillerato de Excelencia y se crearán algunos premios de excelencia escolar para los colegios e institutos de la región. Las popular, según ha manifestado, quiere potenciar la lengua española y la lectura e impulsar una nueva asignatura específica de Tecnología, Programación y Robótica en 5º y 6º de Educación Primaria.