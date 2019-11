Díaz Ayuso se enzarza con Monasterio por el aborto: "Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rocío Monasterio, se han enzarzado de nuevo en la sesión plenaria esta vez a cuenta del aborto. Monasterio ha definido las interrupciones voluntarias al embarazo como "condenas de muerte" mientras pedía que la regidora especificara medidas que las eviten, a lo que Ayuso ha respondido: "Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox", evidenciando las tensiones que mantiene la presidenta con la líder del partido de extrema derecha en Madrid.

Ayuso ha acusado a Vox de haberle enviado "autobuses" durante la campaña electoral "para acosarla" por su postura entonces sobre el aborto, mientras por otro lado la izquierda, ha dicho, la "insultaba". "El problema realmente y la brecha está en ser o no ser madre y es ahí donde tenemos que destinar todos nuestros recursos y hacerlo en positivo. Es es algo que hice precisamente en esta campaña dar luz sobre los no nacidos y esa izquierda, mientras me acosaba y me insultaba vilmente los de Vox hacían lo propio desde un autobús de manera cobarde, en lugar de ponerse en mi lugar y ayudarme.

Antes del encontronazo con Monasterio, Ayuso se enfrentaba también por este tema con la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra. Serra ha preguntado "cómo garantiza el Gobierno de la Comunidad de Madrid el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las madrileñas", a lo que la presidenta regional ha contestado negando la brecha salarial.

"Yo no pienso perseguir a nadie por abortar, pero tampoco lo voy a fomentar como hacen ustedes", ha dicho Ayuso a Serra. "Porque el feminismo de Podemos es el feminismo entendido desde el odio, el odio a la familia, el odio a trabajar, el odio a cultivar, el odio a prosperar, el odio al entorno, el odio a crear una familia, el odio a tener responsabilidades, el odio del hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre que es como ustedes lo hacen", ha proseguido.

Ayuso ha negado la brecha salarial porque ha dicho, la única que existe es entre mujeres: "Las desigualdades en España, por cierto, no están entre hombres y mujeres en las brechas salariales como dicen ustedes con esos mantras -en referencia a Unidas Podemos-. "La verdadera brecha está entre las mujeres y las mujeres que son madres".

Para Ayuso, "el aborto es un fracaso y es un fracaso porque el embarazo no deseado se puede evitar". Serra ha defendido en cambio que si una mujer decide no continuar con su embarazo "no es un fracaso" sino que es "un derecho". "Son nuestros cuerpos y tenemos que poder decidir libremente con educación sexual, con anticonceptivos y con aborto seguro y gratuito", ha señalado la portavoz de Unidas Podemos.

Para Serra lo que es un fracaso es que las mujeres aborten "en condiciones de inseguridad". Serra ha recordado que "el intento por restringir el derecho al aborto y penalizarlo, no reduce el número, sino que solo crea más sufrimiento".