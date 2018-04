El Gobierno de Cifuentes rebaja la tensión con Ciudadanos e insiste en negociar: "Seguimos a su disposición".

El Gobierno de Cristina Cifuentes ya no puede permitirse mantener el tono bronco de los últimos meses con Ciudadanos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Ángel Garrido, ha intentado tender puentes con la formación naranja en busca de la reconciliación. "Siempre nos hemos tomado en serio lo que dicen. Es un partido al que respeto", ha apuntado.

Tras el portazo del lunes de Ciudadanos, que primero pidió la dimisión y después cerró la puerta a la negociación, Garrido ha insistido en que el PP sigue "a su disposición" para "acordar los términos de la comisión de investigación". "Más allá de las diferencias, han intentado aplicar rigor, pero esta ocasión ha faltado análisis y les pediría que sigamos negociando el asunto. Pido un acuerdo que sea razonable", ha solicitado.

El PP quiere vincular la moción de censura con un gobierno de "izquierda radical" y colocar a Ciudadanos en la encrucijada de: o nosotros o "el error garrafal" de apoyar algo con Podemos. "No me imagino a Ciudadanos apoyando un gobierno de izquierda radical. Se requieren los votos y la ayuda de Podemos. No creo que lo quiera. Auguro una desgracia absoluta para esta comunidad y no creo que Ciudadanos esté en esa tesitura".

El Gobierno ya no oculta que el escándalo del máster ha provocado una "crisis en la Comunidad de Madrid y en el PP nacional". Admite el portavoz del Gobierno que la "situación es complicada", pero reduce a "opiniones" las voces del partido que consideran que el continuidad de Cifuentes al frente del Ejecutivo es "insostenible". "Opiniones habrá para todos los gustos. La situación es complicada. Nadie lo puede negar. Es una obviedad, pero la presidenta tiene respaldo de la dirección nacional".

Garrido ha restado importancia a la distancia marcada por el vicesecretario de Organización y cabeza de las negociaciones, Fernando Martínez Maíllo, entre los casos de Pablo Casado y la de Cristina Cifuentes. "No tiene nada que ver", ha dicho esta mañana. "Seguramente es diferente. Es un tipo de curso diferente porque se aplicaba una ley anterior. No sé cuál es la diferente", ha justificado el portavoz, que se "congratula" de que Casado si tuviera "documentación".

Garrido se ha reafirmado en que la presidenta "hasta la fecha no se ha planteado dimitir" y ha evitado responder a los periodistas sobre futuros recambios en la Puerta del Sol. Su nombre es uno de los que más suenan. "Nunca voy a hacer valoraciones de cosas que puedan ocurrir. Lo que es contingente, puede ser o no. La presidenta es Cristina Cifuentes y es la que debe seguir como presidenta", ha zanjado.

Al Ejecutivo le "parece lógico", según las palabras de Garrido, que Génova haya tomado las riendas de las negociaciones, saltándose al PP de Madrid. "Ignoro las conversaciones a nivel nacional. Nos jugamos el futuro de la Comunidad, es normal que estén hablando", ha afirmado.

eldiario.es ha desvelado este martes que Cifuentes aprobó tres asignaturas de su polémico máster con unas actas de convalidación cuyas firmas estaban falsificadas. A este respecto, el portavoz ha señalado por primera vez las "irregularidades" de la universidad y las ha hecho extensibles "a otros alumnos". "Ha habido un montón de asuntos que difícilmente pueden calificarse de ortodoxos. Tiene que dar respuesta de cómo se han producido las irregularidades, que no afectan solo a la presidenta sino a otros alumnos. Hay un trato irregular de la gestión administrativa".