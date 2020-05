Marta Higueras: "No me afilio a Más Madrid, los partidos se olvidan de los intereses de la gente"

Marta Higueras, la que fuera número dos de Íñigo Errejón en las pasadas elecciones generales, se desmarca del proyecto político Más Madrid. La concejala y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que no estará en la constitución del proyecto como partido tradicional cuando se cumple un año desde que la candidatura liderada entonces por Manuela Carmena se convirtiera en primera fuerza en la ciudad de Madrid.

Higueras, mano derecha de Carmena durante el Gobierno de Ahora Madrid y su número dos en las municipales, considera que el proyecto que ahora plantea Íñigo Errejón tras la salida de la política de la exalcaldesa de Madrid se aleja del que les llevó a ser primera fuerza y asegura que buscará alternativas para su futuro político: "¿Qué es lo que nos puede representar? Eso es lo que hay que pensar ahora, si es una plataforma ciudadana, un movimiento ciudadano...

De momento, Higueras prevé continuar como concejala y también estar al frente del grupo municipal como portavoz. Y avisa: no será la única baja para el partido de los que formaron la lista electoral en 2019.

¿Por qué deja Más Madrid?

Una cosa que quiero matizar es que yo no dejo el partido. Lo que yo digo es que no voy a estar en un partido nuevo que se va a crear. Se está preparando la creación de un partido político y yo me voy a mantener al margen, no me voy a afiliar. Pero no me bajo ni me borro de ningún partido porque yo ya no estaba en ningún partido.

¿Por qué no quiere estar?

Nosotros llegamos al Ayuntamiento de Madrid con un proyecto concreto y la creación de un partido político es algo distinto a lo que planteó Manuela [Carmena] y por lo que estamos aquí. Nos presentamos con un partido instrumental, pero era un partido sin afiliados. La creación ahora de un partido es un proyecto absolutamente diferente, y aunque creo en la legitimidad para crearlo, yo no voy a estar. Me voy a mantener al margen de la creación de ese partido que se producirá en las próximas semanas después de que se tuviera que suspender el Congreso que estaba previsto para el 2 de mayo.

Pero lo que ha anunciado no es un adiós a la política. Y tampoco va a renunciar a su acta de concejala.

En ningún caso dejo la política. Como grupo municipal tenemos concejales que son independientes, tenemos concejales que están afiliados a otros partidos distintos, que yo forme parte o no de un nuevo partido no va a cambiar nada, no tendría por qué cambiar nada. En nuestro grupo municipal tenemos un máximo respeto por la pluralidad, por la diversidad y no creo que eso vaya a cambiar.

¿Ha intentado negociar de alguna manera con Íñigo Errejón para no llegar a esta situación en un momento como este?

Me da la impresión por la pregunta de que se puede pensar que hay algún tipo de enfrentamiento, pero en absoluto. En el grupo municipal estamos trabajando por la ciudad de Madrid, cosa distinta es que se va a crear un partido. Aunque me parece absolutamente legítimo, me quiero quedar al margen. Es un proyecto distinto de aquel por el que nos presentamos a las elecciones. Ahora se plantea un partido, supongo, con vistas a presentarse a las elecciones del 2023, pero eso no tiene nada que ver ni tiene por qué influir en el proyecto que nos trajo al Ayuntamiento, que nos colocó como primera fuerza.

Es muy importante que eso quede claro: no hay ningún enfrentamiento. No he tenido que tener ninguna negociación con nadie para decidir esto. He trabajado toda mi vida, como sabéis, en distintos ámbitos: en el País Vasco trabajé con el Partido Socialista y otros partidos distintos y siempre he mantenido mi condición de independiente y ahora voy a seguir manteniendo mi condición de independiente. No soy apolítica, pero soy independiente. He trabajado siempre con una visión progresista, pero no quiero afiliarme a un partido. Los partidos miran la realidad con intereses electorales y eso hace que en ocasiones se olviden de los intereses de las personas. Me siento más cómoda con la visión que ha defendido siempre Manuela, de que hay otras formas más flexibles, otras organizaciones distintas a los partidos políticos... Creo que esa visión la comparte además mucha de la gente que nos votó.

Hablaba de que Más Madrid y su configuración como partido tradicional seguramente tenga que ver con prepararse para las elecciones de 2023. ¿Tiene usted intención de liderar alguna candidatura para esa nueva cita electoral?

El 2023 pilla bastante lejos, no sé qué objetivos tendré entonces. Ahora mismo lo que toca es trabajar todos juntos por la recuperación de Madrid. El lunes iniciamos las mesas de negociación en las que estamos absolutamente volcados. En este momento toca la recuperación de Madrid y trabajar por todos los ciudadanos que lo están pasando francamente mal.

¿La decisión de desmarcarse del partido puede ocasionar algún roce dentro del grupo municipal? ¿Cómo ha sido la relación hasta ahora?

No creo que deba suponer ningún roce dentro del grupo, porque alguien concreto, en este caso yo, decida que no se afilia a un partido. Creo que son ámbitos diferentes: una cosa es el grupo municipal y otra cosa es el partido político. Entiendo que tenemos el máximo respeto, no debe suponer ninguna interferencia y si lo que me estás preguntando es si hay algún de roce concreto con alguien, puedo asegurar que no.

A veces me preguntan por mi relación con Rita [Maestre] y en ningún caso tenemos ningún problema. Tenemos intereses distintos. En una entrevista ella ha manifestado que pretende liderar ese partido y yo estoy precisamente diciendo que no tengo ese interés en estar. Lo que sí compartimos es una visión política progresista, de querer lo mejor para Madrid y por lo tanto no tenemos absolutamente ningún problema.

¿Qué sucederá con la Portavocía del grupo municipal?

Creo que son ámbitos distintos. Una cosa es el grupo municipal y el proyecto por el que estamos en este grupo municipal, un proyecto que votaron más de 500.000 personas. Yo soy ahora mismo la portavoz de ese proyecto que nos trajo, no soy la portavoz de un futuro partido que se pueda crear. Supongo que el partido tendrá un portavoz del partido, pero la Portavocía en el Ayuntamiento es independiente. Estoy representando a ese proyecto que nos trajo aquí y no tienen por qué influir en absoluto una cosa es la otra.

Pero hay algunos que pueden pensar que debe abandonar la Portavocía.

No tendría ningún fundamento ni ningún sentido. ¿Qué sentido tiene que yo tenga que abandonar la Portavocía del grupo municipal porque no me afilié a un partido que está por crearse? Insisto, en el grupo municipal somos portavoces del proyecto que nos trajo al Ayuntamiento, por el que somos primera fuerza y que lideró Manuela, que no era un partido, era otra cosa. En el partido instrumental con el que nos presentamos a las elecciones decidimos que fuera así, instrumental, sin afiliados y por lo tanto si quisiera obligarme a dejar la Portavocía sería una cosa bastante estrafalaria. No lo veo, la verdad.

¿Hay más compañeros del grupo en están en la tesitura que usted, que se desvincularán del partido?

Sí, de hecho hay muchos compañeros que ya han manifestado que ellos desde luego son independientes. También hay otros compañeros que ya están afiliados a otros partidos y entiendo que la afiliación a un partido te impide que te afilies a más. Entiendo que no debe haber ningún problema. Pero es importante matizar que efectivamente conviviremos y de la mejor manera posible como lo venimos haciendo hasta ahora.

¿Quiénes son?

Tampoco lo sé con absoluta seguridad. Sé que hay muchos compañeros que han manifestado que son independientes y que no se van a afiliar, pero no sé si hay otros que aún no lo han manifestado. Cada uno deberá decirlo por sí mismo. Pero puedo decir que varios compañeros ya han manifestado públicamente su opción de no afiliarse. Me sumo a esos compañeros y yo tampoco voy a participar de la construcción de este nuevo partido. Eso no quita que me parezca que es absolutamente legítimo que se cree y además les deseo que tengan todo el éxito del mundo.

Dice que no va a participar en la creación del nuevo partido, pero fue la número dos de Íñigo Errejón en las elecciones al Congreso de los Diputados en Más País. ¿Qué ha cambiado entonces de aquella decisión?

Lo explico: yo no soy apolítica, pero soy independiente. Trabajar con un gobierno socialista o ir en una lista de un proyecto concreto no te hace pertenecer al partido, es lo que pasa ahora mismo. También cuando fui a las elecciones generales iba como independiente y ahora sigo siendo independiente y creo que me voy a mantener así toda la vida. Por esta cuestión que te decía de no creer mucho que los partidos políticos sirvan de verdad para ayudar a la gente. Los intereses de la gente se olvidan en ocasiones para primar los intereses de ganar las elecciones y del partido... No creemos que los partidos políticos sean la solución. Es verdad que es difícil pensar en otra forma de hacer política, es decir, si no es un partido político ¿qué es lo que nos puede representar? Eso es lo que hay que pensar ahora, si es una plataforma ciudadana, un movimiento ciudadano...

Para futuros proyectos políticos en los que quiera estar, se refiere.

Por ejemplo. Pero desde luego un partido creo que no es la solución. Lo creemos varios concejales. Es esa mirada de Manuela de que los partidos no son la solución y hay que pensar en nuevas fórmulas, en nuevas estructuras que sean mucho más transversales, que permitan entrar a toda la gente, en las que la diversidad no se vea reducida porque resulta que es algo contrario al partido. Creemos que el aparato del partido puede laminar un poco esa diversidad. Por lo tanto, entendemos que tiene que ser de otra forma.

¿Es por eso que no quiso dar el salto a la política nacional?

En ese momento, después de verlo con los compañeros y compañeras, entendimos que era muy importante que toda esa corriente que representa Inés [Sabanés], que además lo está haciendo tan magníficamente bien en el Congreso, estuviera representada ahí y por lo tanto no tuve ningún empacho en dejarle el acta.

¿Cuál ha sido y es su relación con Íñigo Errejón?

Una relación absolutamente cordial. Pero bueno, la verdad es que no hablamos mucho.

¿No ha habido una relación fluida entre ustedes todo este tiempo pese a que fue su número dos?

Tenemos una relación fluida pero no constante. La relación es buena, cordial, lo que pasa es que estamos en cosas distintas. Él está centrado en el Congreso y nosotros estamos volcados en Madrid y en las cosas de la ciudad. No es un diálogo constante pero es fluido y absolutamente cordial.

Visto con perspectiva del tiempo pasado, ¿fue buena idea presentarse a las elecciones generales?

En ese momento no había otro modelo. Tenemos dos diputados en el Congreso, esperábamos unos resultados mejores, eso es verdad, pero ahora mismo tenemos dos diputados que son claves, que están haciéndolo fenomenal, que en muchas ocasiones están marcando la línea y el Gobierno está aceptando montones de propuestas. Por lo tanto, yo no lo calificaría de error el haberse presentado, aunque efectivamente sí que esperábamos un mejor resultado.

Varias voces del partido critican que ha habido poca democracia interna, ¿tiene usted esa visión, comparte esas críticas?

Es lo que decía antes sobre las estructuras de partido, que muchas veces dejan los intereses de la gente al margen por los intereses electorales y pasa lo mismo internamente que no permiten que la gente pueda expresarse con libertad. Los aparatos de los partidos quieren imponer criterios y eso a veces provoca que la gente se sienta incómoda. Supongo que pasa en este partido y en todos los demás. Por eso Manuela no cree en los partidos políticos y creemos que hay que hacer otras estructuras mucho más democráticas, mucho más participativas, mucho más de incluir a todas las voces por discrepantes que sean siempre que se comparta el proyecto político, la visión política. Se pueden tener tres cabezas pensando lo mismo desde tres ángulos distinto. No hay que aplastar a las voces que no están contigo, hay que integrarlas y eso los partidos políticos lo hacen con mucha dificultad.

¿Seguirá donando al partido?

Las donaciones que van absolutamente dirigidas a hacer actos los distritos, en los barrios, a mejorar la situación de la ciudadanía, no se van a dejar de hacer. Siempre que el destino de estas donaciones vaya a los distritos, a la ciudad de Madrid no van a dejar de producirse.

Otra cosa es si ese partido al que no me voy a afiliar y en el que no voy a participar de su creación tiene una carta financiera, yo no tengo porqué estar sujeta a esa carta financiera, puesto que no me he afiliado a ese partido. Yo estoy sujeta a la carta financiera del grupo municipal.

¿Le ha trasladado esta decisión a Manuela Carmena?¿Qué le ha dicho?

Esto lo teníamos súper hablado. Lo único es que se acercan las fechas del Congreso y me parece mal que la gente no sepa que esto va a pasar. Pero ella sabía que esto iba a pasar.