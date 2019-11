Nadia Otmani, la superviviente de violencia machista que se ha enfrentado a Ortega Smith: "Están declarando la guerra a las mujeres"

Nadia Otmani es de Marruecos, pero lleva más de una década viviendo en España. El primer acontecimiento que la ligó a este país fueron los tiros que le dio la expareja de su hermana cuando intentó defenderla de una agresión en una visita a Madrid. Veinte años después de aquel episodio, que la dejó en silla de ruedas, Otmani se ha enfrentado al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, en un acto institucional del Ayuntamiento de Madrid contra la violencia de género que el partido de extrema derecha ha intentado reventar.

Su rostro, enfadado y al borde de las lágrimas por la rabia, se ha visto en todas las televisiones. "Con la violencia de género no se hace política", le ha espetado una vez que Ortega Smith ha bajado del escenario y ha tomado asiento en el patio de butacas.

Otmani es presidenta de la asociación de mujeres Al Amal, una entidad que presta apoyo a las mujeres marroquíes que aterrizan en España. "No me he podido aguantar. No pueden venir aquí a reventar este acto de conmemoración, no hay derecho. Es una provocación en toda regla", dice en una entrevista con eldiario.es unos minutos después del episodio. Para Otmani, Vox "está declarando la guerra a las mujeres". "Y no es el momento de la guerra", añade.

Esta marroquí afincada en España asegura que se siente agredida por Vox por varios costados: por su condición de mujer y también por la de migrante. "Siempre están atacando a la inmigración, estamos aquí. Nuestros hijos son el futuro de España. Las mujeres migrantes que están trabajando en el barrio de Salamanca, las que le atienden a él, están sin papeles", critica Otmani, que condena que "consigan votos con la inmigración".

Otmani defiende que han atendido a muchas mujeres, "también a mujeres de Vox", acota, en la asociación que preside. "Estamos ayudando a muchas víctimas con nuestro granito de arena en puntos de violencia de toda a la Comunidad de Madrid. Hemos perdido a muchas... Si cuento cuántas y cuántos se han quedado huérfanos... Asistimos a muchos de ellos en la asociación", afirma sin poder reprimir las lágrimas.