Pablo Soto renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras ser investigado por acoso sexual.

El concejal de Más Madrid, Pablo Soto, ha renunciado a su acta en el Ayuntamiento de Madrid tras ser investigado por acoso sexual. El edil ha comunicado este miércoles a la secretaría del Pleno su renuncia confirman fuentes de Más Madrid.

Soto deja de ser concejal forzado por su grupo municipal. La dirección, formada por Rita Maestre, Marta Higueras e Inés Sabanés, encargó una investigación interna después de recibir una denuncia de acoso sexual contra él. "La contundencia de los hechos descritos" en el informe que resultó de este trabajo, según la portavoz Rita Maestre, fueron considerados por el grupo como "incompatibles con ser un cargo público" de Más Madrid y se procedió a pedirle la dimisión.

El edil ya avanzó anoche su dimisión en un comunicado público, pero no dejó el acta. Más Madrid asegura que había llegado a un pacto con Pablo Soto, asumido por este, para que abandonara el cargo público antes de las 22 horas del martes. El acuerdo, siempre según la versión de Más Madrid, era que el edil no hiciera declaraciones públicas ni anunciara su dimisión para que fuera la portavoz, Rita Maestre, quien explicara a los medios lo ocurrido. Sin embargo, Soto publicó un largo comunicado en el que narraba que había sido denunciado por acoso y justificaba que no recordaba nada por el efecto del alcohol.

En lugar de Soto, entra al grupo municipal José Luis Nieto, biólogo y afiliado de Equo. Nieto fue vocal vecino de Ahora Madrid en 2015 y también portavoz de la formación en la Junta de Distrito de Carabanchel.