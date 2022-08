Ayuso aumentará la rebaja en el precio de los abonos de transporte hasta el 50% desde septiembre a diciembre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que su Gobierno ampliará hasta el 50% la rebaja en el precio de los abonos de transporte mensuales a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de este año. La región incrementará en 20 puntos la reducción del 30% anunciada por Pedro Sánchez en junio y que el Ejecutivo madrileño calificó entonces de “parche”.

El Gobierno rebaja los abonos transporte, da ayudas de 200 euros a familias vulnerables y aplicará el impuesto a los beneficios de las eléctricas de este año

Saber más

Ayuso ha aprovechado el acto de entrega de las Palomas de Bronce para anunciar la medida ante los medios de comunicación, en unas declaraciones en las que ha precisado que esta reducción se realizará en todos los transportes de la región, es decir, en el Metro de Madrid, los autobuses y en Cercanías.

“Las tarifas del agua en la Comunidad de Madrid, así como las del transporte llevan congeladas una década y el transporte público está fuertemente subvencionado pues el 70% corre a cargo la administración autonómica y no de los viajeros, pero queremos seguir ahondando en estos refuerzos”, ha firmado la presidenta.

El Ejecutivo regional presentará esta reducción al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para aprobarlo esta semana y ampliar así en otro 20% la rebaja del 30% ya planteada por el Ejecutivo central, de forma que se reduzca hasta un 50% y lo hará, ha dicho la presidenta regional, en todos los medios de transporte. Ayuso ha recalcado que con esta medida “demuestra el consenso y el diálogo que busca su Gobierno”.

Con ello, a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de este año, los abonos mensuales del transporte público en la Comunidad de Madrid verán reducidos su precio en un 50%. Así, el abono transportes mensual de la corona A costará a partir del 1 de septiembre 27,30 euros. Los abonos en la zona B1 pasarán de los 63,7 euros a los 31,8 euros al mes a partir de septiembre; los abonos de la zona B2 pasarán de los 72 euros al mes actuales a los 36 euros al mes desde septiembre; y en la zona B3 - C1/C2 pasarán de los 82 euros a los 41 euros mensuales, con la reducción del 50% sobre la tarifa actual. Finalmente, el abono joven pasará de los 20 a los 10 euros y el de la tercera edad se situará en los 1,60 euros, según la actual tabla de precios en vigor fijada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, había afeado previamente a la Comunidad de Madrid que hiciera oídos sordos a ampliar la rebaja de abonos de transporte público subvencionada al 30% por el Gobierno central, una de las medidas contempladas por el Ejecutivo central para hacer frente a las consecuencias de la Guerra de Ucrania y el aumento del precio del carburante, que se suma, además a la gratuidad de los servicios de Renfe y de Cercanías los últimos tres meses de 2022.

El Gobierno de Ayuso criticó los anuncios de Sánchez

Después de que Sánchez anunciara ese paquete de medidas, el Gobierno de la Comunidad salió rápidamente a enmendarlo. El consejero madrileño de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, denunció entonces que el fondo aprobado para las tarifas invadía las competencias autonómicas y no se había consensuado con los ejecutivos regionales. “Es coyuntural, un parche que no sirve para intentar frenar la escalada de precios desde su raíz”, dijo. Y vaticinó que esas medidas no servirían “ni para controlar dicha escalada” ni para “aliviar la situación de la economía de las familias españolas”.

“Han sido varios los consejeros que han planteado dudas sobre la suficiencia financiera de esta medida. Nosotros, también. La Comunidad de Madrid ha planteado que nos tememos que los fondos que el Gobierno tiene preparados son insuficientes. Para las comunidades han reservado 100 millones de euros y solo la Comunidad de Madrid, el 30% que dicen que van a sufragar, ya serían 80 millones. Me parece difícil”, se quejó Pérez días más tarde.

En julio, la presidenta de la Comunidad de Madrid rechazó que las administraciones autonómicas y municipales financien la gratuidad de los transportes públicos que dependan de ellas, como ha hecho el Ejecutivo central con los bonos de cercanías, rodalíes y media distancia de Renfe hasta diciembre. Esto fue lo que dijo entonces Ayuso: “El cheque-voto no funciona en la Comunidad de Madrid y esto es algo que parece que el Partido Socialista, como habla a los ciudadanos como a niños, no quiere entender”. “Yo creo que el todo gratis es para quien se lo quiera creer. Todos los servicios públicos cuestan, cuestan un gran esfuerzo por parte del contribuyente y creo que también las familias ricas, como dice el Partido Socialista, se verían beneficiadas por el todo gratis de este transporte, así que a ver si tenemos un poco más de coherencia”, expresó.

También rechazamos los chequevotos en materia de transporte. pic.twitter.com/IIPfGzD6RE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 18 de julio de 2022

Ayuso acusa a Sánchez de “censura energética”

La presidenta madrileña ha insistido este lunes en sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por el decreto de medidas de ahorro energético, que ha calificado ante los medios de “censura energética”, especialmente preocupante, ha dicho, en una ciudad como la capital que “tiene mayor vida nocturna”, en mitad de la campaña de verano y con unas medidas que “no tienen el consenso” de los sectores afectados.

“Madrid no se va a apagar por decreto, se va a apagar porque Sánchez así lo impone, de manera autoritaria y sin consenso. Han ido contra mí y contra mi Gobierno, pero nosotros iremos a los tribunales. Aquí las leyes se cumplen, pero quiero defender el interés de los madrileños”, ha recalcado la presidenta a los medios de comunicación en la Plaza de la Villa.

Por ello, ha reiterado que su Gobierno llevará el decreto ante el Tribunal Constitucional “próximamente”, ya que, ha dicho, están estudiando más artículos para “reforzar su posición”. “Vamos a ir al Tribunal Constitucional a recurrir este decreto con todas las herramientas que proporciona el estado de derecho para demostrar que no se ha actuado correctamente y conforme a la ley”, ha dicho.

“Madrid no se apaga. Lo apaga Sánchez. Lo que tenemos que hacer es en lugar de estar de mamporreros, como ha actuado el Gobierno de España y todos sus ministros contra mí y mi Gobierno, es ir a los tribunales contra mí y hablar entre administraciones allá donde hay disputas. Se ha hecho desde el principio de los tiempos”, ha insistido.

La líder del PP de Madrid ha recalcado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, coincide con ella en que este decreto retrata al Gobierno como “autoritario, arbitrario y chapucero” y que está “lejos de las recomendaciones que ha pedido la Unión Europea”. Lo ha hecho en referencia a la entrevista al líder de la oposición publicada este domingo por El País, en la que admitía que aunque el decreto les parece chapucero, su partido “no va a desobedecer”, en contra de lo que propuso Ayuso inicialmente.