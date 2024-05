La nova depuradora d'aigües residuals de Sagunt serà capaç de reciclar 30.000 metres cúbics d'aigua al dia

La nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Sagunt serà capaç de reciclar 30.000 metres cúbics d'aigua al dia, és a dir un volum equivalent a 10 piscines olímpiques. Aquesta infraestructura comptarà amb tractament terciari, de manera que l'aigua allí depurada podrà ser utilitzada per a ús agrícola i industrial, i suposarà una inversió de la Generalitat invertirà de 61,8 milions d'euros, a través de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR).

Així ho ha explicat la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas durant la visita que ha realitzat a la capital del Camp de Morvedre, on s'ha reunit amb el president de la Comunitat de Regants, José Peris.

Pradas ha explicat que el projecte per a la nova EDAR comptarà amb tractament terciari, de manera que l'aigua allí depurada podrà ser utilitzada per a ús agrícola i industrial. La Generalitat invertirà 61,8 milions d'euros, a través de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR), en la construcció de la EDAR de Sagunt.

El projecte ha sigut aprovat pel Servei de Supervisió i es remetrà als ajuntaments als quals donarà servei perquè li donen la seua conformitat i, si és el cas, inicien els tràmits per a la cessió dels terrenys. Posteriorment s'iniciaran els tràmits administratius “i la nostra previsió és que les obres puguen començar a la fi d'any”, ha assegurat la consellera.

Per a la consellera, la nova EDAR de Sagunt suposarà “un pas més en el camí per a aconseguir l'objectiu marcat pel president Carlos Mazón que la Comunitat Valenciana passe de reciclar el 40 al 45% de les aigües residuals de tota Espanya i mantinga el seu lideratge en l'eficient gestió dels recursos hídrics”.

Encara que les 2.777 hectàrees (33.327 fanecades) de cítrics que gestionen els 2.997 comuners de Sagunt, fins al moment, no han tingut problemes de subministrament d'aigua, la possibilitat que es prolongue encara més la sequera “fa especialment interessant aquest projecte que, arribat el cas, podria aportar al reg el cabal del tractament terciari que és perfectament apte per a aquest ús, així com els fertilitzants que poden extraure's d'altres residus resultants del procés”.

“La Comunitat de Regants de Sagunt -ha dit la consellera- és un exemple d'ús responsable i eficient de l'aigua i més després de la profunda modernització dels sistemes de reg de la totalitat de les terres que exploten” i ha destacat que van ser els primers a obtindre els Certificats ISO 9001 i ISO 14001 de gestió de qualitat i medi ambient, respectivament. Per tot això, els ha brindat “el suport del Consell per a continuar per eixe camí”.

Visita a les obres de l'Estació Intermodal

D'altra banda, la consellera també ha visitat les obres de la futura Estació Intermodal en les quals la Generalitat està invertint amb fons propis més de 98 milions d'euros. Pradas ha recordat que aquesta plataforma“ permetrà el flux de mercaderies al Corredor Mediterrani per ferrocarril cap a la resta d'Europa i també als corredors nacionals”.

En aquest sentit, ha explicat que aquesta infraestructura “suposarà un avantatge competitiu essencial per a la gigafactoria de PowerCo, però no sols per a ella perquè no deixarà de ser una instal·lació pública i oberta a brindar oportunitats de negoci a tot l'empresariat de la Comunitat Valenciana i, molt especialment, al sector de la logística i el transport”.

“L'Estació Intermodal convertirà Sagunt en un centre neuràlgic de l'activitat logística i industrial internacional i un referent d'un model productiu sostenible, eficient i respectuós amb el medi ambient que, sens dubte, serà aprofitat pels nostres empresaris per a continuar creant treball i prosperitat”, ha conclòs Salomé Pradas.