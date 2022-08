Feijóo: “No hemos tenido un mínimo de empatía para hacer ver nuestros planteamientos en Catalunya”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este domingo que su partido lo tendrá “muy difícil para gobernar” si no mejora sus resultados en Catalunya. En una entrevista con el diario El País, el líder de los populares ha asegurado que su formación no ha tenido “un mínimo de empatía” para hacer ver sus planteamientos en Catalunya. “En Catalunya hemos tenido unos muy malos resultados”.

Las falsedades difundidas por el PP sobre el plan de ahorro energético, una a una

Saber más

Feijóo ha asegurado en la entrevista que Catalunya es uno de los “cuatro grandes motores electorales” de España junto a Andalucía, Madrid y “el País Valenciano”. Un motor en el que ha reconocido que “seguro” que el PP ha “cometido fallos”, aunque ha cargado contra la “generación de malos políticos” que ha tenido Catalunya “en los últimos años” a los que ha responsabilizado de haber “dividido la sociedad” y no cumplir las leyes. “Pero nuestro objetivo es representar el espacio del constitucionalista catalán: todos aquellos que se sientes catalanes sin que eso dificulte el sentirse españoles están invitados”.

Preguntado sobre las medidas de ahorro energético del Gobierno, Feijóo ha asegurado que se trata de un “acto de autoritarismo impropio de un Estado autonómico”: “El decreto es mitad improvisación y mitad trágala”.

El decreto aprobado por el Gobierno recoge medidas como una temperatura máxima para la calefacción (19 grados) y una mínima para el aire acondicionado (27 grados) en edificios públicos y en algunos locales comerciales; cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente; o el apagado de luces de escaparates y la revisión de calderas.

El PP pidió la “retirada inmediata” del plan de ahorro energético el lunes 8 de agosto mientras el Gobierno mantenía una reunión con las Comunidades Autónomas para explicarles las medidas aprobadas. La Comunidad de Madrid anunció que presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque 48 horas después matizó que esperaría hasta el 1 de noviembre antes de hacerlo. El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, aseguró el día 11 de agosto que su formación esperarían para ver si el Ejecutivo “reconsideraba” su posición, aunque animó a las autonomías a impugnar el decreto si creían que invadía sus competencias. Aun así, Feijóo asegura que “el PP no va a desobedecer” las medidas del decreto y subraya que, pese a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su consejero dijo que las va a cumplir.

Preguntado sobre la decisión de su partido de llevar el decreto ante el Tribunal Constitucional, el líder del PP asegura que fue “el primero en plantear medidas obligatorias para la Administración y voluntarias para los ciudadanos” y que no recibió respuesta por parte del Gobierno. “Se publica ese decreto sin hablar con nadie. Se convoca a las autonomías cuando ya está en vigor, y no se acepta ninguna alegación”.

Feijóo ha asegurado que “todas las autonomías se han quejado de las medidas” y solo se ha considerado “deslealtad” cuando lo ha hecho el PP: “Cuando las critica el PNV no pasa nada”. El líder del PP se ha preguntado “por qué no puede un comerciante mantener el escaparate encendido al menos hasta la una de la madrugada” y ha asegurado que “la política energética de Sánchez está basada en la ideología, no en la tecnología”.