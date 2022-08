El PP pide la “retirada inmediata” del decreto de ahorro energético en plena reunión de Gobierno y comunidades

El Partido Popular ha pedido este lunes la “retirada inmediata” del real decreto de medidas de ahorro energético que entra en vigor a las 00.00 horas del próximo miércoles. El vicesecretario de Organización de los populares, Miguel Tellado, ha solicitado esa medida sin que se hubiera terminado la Conferencia Sectorial de Energía, Industria y Comercio en la que el Gobierno ha explicado las iniciativas contenidas en esa normativa a las comunidades autónomas.

Las medidas de ahorro energético, una a una: del límite al aire acondicionado y el apagado de escaparates al teletrabajo

Saber más

Mientras el encuentro se seguía celebrando, Tellado ha hablado de un “plan de improvisación energético” y ha solicitado, además, la convocatoria “urgente” de una conferencia de presidentes para la próxima semana para abordar todas las medidas energéticas. Minutos después comparecía la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconociendo que durante el encuentro ha habido comunidades gobernadas por el PP que, como la dirección estatal, han solicitado también la retirada del decreto, algo que, según ha dicho, no va a ocurrir.

El 'número tres' del PP ha tildado el texto, que contempla límites de temperaturas de aires acondicionados o calefacciones, de “unilateral” y “lleno de ocurrencias”. “Es un real decreto del Gobierno hecho a espaldas de la ciudadanía y de las administraciones públicas, hecho a medida de Pedro Sánchez”, ha denunciado. A su juicio, el Gobierno “está a tiempo de mejorar el plan” ya que, si eso ocurre, el PP se abriría a apoyar su tramitación en el Congreso. Pero, a renglón seguido, Tellado ha insistido en que actualmente es “el decreto de Pedro Sánchez”, que “se va en helicóptero de la rueda de prensa” en la que “pide esfuerzos a la ciudadanía”.

“Sánchez solo gobierna a golpe de decreto y es completamente incapaz de llegar a los acuerdos más esenciales”, ha denunciado. “No es capaz de consensuar ni dentro de su propio Gobierno las medidas”, ha insistido. Tellado ha hablado de una “desastrosa gestión energética” por parte del Ejecutivo. “El Gobierno no ha propuesto nada, no ha trabajado nada, no se compromete a nada. Solo son imposiciones a los ciudadanos, a las pymes y al mundo de la cultura. No se puede seguir así”, ha recalcado.

“Que no nos obligue a judicializar”

También ha asegurado Tellado que “mientras Sánchez huye hacia adelante España destruye empleo” y está “la inflación desbocada”. “España no tiene ni un minuto que perder. Necesitamos un Gobierno que deje de pasar por encima de los problemas”, ha asegurado. A su juicio, el Gobierno “solo se compromete a quitarse la corbata”. con un “presidente que sobrevuela la realidad desde su Falcon, a 5.000 metros de altura”. También le ha pedido “poner fin a sus vacaciones” y “consensúe medidas” y “no las improvise.

Lo que reclama el PP a Sánchez es que “ponga en marcha un proceso de diálogo real y acordar las medidas”. Para Tellado el decreto “genera una enorme inseguridad jurídica que deja a muchas administraciones en una situación muy difícil de entender”. “Nosotros proponemos al presidente del Gobierno que acierte y para acertar tiene que retirar este real decreto ley, sentarse con las comunidades y pactar, porque España necesita tomar este tipo de medidas, pero no pueden ser improvisadas. Lo que le pedimos al Gobierno es que sea sensato. Que no nos obligue a judicializar una situación”, ha concluido.