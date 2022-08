El Gobierno descarta retirar el decreto de ahorro energético y reprocha al PP su “ruido y mentiras”

“El decreto es el que es” y “no va a haber ningún tipo de aplazamiento”. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reiterado este lunes que el decreto con medidas para el ahorro energético que aprobó el Gobierno el pasado lunes seguirá hacia delante y desplegará sus efectos el miércoles, 10 de agosto, como estaba previsto. El Partido Popular ha reclamado esta mañana una retirada del decreto, algo que ha rechazado Ribera. “El PP no ayuda en nada”, ha respondido la vicepresidenta, que ha recordado el compromiso del Ejecutivo con la UE para reducir el consumo de energía ante la crisis por la guerra en Ucrania. Una reducción que tiene que alcanzar un 7% y que, solo con este plan de medidas, ya se alcanzaría la mitad de este porcentaje, según ha indicado Ribera.

“El real decreto es el que es, a pesar del ruido y las mentiras que hemos estado oyendo”, ha afirmado Teresa Ribera. La vicepresidenta tercera ha afirmado que el paquete de medidas, con iniciativas como límites en el aire acondicionado, la iluminación en los escaparates y la obligación de mecanismos de cierre de puertas en los negocios con acceso a la calle, no se ha modificado tras la reunión mantenida este lunes con las comunidades autónomas.

“El Gobierno es respetuoso con la Constitución. Ahora las comunidades tienen que ver cómo se aplica, no podemos sustituir las competencias de las comunidades”, ha insistido Ribera, quien ha asumido que tiene que haber cierta flexibilidad a la hora de aplicar las medidas en las pequeñas empresas, dado que hay excepciones para garantizar la salud de consumidores, por ejemplo, en la hostelería. “Hemos oído expresiones altisonantes fuera de lugar. Yo he oído lo importante que dicen que es respetar la Constitución y las normas”, ha apuntado en referencia a cómo el PP se ha aferrado en otros momentos al cumplimiento de la ley.

Esas palabras altisonantes no han sido en la reunión, donde los Gobiernos de Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid y Castilla y León han pedido la retirada el real decreto. “Las expresiones altisonantes han sido en público y las redes sociales”, dado que fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien dijo en redes que su Gobierno no cumpliría porque el plan “espanta el turismo” y “provoca oscuridad y tristeza”. Como derivada de esas declaraciones, en los últimos días el PP ha tenido que hacer equilibrios para no desautorizar a Ayuso, porque el presidente de esa formación, Alberto Núñez Feijóo, había reclamado días antes medidas similares a las aprobadas hace una semana por Moncloa.

Un consejero ha negado el cambio climático

Ribera ha asegurado que las comunidades han sido cordiales en la reunión y que todas han mostrado su voluntad de poner en marcha un plan de medidas de ahorro. Sin embargo, Ribera ha apuntado que “sí ha habido un consejero que ha negado el cambio climático; el resto ha sido muy correcto”, aunque no ha dicho quién.

La vicepresidenta tercera también ha descartado que haya habido algún tipo de improvisación en el plan de medidas, porque está alineado con lo que exige Bruselas, que ha abierto la puerta a que el recorte en el consumo de gas en España sea del 7%, cuando en otros países tiene que ser del 15%, por su condición de isla energética y porque España se ha convertido en vía de entrada de gas licuado hacia la Unión Europea.

“Improvisa quien habla antes de leer el real decreto”, ha criticado Ribera. “Improvisa quien desconoce la legislación laboral”. “Ante cualquier duda estamos en condiciones de responder y trabajar juntos. Todas las comunidades han destacado su voluntad de aportar propuestas”.

Lo harán, ha asegurado la ministra, de cara a la aprobación de un plan de contingencia en septiembre, que incluirá el grueso de medidas para reducir el consumo y afianzar las garantías de suministro energético. Las comunidades tendrán hasta el 31 de agosto para presentar sus propuestas.

Antes de la reunión, la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, había reconocido que cumplirán con las medidas incluidas en el Real Decreto “nos guste o no”. “Creemos que el plan debe estar orientado a bajar el precio y que las medidas han de ser recomendaciones para el sector privado, incentivadoras, y no pueden ser medidas impuestas, que es lo que se establece con este real decreto”, ha afirmado Martín en una entrevista en RNE.

Al mismo tiempo, este fin de semana, Feijóo ya había pedido dar el salto institucional y que la coordinación para aplicar las medidas, que entran en vigor a las 00.00 horas de este miércoles, se traten en una conferencia de presidentes autonómicos que instan a convocar de forma inmediata.

Este lunes, el PP ha pisado el acelerador en las críticas a las medidas aprobadas por el Ejecutivo y el vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular, Miguel Tellado, ha pedido retirar todas las medidas y negociarlas. “Que escuche a la calle, que hable con los comerciantes que están francamente preocupados. Lamentablemente el presidente del Gobierno está a 5.000 pies de altura. Al Gobierno le hace falta pisar calle”, ha asegurado en rueda de prensa en la sede de Génova, en declaraciones realizadas antes de que acabase la reunión entre el Ejecutivo y los consejeros autonómicos.