Ni farolas apagadas por la noche ni monumentos sin luz: los bulos sobre el plan de ahorro energético

Farolas apagadas por las noches, monumentos sin luz, municipios sin luces navideñas, disminución del turismo e inseguridad... La aprobación de las medidas para el ahorro de energía ha traído consigo la difusión en redes sociales de informaciones falsas sobre su contenido —con la colaboración de algunos dirigentes políticos—, pese a que en realidad no incluye en ningún caso el apagado del alumbrado de las vías publicas, por ejemplo.

El PP de la Comunidad de Madrid ha asociado el plan, aprobado para cumplir con las exigencias de reducción del consumo de gas acordadas por la Unión Europea, a un incremento de la “inseguridad” porque “a menos luz, más facilidad para delinquir”. La coordinadora de Políticas Sociales del PP en el Congreso, Marta González, ha dicho que podría haber consecuencias negativas “para las mujeres”, relacionadas con los problemas de seguridad y con “la violencia de género y, en concreto, con la violencia sexual”. Según González, el Real Decreto aprobado por el Gobierno implicaría que “las ciudades, los comercios y las calles estuviesen apagadas prácticamente de manera completa”.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, también ha alimentado la idea de que no habrá iluminación en las calles al decir que “cuando baja la luz, aumenta la criminalidad” y recordar que “las luces en las ciudades se ponen por razones de seguridad”.

Pero no es verdad: la iluminación de las calles por la noche corresponde al alumbrado público, no a los escaparates de los comercios. Solo se tendrán que apagar las luces de comercios y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, y la iluminación de comercios y edificios de la administración no está destinada a dar luz a las calles. “Lo que hemos incorporado aplica a los edificios, no a la iluminación exterior bien por razones de iluminación de vías u ornamentales que no son edificios”, explicó la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el lunes.

Los monumentos no están incluidos en el decreto

Ni la Sagrada Familia, ni la Alhambra, ni la catedral de Burgos ni ningún otro de los monumentos repartidos por toda España están obligados a apagar su iluminación, ya que no se les considera edificios públicos en el sentido de los que están ocupados por alguna dependencia de la Administración, según confirmó a EFE el Ministerio de Transición Ecológica. En otros países europeos, por el contrario, sí se apagarán monumentos como la Puerta de Brandenburgo en Berlín o el Coliseo de Roma, durante unos días.

De hecho, la iluminación de los monumentos no figura en el decreto que desarrolla el plan de ahorro pero se han suscitado dudas al respecto y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, del que forma parte Santiago de Compostela, ha anunciado que realizará una “consulta” al Ejecutivo para confirmarlo. Con independencia de que no figuren en el decreto, las administraciones podrán apagar monumentos si así lo consideran. Por ejemplo, el Ajuntament de Palma ha explicado que apagará las luces de la Catedral a las 22.00 horas.

La hostelería no tendrá que poner el aire a 27º

Aunque ha habido quejas de hosteleros por tener que cumplir la misma limitación en el aire acondicionado que otro tipo de negocios, el decreto incorpora flexibilidad según el tipo de actividad. No ha habido una rectificación: la norma siempre estableció que los umbrales de temperatura se deben ajustar para cumplir con lo previsto en la legislación laboral sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo, y que los recintos que justifiquen “la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales” o tengan una normativa específica no tendrán que cumplir la restricción de 27 grados.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha referido este viernes también ha ello y ha precisado que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado en torno a “los 25 grados”, teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral: “No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura”, ha asegurado Ribera en declaraciones a Onda Cero. Los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato.

Qué pasará con las luces de Navidad

Las luces de Navidad tampoco están incluidas en este plan, aunque eso podría cambiar: las medidas aprobadas son, en realidad, un primer paquete que afecta a los edificios. El plan será completado en septiembre, para lo cual el Gobierno ha pedido a administraciones, operadores energéticos y consumidores industriales y domésticos que hagan llegar sus propuestas. Según la explicación de Teresa Ribera, “probablemente” la iluminación exterior ornamental se reflejará en esa propuesta de septiembre. De momento ya se ha dado el pistoletazo de salida a la carrera entre ayuntamientos por el iluminado navideño y Vigo ha comenzado su montaje.