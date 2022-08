Las falsedades difundidas por el PP sobre el plan de ahorro energético, una a una

El PP ha pedido este lunes al Gobierno la “retirada inmediata” del decreto con las medidas para ahorrar energía –aprobado para cumplir con las exigencias de reducción del consumo de gas acordadas por la Unión Europea– y el Gobierno de Ayuso ha adelantado que recurrirá ante el Constitucional. Es el colofón de una semana en la que diferentes dirigentes de la formación han difundido varias falsedades sobre las normas aprobadas, han acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “improvisar” con cambios en las medidas, lo han relacionado con una disminución del turismo y del consumo e incluso lo han vinculado a un mayor “riesgo” para las mujeres en las calles.

El PP pide la "retirada inmediata" del decreto de ahorro energético en plena reunión de Gobierno y comunidades

Elaborado “a espaldas de las comunidades”

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado que el texto “se ha elaborado de espaldas a las comunidades, a los territorios y a los municipios”. Varias comunidades –las gobernadas por el PP, pero también lo ha hecho el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu– han reprochado que no se haya coordinado con ellas la definición e implantación de las iniciativas.

Teresa Ribera se reunió con los portavoces parlamentarios un día después del acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Energía de Bruselas, el 27 de julio, y allí “se les trasladó la información disponible y se les animó a presentar propuestas para abordar la situación”. El 28 de julio, la titular de Transición Ecológica, los consejeros autonómicos de Medio Ambiente y los de Energía se vieron por videoconferencia. “En ambas reuniones se les trasladó la información relativa a sus áreas y se les animó a presentar sus propuestas”, ha defendido el Gobierno, que indica también que Ribera envió en julio cartas a las autonomías y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “solicitando que aplicasen medidas” en materia de eficiencia energética.

Según el Ministerio, no recibieron propuestas sobre el plan por parte de las comunidades. Sin embargo, tras la celebración este lunes de la Conferencia Sectorial de Energía, Industria y Comercio, en la que participan autonomías y ayuntamientos, sí se habrían comprometido a enviarlas de cara a septiembre. “Ante cualquier duda estamos en condiciones de responder y trabajar juntos. Todas las comunidades han destacado su voluntad de aportar propuestas”, ha dicho en rueda de prensa. Ribera ha recordado que en septiembre será cuando se apruebe el grueso de medidas para reducir el consumo y afianzar las garantías de suministro energético. Las comunidades tendrán hasta el 31 de agosto para presentar sus ideas.

“Improvisación” con las medidas

Tellado ha vuelto a hablar de “improvisación energética” del Gobierno, igual que ya hizo el domingo Alberto Núñez Feijóo con mensajes confusos sobre los límites de temperatura. Pero pese a que se ha hablado de cambios en las restricciones sobre calefacción y refrigeración para incluir excepciones en determinados sectores, en realidad el texto del decreto no se ha modificado en ningún momento. Siempre recogió que habría flexibilidad dependiendo del negocio y de la legislación laboral, como ya se aplica actualmente.

Misma temperatura para una librería y una tienda de congelados

“Proponer las mismas temperaturas a un comercio de congelados que a una librería, poner las mismas temperaturas a una tienda de frutas que a una tienda de ropa es, simplemente, una improvisación”. Las palabras las pronunció Alberto Núñez Feijóo este domingo y son otro de los bulos que ha difundido el PP después de conocerse el plan.

Pero no todos los comercios tienen que mantener la misma temperatura. La norma respeta lo que indica la legislación laboral y, además, pone como excepción “aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales” o dispongan de una normativa específica que así lo establezca. Por ejemplo, explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no se aplicarán donde no se pueda por condiciones laborales o por especificidades del sector, ni tampoco en centros hospitalarios, de formación o gimnasios.

Hace un par de semanas, el propio Feijóo destacaba la importancia de reducir el consumo eléctrico en un acto en Valencia. “Me parecen bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aire acondicionados y en invierno la calefacción”, declaró el presidente del PP el pasado 21 de julio.

Piden un plan “para bajar el precio de la electricidad”

“Solicitamos la elaboración de un plan de eficiencia energética con un objetivo fundamental, algo de lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ya se ha olvidado: bajar el precio de la electricidad”, ha pedido Tellado, para después afirmar que julio “cierra con la factura eléctrica más cara de la historia de España” mientras “Pedro Sánchez lo que dice es que hay que apagar los escaparates”.

El plan para bajar el precio de la electricidad ya se está aplicando: es el tope al gas de España y Portugal, que de momento ha permitido contener las subidas en su mercado mayorista mientras otros países europeos encadenan máximos históricos. Por ejemplo, con precios un 35% más bajos de los que hay ahora mismo en Francia.

El precio medio de la energía para los clientes de la tarifa regulada (sumando la compensación a los ciclos) rozó los 250 euros/MWh en julio, frente a los casi 308 euros que habría alcanzado sin el tope ibérico. El resultado, según las estimaciones del experto Francisco Valverde, es que la factura final de un consumidor tipo en tarifa regulada fue en julio de 115,6 euros, la tercera más cara de la historia, pero muy inferior a la de marzo de este año (144,3 euros) y a la de diciembre de 2021 (119,5 euros).

“Los únicos escaparates de Europa apagados serán los de España”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que los “únicos escaparates de Europa que estarán apagados” a partir de la medianoche del martes al miércoles “serán los de España”. En Francia existe desde hace años una prohibición de la iluminación de los carteles publicitarios y de los escaparates en las ciudades de menos de 800.000 habitantes entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada. En las grandes ciudades depende de ordenanzas municipales y el Ejecutivo francés quiere extenderlo a todas las localidades.

Mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España.



El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad.



Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurrimos al TC. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 8 de agosto de 2022

En riesgo “la seguridad de las mujeres” por las calles apagadas

La coordinadora de Políticas Sociales del PP en el Congreso, Marta González, dijo el pasado miércoles que podría haber consecuencias negativas “para las mujeres”, relacionadas con los problemas de seguridad y con “la violencia de género y, en concreto, con la violencia sexual”. Según González, el decreto implicaría que “las ciudades, los comercios y las calles estuviesen apagadas prácticamente de manera completa”.

Tampoco es verdad. La iluminación de las calles por la noche corresponde al alumbrado público, no a los escaparates de los comercios. Solo se tendrán que apagar las luces de comercios y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, y la iluminación de comercios y edificios de la administración no está destinada a dar luz a las calles.

Qué dice la Unión Europea

Tellado ha afirmado que “la propia UE advierte de que antes de aplicar restricciones los Estados deben hacer un esfuerzo en agotar todas las vías: sustitución de combustibles, planes de ahorro no obligatorios, fuentes de energía alternativa, campañas de sensibilización...”. Lo que dice el documento al que se refiere el dirigente popular –el plan 'Ahorrar gas para un invierno seguro'– no es exactamente eso. Indica que, antes de imponer una reducción obligatoria a “clientes vulnerables, como la industria”, los Estados miembros deberían agotar otras posibilidades.

Ese mismo documento recoge entre sus recomendaciones que para ahorrar gas en verano se pueden “reducir los picos de consumo de electricidad” del aire acondicionado. En invierno “se puede ahorrar [en consumo de gas] estableciendo una calefacción reducida en edificios públicos, oficinas, edificios comerciales y espacios abiertos como terrazas al aire libre, donde sea técnicamente posible y aplicable. El papel de las autoridades públicas a la hora de predicar con el ejemplo es clave”.

Hay medidas similares a las aprobadas por el Gobierno español en otros países. Por ejemplo, en Alemania, que depende más de las importaciones de gas ruso que otros países europeos, han apagado monumentos que permanecían iluminados por la noche en su capital, Berlín. No es el único caso: en Hannover, los edificios municipales solo contarán con calefacción del 1 de octubre al 31 de marzo, a una temperatura ambiente no superior a los 20 grados.