Feijóo pidió hace 10 días apagar edificios públicos y bajar el aire acondicionado

El Gobierno ha aprobado este lunes el Plan de ahorro energético, que recoge medidas como una temperatura máxima para la calefacción (19 grados) y una mínima para el aire acondicionado (27 grados) en edificios públicos y algunos locales comerciales, cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, así como el apagado de luces de esparates y la revisión de calderas. El decreto incluye en ese apagado de luces a los monumentos y edificios decorativos, indicó la vicepresidenta Teresa Ribera.

Isabel Díaz Ayuso no tardó en responder que no implantara en la región las medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, apagar las luces por la noche provoca “oscuridad, pobreza, tristeza”. Pero una vez más más, no solo contradice al Gobierno, también al líder de su partido. Hace solo 10 días, Feijóo destacaba la importancia de de reducir el consumo eléctrico en un acto en Valencia. “Me parece bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aire acondicionados y en invierno la calefacción”, declaró el presidente del PP el pasado 21 de julio.

Feijóo también apostó por pactar con los ayuntamientos “un ahorro en el alumbrado eléctrico nocturno”. El líder del PP consideró entonces imprescindible estas medidas como parte de un plan de ahorro energético ante falta de suministro en los próximos meses.

La presidenta, que asegura que la medida también “genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo”, pasaba por alto que otro alto cargo de su partido ya había defendido la medida mucho antes, y que, incluso, la había aplicado. El consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, nombrado en abril por Alberto Núñez Feijóo, explicaba en una entrevista que él ordenó apagar las luces de la consejería por la noche.

“Es un ahorro. La Junta Andalucía tiene 12.000 edificios. Yo le pregunto —decía interpelando al periodista— si usted conoce a alguien que en su casa haya dejado alguna vez la 10 años durante 24 horas y siete días. Aquí todos los edificios”, y “eso es no respetar el dinero público”, añadía.