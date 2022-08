La Comunidad de Madrid amenaza con llevar al Constitucional las medidas de ahorro energético del Gobierno

Apenas dos horas después de conocerse las nuevas medidas de ahorro energético anunciadas por el Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que no las acataría. “Madrid no se apaga”, tuiteó Isabel Díaz Ayuso. Este martes, su vicepresidente, Enrique Ossorio, ha asegurado que el Ejecutivo analizará el Real Decreto “seriamente” y ha amenazado con llevarlo ante el Tribunal Constitucional.

El plan de ahorro energético anunciado este lunes por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, incluye limitar las temperaturas de calefacción y refrigeración, disponer de cierres automáticos en puertas de acceso en locales para impedir que queden abiertas y apagar el alumbrado de escaparates y edificios públicos a las 22 horas, entre otras. Esta medida es la que más ha encendido a la presidenta madrileña: “Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo”, dijo.

“Vamos a analizar seriamente el Real Decreto y si no es constitucional, lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional”, ha amenazado este martes su ‘número dos’, Enrique Ossorio. “Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar”. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser que la norma es de obligado cumplimiento.

“Es un real decreto-ley que hay que cumplirlo, pero vamos, ya estamos acostumbrados a este tipo de respuestas de la señora Díaz Ayuso, que siempre demuestra egoísmo y falta de solidaridad. Eso no refleja el espíritu de esta gran comunidad que es Madrid, de la que yo estoy muy orgullosa”, ha insistido la vicepresidenta de Asuntos Económicos.

Pese que Ayuso aseguró que “no se aplicará” la medida de apagar escaparates y edificios públicos, Ossorio ha matizado que Madrid no es “como otras comunidades que son bien conocidas y que el Gobierno consiente que incumplan”. “No nos gusta nada de ese ejemplo y, por tanto, cumplimos las leyes”. “Ahora bien, en aquello que seamos nosotros competentes, por ejemplo en materia de Comercio, tendremos que analizar el Real Decreto Ley y en la medida que la Comunidad pueda ser competente no lo aplicaríamos”, ha rebajado.

“A mí me parece una injerencia realmente descomunal que el Gobierno de España se ponga a decir cuál es la temperatura que debe haber en un lugar comercial, en un restaurante, en un cine, porque ya el comerciante y el empresario sabe que es la temperatura que debe poner para ahorrar energía por una parte, pero no para hundir el negocio”, ha dicho Ossorio.

El vicepresidente regional ha afirmado que su Gobierno es “plenamente” solidario con las decisiones de la Unión Europea, que ha reclamado medidas de ahorro energético tras la invasión rusa de Ucrania, que ha puesto en jaque el suministro del continente. “Lo que nos preocupa es un Gobierno que no afronta los problemas con seriedad, sino que adopta medidas que al final no consiguen los objetivos que se buscan, que es algo a lo que nos tiene acostumbrados desde hace muchos años”, ha dicho.

Entre las propuestas que ha planteado Ossorio ha mencionado que Pedro Sánchez renuncie al Súper Puma y al Falcon. “Hoy está en Mallorca, si tiene vergüenza, yo creo que debía volver en línea regular, como hacemos todos, exigiendo este sacrificio a los españoles”, ha dicho. O que cese “a seis o siete de esos 23” ministros.

Ayuso, que anunció en abril un recorte de un 10% en las líneas de metro por la subida del precio de la luz, se niega ahora a acatar una medida que supone apagar los escaparates a las 22 horas y dejar de iluminar edificios públicos durante 13 meses o controlar las temperaturas de los locales comerciales y centros de trabajo. Unas medidas que, no obstante, ha planteado incluso el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hace 10 días reclamó apagar edificios públicos y bajar el aire acondicionado.

La propia Calviño había señalado esta mañana que “lo interesante es qué va a hacer el señor Feijóo”. “Ayer mismo, la presidenta de la Comisión Europea, que es del PP europeo, nos dice que hay que prepararse para lo peor y que España es un referente, pero al día siguiente Díaz Ayuso dice que no. El señor Feijóo, en esta ocasión, no va a poder ponerse de perfil”, afirmó la vicepresidenta.

El 'número tres' del PP, Elías Bendodo, ha justificado a Ayuso. “Entendemos la desesperación y la reacción de cualquier líder autonómico y local ante los bandazos del Gobierno”, ha dicho, lamentando que primero haya habido recomendaciones y, posteriormente, un real decreto, y ha insistido en la misma idea de que “el Gobierno aprieta el cinturón de los ciudadanos, pero no el suyo”.