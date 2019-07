Ronda de contactos 'in extremis' en la Asamblea de Madrid para abrir la puerta a la candidatura de Díaz Ayuso

El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, ha convocado una nueva ronda de contactos 'in extremis' que deja la puerta abierta a que Isabel Díaz Ayuso sea propuesta como candidata a la investidura este miércoles. Las reuniones se producirán 24 horas antes del pleno ya convocado para "comprobar si ha habido cambios o no" en los apoyos, según fuentes cercanas a Trinidad.

El comunicado oficial de la presidencia elude cualquier tipo de justificación para reunir de nuevo a los grupos. A esta hora ningún candidato o candidata tiene los apoyos garantizados para ser investido presidente.

Hace una semana, Trinidad convocó una investidura desierta con el argumento de que había constatado que no había garantías de investidura viable en ninguno de los casos. Ahora, la situación no ha cambiado, salvo por una cosa: Ciudadanos ha sumado su apoyo a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, tras firmar juntos un acuerdo de gobierno. La nota de prensa de Trinidad con la segunda ronda de contactos ha llegado unas horas después de este pacto.

De este modo, PP y Ciudadanos tratan de ganar tiempo incrementando la presión sobre Vox. Su expectativa es que el presidente de la Asamblea de Madrid convoque un pleno de investidura con la candidatura de Díaz Ayuso. Pero esa decisión es difícilmente justificable si antes de las 12, el plazo de "cortesía parlamentaria" para cambiar el orden del día del pleno, no se ha logrado recabar el apoyo de Vox. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, reúne 64 votos mientras PP y Ciudadanos, sin Vox, suman 56.

De momento, la formación de extrema derecha es clara: "Nosotros no hemos dado el apoyo a la señora Díaz Ayuso, y hasta que no demos el apoyo a ningún candidato no va a haber un pleno de investidura". La candidato de Vox, Rocío Monasterio, ha fiado el futuro de los pactos a la reunión que Santiago Abascal ha propuesto a Pablo Casado y Albert Rivera, y confía en que el encuentro "desbloquee" la situación en Madrid. Si no, Monasterio se abre a un gobierno monocolor del PP en la Comunidad de Madrid ante "los remilgos y asquitos" de Ciudadanos.