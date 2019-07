Monasterio rechaza el pacto de PP y Cs aunque espera que una reunión de líderes "desbloquee" la situación

Vox continúa sin dar su apoyo para la investidura de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Lo ha confirmado la candidata de la formación de extrema derecha, Rocío Monasterio, en una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, en la que ha fiado el futuro de los pactos a una reunión a tres entre Santiago Abascal, Pablo Casado y Albert Rivera que ha propuesta esta mañana el primero de ellos. "Lo que tiene que pasar es que el señor Rivera se siente con Casado y Abascal y desbloqueen esta situación. Seguimos dispuestos a trabajar hasta el infinito y sacar esto adelante", ha dicho Monasterio.

Si esto no ocurre, Vox amenaza con apoyar un gobierno en solitario del PP. Una tercera vía que ya adelantaba esta mañana Abascal en Murcia. "Si Ciudadanos tiene tantos remilgos y asquitos a firmar un papel con nosotros, que exista un gobierno monocolor del PP y que Aguado apoye desde fuera", ha señalado la candidata de Vox, que ha confirmado que su partido no quiere "estar en el gobierno".

Monasterio ha remarcado, tras conocer el pacto PP-Ciudadanos, que Vox no ha "dado el apoyo a la señora Díaz Ayuso" y ha recordado que hasta que no sea así "no va a haber un pleno de investidura". La presidenta autonómica de Vox ha lamentado que entre las 155 medidas ratificadas por los dos partido se incluya el aumento de consejerías de Gobierno. "Parece que quieren gastar más para satisfacer la voracidad de Ciudadanos", ha incidido.

Además, ha lamentado que los dos partidos no hayan esperado a que Vox hiciese públicas sus propuestas antes de que Ciudadanos y PP firmasen su acuerdo de Ejecutivo de coalición. Monasterio considera que esta situación es una "falta de respeto brutal". "A mí no me hacen falta las tutelas de Ciudadanos", ha apuntado en relación a la ratificación del pacto. "Agradezco que nos vengan a explicar [las medidas] pero no me hacen falta sus tutelas", ha insistido.

La representante de extrema derecha no solo ha cargado contra Ciudadanos, al que acusa de imponerles una política "del apartheid", consistente en "tratar a los de Vox como si fueran apestados", también ha criticado a la candidata del PP. "No nos parece tolerable que Díaz Ayuso baje la cabeza y se preste a los juegos de Aguado. Muestra falta de liderazgo y de fortaleza. Esas dos capacidades hacen falta para presidir la Comunidad de Madrid", ha sentenciado.