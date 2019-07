Abascal exige a Rivera y Casado una reunión a tres si quieren salvar sus gobiernos en Madrid y Murcia

Santiago Abascal ha exigido a Pablo Casado y a Albert Rivera la celebración de una reunión a tres para llegar a acuerdos en Madrid y en Murcia. "Volvemos a tender la mano al PP y a Ciudadanos para facilitar gobiernos alternativos en Murcia y en Madrid", ha declarado el líder de Vox, desde Murcia, a donde ha acudido para mostrar su apoyo a los negociadores regionales y a los diputados que votaron en contra de la investidura del popular Fernando López Miras.

El presidente de Vox, que asegura contar con espacio libre en su agenda mañana mismo para reunirse con Rivera y Casado, ha puesto sobre la mesa un plan alternativo si la formación naranja continúa su oposición a negociar con el partido de extrema derecha. En este sentido, Abascal ha señalado que darán sus votos en Murcia y Madrid para que el PP gobierne en solitario y, en ese caso, "plantearemos a Ciudadanos, que es quien impide el diálogo y el acuerdo, que se abstenga". La suma de escaños en el parlamento murciano de PP y Vox es de 20 parlamentarios, por lo que una abstención de Cs sería suficiente para que Fernando López Miras pueda superar una investidura en segunda vuelta al conseguir mayoría simple. No así en Madrid, donde PP y Ciudadanos necesitan el voto afirmativo de los tres socios.

El dirigente de Vox ha criticado lo que ha denominado "apartheid" de Ciudadanos y la "equidistancia" con la que los trata el Partido Popular: "No lo vamos a tolerar", ha expresado Santiago Abascal, al mismo tiempo que ha recordado que "Vox ha tenido mucha generosidad con Ciudadanos en Andalucía, Murcia y Madrid, y tienen muchísimo poder municipal. El problema es que se nos esta acabando la generosidad y la paciencia". Abascal ha vuelto a reiterar que "no van a aceptar esa especie de 'trágala' a cambio de nada."Son PP y Cs quienes tienen la responsabilidad de lograr nuestro apoyo. No es Vox quien les tiene que dar gratuitamente nuestro apoyo".

En ese sentido, Abascal ha reclamado a Albert Rivera que recapacite y ha hecho hincapié en que es posible acercar posturas apelando a la "amistad que nos unió cuando yo le invitaba, como presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, a todos los actos y conferencias a las que en numerosas ocasiones acudió".

Egea "ya no es interlocutor válido"

El presidente de Vox también ha tenido palabras para el Partido Popular, en concreto para Teodoro García Egea: "Ya no es un interlocutor válido", ha dicho Abascal sobre el secretario general del PP, que afirmó tras el fracaso de la segunda votación de investidura, que Vox era "la ultraderechita cobarde".

Sobre lo ocurrido en esa votación, Abascal ha querido salir al paso de las acusaciones de falta de coordinación o diferencias entre la dirección nacional de Vox y sus representantes en la región. El líder del partido de extrema derecha ha afirmado que "hay unidad a pesar de las presiones de PP y Cs y de sus medios de comunicación afines", para luego añadir que "estamos aquí para acabar con la novela que se ha publicado porque lo sucedido en Murcia fue decidido por el Comité Ejecutivo Nacional".

El líder del partido de extrema derecha ha empezado su comparecencia mostrando su solidaridad con Ciudadanos por "el acoso" que sufrió la formación naranja en el desfile del Orgullo LGTBI y también ha pedido la dimisión del ministro del Interior, al que ha tildado de "chavista".

El encuentro ha tenido lugar en el hotel NH Amistad, y ha reunido al secretario general de Vox Javier Ortega Smith y al responsable del comité negociador, Iván Espinosa de los Monteros. También han estado presentes dirigentes regionales como Luis Gestoso, secretario general del grupo de Vox en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, portavoz de de la formación en la Comunidad y Pascual Salvador, presidente del partido a nivel regional.