Los secretos mejor guardados de las farmacéuticas

Hace no tanto tiempo la actualidad bajaba en agosto y los periodistas teníamos que quebrarnos la cabeza para seguir haciendo noticias. Pero eso ya es historia. El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública un real decreto que ha pasado desapercibido en medio de las vacaciones. Es una norma que regula las evaluaciones de las tecnologías sanitarias, que van desde un procedimiento quirúrgico a un medicamento. Cuando se apruebe, si se termina convalidando en el Congreso, los desarrolladores de estas tecnologías, es decir, los laboratorios en el caso de los fármacos, tendrán que poner sobre un papel cuanto les ha costado desarrollarlos: investigarlos, producirlos y fabricarlos. Aquí te lo cuento en más detalle.

Puede parecer una rendición obvia de cuentas, pero no lo es. Las negociaciones en torno a los medicamentos que se dan en los despachos del Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) son todavía muy opacas. Los equipos ministeriales han preferido hasta ahora preservar el secreto con el argumento de “romper la confidencialidad” implicaría una “pérdida de la capacidad negociadora y competitiva de precios”, y por tanto un “perjuicio para el interés público”.

La plataforma de No es Sano, formada por diversas organizaciones como Salud por Derecho o la asociación por un Acceso Justo al Medicamento, lleva años reclamando más transparencia a las instituciones y a las compañías como un escudo que dificultaría que se disparasen los beneficios de estas últimas. Sin que les hagan demasiado caso, las cosas son así.

Justo tenemos un ejemplo reciente de un fármaco muy utilizado, un anticoagulante, que podríamos comprar por un precio mucho menor. Pero la Audiencia Provincial de Barcelona ha prohibido al laboratorio Teva vender el genérico del Apixabán (así es el nombre comercial) porque considera, en medio de una guerra entre farmacéuticas, que otra compañía tiene derecho a preservar la patente. Un juzgado de primaria instancia había dicho lo contrario unos meses antes. Lo contó de manera muy detallada en este artículo el compañero de El País –y competencia sana😌– Oriol Güell.

Parece que este nuevo equipo del Ministerio de Sanidad quiere empezar a cambiar las cosas. Al menos declararon estas intenciones y este real decreto es un primer paso. Pero hay todavía mucha tela que cortar.

Las mujeres también tienen adicción al alcohol, pero no hay programas específicos con enfoque de género y eso obstruye el acceso y retrasa la recuperación.

¿Planes para el viernes noche? Hacerte un TAC. Te prometo que no es broma. Hay comunidades que citan a las 2 de la mañana.

¿Estamos ante el fin del pesocentrismo en las consultas? Hablamos con profesionales que proponen ir más allá del Índice de Masa Corporal (IMC) y este es el resultado.

¿Se operan demasiados meniscos?

Seguramente te has roto el menisco, o tu madre o tu prima o tu amiga. Es algo que pasa con cierta frecuencia cuando haces deporte. Sin embargo, la evidencia científica cuestiona que haya que intervenir roturas en personas de mediana y avanzada edad porque no hay un beneficio claro tras mucho tiempo operando. El fenómeno se llama en la jerga científica “medical reversal” y se refiere a cuando una nueva evidencia contradice prácticas médicas ampliamente aceptadas y usadas. Un terreno pantanoso, vaya.

Los médicos españoles Julio Doménech y Salvador Peiró quisieron indagar si estos nuevos estudios habían calado en España y analizaron las intervenciones entre 2009 y 2018. Para su sorpresa la respuesta fue que no. Los resultados se publicaron en una importante revista. En este enlace está la historia completa.

Predecir si la terapia va a funcionar

La inmunoterapia es una de las terapias más prometedoras para tratar el cáncer. Sin embargo, solo funciona en un porcentaje de pacientes reducido (entre el 20 y el 40%).

Los científicos y científicas llevan tiempo tratando de averiguar por qué pasa esto y si hay factores independientes que lo expliquen. Una investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, publicada en la revista 'Nature Genetics', ha descubierto cinco circunstancias para predecir mejor el resultado de estas terapias, basadas en que sea el propio sistema inmunológico del paciente el que ataque a las células tumorales. En este artículo lo explico de la manera más sencilla que he podido. Es muy interesante.

Antes de terminar, no quiero dejar pasar una cosa. El año pasado murieron en España 3.952 personas por suicidio, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística. Pero solo el 23% de los fallecidos habían sido atendidos por un especialista en salud mental. El dato lo dio esta semana el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y revela que estas personas pasaron desapercibidas al sistema. O el sistema no llegó a tiempo. O no se les atendió con la especialización que requerían.

