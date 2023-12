Almeida rectifica y concederá la Medalla de Honor a “la comunidad judía de Madrid” en lugar de al pueblo de Israel

El Ayuntamiento de Madrid cambia el sujeto que recibirá la Medalla de Honor de la capital. José Luis Martínez-Almeida ha anunciado en el último pleno del año que la ciudad concederá la distinción a “la comunidad judía de Madrid” en lugar de al “pueblo de Israel”, como inicialmente estaba previsto.

La rectificación del equipo de Gobierno llega después de dos duros informes del cuerpo de Cronistas de la Villa, que negaron la distinción a este estado por contravenir con la normativa municipal. En concreto, entregar esta distinción al pueblo de Israel incumplía el artículo 17 del Reglamento de Distinciones Honoríficas, donde se explica que “la Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid se otorgará con carácter excepcional para distinguir a aquellas personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, que hayan destacado por sus extraordinarios méritos personales y por haber prestado servicios muy relevantes a la ciudad de Madrid”.

“Sí, vamos a asumir el criterio de los Cronistas de la Villa”, contestaba el alcalde a una pregunta de Rita Maestre sobre la concesión de la medalla, para luego puntualizar que la ciudad “no renuncia a hacer un homenaje al pueblo judío”. “Por eso el gobierno del Ayuntamiento de Madrid va a proponer la concesión de la medalla de la ciudad de Madrid a la comunidad judía de Madrid”, decía.

Antes, la líder de la oposición había recordado que desde el comienzo de los nuevos bombardeos en Oriente Medio “en Gaza han muerto 19.000 personas, de las cuales la mitad son niños y son niñas”, una cifra “con la que los señores del PP no mueven una ceja ni parece que se les mueva nada dentro”. “Ni una palabra, ni un movimiento, ni el más mínimo gesto de compasión. Han perdido además de la vida, su hogar, varias decenas de miles de personas. Hay una infraestructura civil totalmente destrozada, no quedan hospitales, no quedan escuelas, no quedan infraestructuras básicas. Se ha asesinado a centenares de personas del personal sanitario, van más de cien periodistas asesinados, 135 trabajadores de la ONU más que en ningún conflicto armado en ningún momento de la historia”, aseguraba Maestre.

Maestre ha acusado al PP de “estar en el bando de los que bombardean niños a miles”. “El problema es que ustedes lo quieren hacer en nombre del pueblo de Madrid y por ahí sí que no”, lamentaba. “Todo el mundo quiere parar la masacre, todo el mundo menos Netanyahu y el PP, que sigue fiel a la línea de un gobernante corrupto que está utilizando una guerra para lavar su imagen”, añadía.

En su respuesta, una vez comunicado su cambio de opinión, Almeida ha preguntado a la concejala de Más Madrid “si se oponen a que la comunidad judía de Madrid, está presente en esta ciudad desde el año 1917 que tiene un colegio con una amplia actividad social, que colabora con Casa Sefarad, que celebra conjuntamente Janucá y la memoria del Holocausto y que está fuertemente imbricada en la sociedad madrileña”.

Sin embargo, la jefa de la oposición no ha podido responder por no contemplarse una réplica adicional en este formato de pregunta en el pleno de Cibeles. Almeida también lo sabía cuando hacía la pregunta y le acusaba de antisemitismo porque “dicen el número de víctimas palestinas pero jamás el de víctimas israelíes, ni reclamaron la liberación de los rehenes”. “El dolor por las víctimas no es la equidistancia entre una banda terrorista y un Estado de derecho”, reprochaba.