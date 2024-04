Almeida da vía libre a las terrazas sobre tiendas de Gran Vía al aprobar la licencia para el polémico restaurante del Wow

Luz verde del Ayuntamiento de Madrid a que Wow pueda reabrir su restaurante en la parte alta de este centro comercial. El Pleno municipal ha aprobado este martes el trámite para que pueda operar legalmente un servicio de comidas y bar en su quinta planta y el ático, negocio que puso en marcha pese a tenerlo prohibido con la licencia inicial de apertura. La iniciativa ha sido aprobada desestimando todas las alegaciones de la oposición, con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y con Más Madrid y PSOE en contra.

“Este plan es la legalización de una actividad que venía dándose sin licencia” aseguraba en su turno de palabra el socialista Antonio Giraldo, reprochando al área de Urbanismo esta actuación y también que no haya habido sanción del Ayuntamiento por mantener el restaurante abierto de forma ilegal.

En su respuesta, el delegado encargado de defender la propuesta, Borja Carabante, le contestaba que la inspección municipal no detectó actividad en el restaurante y que la anterior estaba cubierta por una licencia temporal. “Se comprobó que no había actividad”, ha dicho. No es cierto: la comprobación de que el local estaba abierto se produjo el pasado 13 de septiembre, cuando la licencia estaba ya caducada pero se seguían sirviendo comidas y cenas. Los inspectores acudieron después de que este periódico publicara la información, al constatar los hechos a través de una denuncia de Más Madrid. A los pocos días el Ayuntamiento ordenaba el cierre pero el consistorio decidió no aplicar ninguna sanción después, desvela ahora el concejal del PSOE.

El partido de Rita Maestre, que fue el primero en llamar la atención sobre la ilegalidad de este negocio, ha recordado este martes en el pleno que “lo que se había vestido como una actividad de showcooking era un restaurante al uso, con actividad permanente y todas sus instalaciones montadas”, decía el concejal José Luis Nieto Bueno, quien acusó al equipo de Almeida de retorcer “las normas urbanísticas hasta extremos insospechados”.

Según la interpretación de Más Madrid, el uso terciario recreativo que ha conseguido Wow “no puede localizarse en otro sitio que no sea la planta baja, planta inferior a la baja o planta primera” y que la propuesta de legalización “queda fuera de ordenación al no poder ser autorizable por las normas urbanísticas”, explicaba en su texto de alegaciones.

La decisión del equipo de Almeida deja la puerta abierta a que el resto de tiendas de Gran Vía puedan acometer planes especiales con el mismo fin para abrir más restaurantes en sus azoteas, algo que hasta ahora la normativa solo permitía a los hoteles. Nieto aseguró que el Ayuntamiento tenía “prisa para que pudieran abrir” pese a la falta de informes en el plan especial hoy aprobado. La marca impulsada por Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés, necesita reequilibrar sus cuentas cuanto antes, ya que Wow arrojó en 2023 pérdidas de 13,8 millones de euros.

Carabante acusó a los concejales de la oposición de molestarles “que en Madrid venga alguien a invertir” y aseguró que su equipo va a seguir poniendo “alfombra roja a los inversores, porque con ello contribuimos a generar más desarrollo económico”.