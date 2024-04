Dos lonas de Más Madrid en Vallecas y Moratalaz recuerdan a los 7.291 fallecidos en las residencias 1.500 días después

Dos enormes números 7.291 han aparecido este martes en sendas fachadas de edificios en Madrid, para recordar que han pasado 1.500 días de los llamados “protocolos de la vergüenza”, por los que se ordenó la permanencia de los ancianos enfermos de Covid en sus residencias, sin derivarlos a centros hospitalarios.

La cifra representa a cada una de las personas que murieron en las residencias, sin tener acceso a la atención de los médicos en un hospital, un número utilizado por la oposición para recordar la gestión de la pandemia que hizo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Va acompañado de la frase No. No se iban a morir igual“. Y a continuación, más pequeño, ”1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones“.

Más Madrid es el autor de estas lonas publicitarias, colocadas donde el partido ha lanzado otros mensajes como la promesa del desmontaje del scalextric de Vallecas, lanzado durante la campaña electoral de hace un año. Las lonas están situadas en Avenida de la Albufera, en puente de Vallecas, y en la incorporación M-30 desde la prolongación de O'Donnell, en Parque de la Elipa, en Moratalaz.

La utilización de este tipo de soportes se ha vuelto habitual en la política madrileña y fue especialmente intensa durante el último ciclo electoral. También otras organizaciones usan estos espacios publicitarios e incluso algunas intervenían sobre los mensajes originales para cambiarles el sentido o superponer otros.

La colocación de las lonas de Más Madrid ha venido acompañada de declaraciones políticas en la Asamblea de Madrid, donde había sesión: “No, no se iban a morir igual. No olvidamos y no pararemos hasta tener justicia”, ha asegurado allí la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, en sus redes sociales.

Según han explicado Más Madrid en un comunicado, estas lonas pretenden “recordar la memoria de todas esas personas fallecidas en residencias sin derivación hospitalaria, y para recordar que se seguirá reclamando responsabilidades y justicia y que nunca caerá en el olvido”. “Lo vamos a recordar por tierra, mar y aire, en juzgados y en barrios, en lonas de paredes y en parlamentos”, han recalcado.