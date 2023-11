Páginas de citas para buscar pareja: las mejores apps para ligar

No ha pasado tanto tiempo desde que escuchar eso de “nos conocimos por internet”, sonaba a excentricidad. Hoy, sin embargo, podemos contabilizar por miles las parejas que han tenido su primer contacto, e incluso han puesto las bases de su relación posterior a través de alguna de las populares apps de citas que existen en el mercado.

Para encontrar pareja, el primer paso es elegir sitios de citas que ofrezcan las mayores garantías. Esto pasa por que ofrezcan una experiencia de usuario amigable, que intenten atraer un tipo de perfiles en los que estemos interesados, y que sean reconocidos como fiables por llevar ya bastante tiempo en el mercado.

La mejor app de citas para buscar pareja seria

Si quieres saber antes de leer el articulo cuales son las aplicaciones mejor valoradas, te nombramos las tres más destacadas. Haz click en ellas si quieres registrar un usuario de forma gratuita.

En términos absolutos no existe una mejor app de citas porque cada persona tiene unos intereses diferentes. Pero cuando se trata de buscar pareja seria, alguien que esté interesado en construir una relación a largo plazo, hay unas cuantas que destacan por distintas razones. Veamos cuales son, sus características y qué opiniones tienen de ellas los usuarios que ya se han registrado anteriormente.

Meetic

A quién va dirigida

Meetic no se dirige principalmente a un grupo concreto, y de hecho pueden encontrarse personas de todas las edades. Entre los perfiles que podríamos definir como mayoritarios podríamos considerar hombres y mujeres solteros en un rango de edad entre 30 y 55 años. Aunque existen todo tipo de inquietudes entre los miembros de Meetic, una buena parte de ellos eligen este sitio porque consideran que pueden encontrar otras personas que buscan relaciones relaciones serias. Aun así, dado lo diverso de su audiencia, también pueden encontrarse otros perfiles que no necesariamente tengan este mismo objetivo.

Opiniones de Meetic

Aunque no todo el mundos manifiesta experiencias positivas, la percepción generalizada de sus usuarios es la de que se trata de un sitio fiable y eficaz, algo que se ve avalado por llevar ya muchos años de funcionamiento y haber colaborado al establecimiento de innumerables parejas. La variedad de perfiles también se resalta como un punto a favor ya que permite a gente de cualquier edad encontrar a suficientes personas en las que pueda estar interesado. Por la parte menos positiva se menciona el alto coste de la membresía en comparación con otros sitios de citas.

> Registrate Gratis en Meetic

Be2

A quién va dirigida

Be2 está dirigida a solteros que buscan una relación estable. La mayor parte de su público se mueve entre los 25 y los 44 años, aunque también hay usuarios fuera de ese rango de edad Esta plataforma de citas se centra en ayudar a a encontrar parejas con las que se tenga afinidad con la intención de establecer relaciones a largo plazo. Cuenta con un sistema para evaluar la compatibilidad de los perfiles, dejando de lado el enfoque de las relaciones casuales o el contacto ocasional basado únicamente en la atracción física.

Opiniones de Be2

La calidad de los perfiles y un análisis riguroso de éstos por parte de la moderación para asegurarse de que son auténticos son factores que los miembros de Be2 evalúan favorablemente. También el sistema de sugerencias, que se basa en los tests de personalidad y un algoritmo que evalúa la compatibilidad de los miembros es un aspecto que ayuda a la satisfacción de sus usuarios, ya que multiplica las posibilidades de éxito. Por otro lado, la membresía tiene un coste muy asequible, otro punto que juega a favor del sitio, especialmente al compararse con otros. En lo que se refiere a opiniones negativas, el que la cuenta gratuita no permita hacer prácticamente nada, ni siquiera ver fotos de perfiles, es una de las cuestiones que algunos usuarios plantean como puntos a mejorar. También se registran quejas en lo que se refiere la pago de suscripciones premium que se renuevan de forma automática sin que muchas veces los usuarios tuvieran conciencia de ello.

> Registrate Gratis en Be2

Solteros 50

A quién va dirigida

El mismo target presenta Solteros50. Para las personas maduras no resulta sencillo encontrar pareja en muchas de las webs de citas más generalistas, dado que una mayoría de perfiles se localiza en una horquilla de edad menor. Por eso algunas webs del sector han decidido especializarse en este público maduro pero que todavía tiene energía y optimismo para vivir intensamente sus mejores años. Por lo tanto Solteros50 se enfoca en satisfacer los gustos y necesidades de este grupo de población, que por lo general buscan conocer a otras personas similares para compartir aficiones, pasar tiempo juntos y, claro está, formalizar una relación de pareja estable si hay la química necesaria y ambos tienen personalidades compatibles.

Opiniones de Solteros 50

Los aspectos positivos mencionados en las opiniones de sus usuarios hacen referencia principalmente a su satisfacción por el tipo de perfiles que se encuentran en el sitio, el poder conectar con personas con los mismos intereses y por la prueba de personalidad que facilita la coincidencia con miembros afines. También la facilidad de uso y la alta tasa de éxito son cuestiones que se valoran. Otras personas, sin embargo, han mostrado su decepción por no poder encontrar lo que buscaban, en parte porque el número de perfiles disponibles no es tan amplio. En cuanto a otros puntos negativos también hay quienes interpretan que el coste de la membresía es excesivo en relación al coste de webs similares o quienes se quejan de que la renovación de la suscripción sea automática.

> Registrate Gratis en Solteros 50

Otras webs de citas a tener en cuenta

Tinder

A quién va dirigida

Tinder es la app de las relaciones casuales por excelencia. Se dirige a un público que es joven en su mayoría, predominando el rango de edad que va de 18 a 25 años, aunque cada vez se han ido incorporando a su uso personas de más edad que están interesadas en conocer gente sin expectativas de una relación seria.

Los usuarios de Tinder se centran más en la atracción física que en la personalidad, de hecho la app está pensada para que con un golpe de vista tomes la decisión de “swipear” a derecha o izquierda, indicando si la persona te llama o no la atención. Aunque hay más hombres que mujeres, como en casi todas las apps de citas, tiene un número elevado de usuarias dado que es una app que funciona a nivel mundial.

Opiniones de Tinder

Tinder es una aplicación muy popular que registra opiniones mayoritariamente positivas. Por un lado su facilidad de uso y la cantidad y variedad de perfiles hace que sea fácil pasar horas en la app, lo que resulta, cuanto menos, entretenido. Pero además el poder chatear de forma gratuita con tus “match” hace que resulte totalmente funcional incluso sin tener que pagar una suscripción premium. No obstante también hay quien se queja de la existencia de perfiles falsos o de la dificultad de obtener coincidencias dado el mayor número de perfiles masculinos que femeninos y lo exigente de los estándares de sus usuarias.

Edarling

A quién va dirigida

Tal y como reza su lema, Edarling se dirige a “solteros exigentes”. Si bien entre su público hay todo tipo de edades, la gran mayoría se encuentra entre los 24 y los 55 años. Los usuarios de Edarling buscan establecer relaciones estables con personas con las que tengan afinidad, y con las que compartan objetivos y expectativas de vida. No es por tanto una web que promueva encuentros casuales, sino más bien el tipo de sitio de citas en el que se interesan quienes esperan conocer una pareja que cumpla unos mínimos que consideran imprescindibles, tanto en cuanto a físico como a personalidad.

Opiniones de Edarling

El uso de cuestionarios de personalidad y algoritmos que conectan perfiles compatibles es una de las cuestiones que se resaltan como más positivas de la experiencia Edarling. También hay opiniones que mencionan como puntos favorables la amplia variedad de usuarios y el servicio de atención al cliente cuando se necesita resolver alguna incidencia. Aunque el precio de la membresía puede ser más elevado que opciones similares, la alta tasa de éxito que registra suele compensar la inversión.

Ourtime

A quién va dirigida

Este es un sitio enfocado claramente hacia un público muy concreto, el de los mayores de 50 años. Por lo tanto en él se pueden encontrar perfiles de 50 y más, hombres y mujeres en su madurez que buscan una relación sentimental seria, tratando de rehacerse de un divorcio o una separación en muchos casos. El objetivo que propone es el de encontrar personas en un rango de edad similar que además tengan intereses en común y sean compatibles. Es por tanto una web dirigida específicamente a un público que ya ha dejado atrás las aventuras de juventud y busca relaciones con vocación de durar en el tiempo.

Opiniones de Ourtime

De las opiniones de los usuarios de Ourtime se desprende que están satisfechos con lo que encuentran en el sitio web. El acotar la franja de edad permite que sea más fácil para ellos el poder establecer contactos, pero además es que por las características propias de esta franja de edad, las interacciones suelen ser más provechosas, ya que este público ya está en una etapa de su vida en la que no quiere perder el tiempo ni hacérselo perder a otros. También se valora que la dinámica del sitio promueva las actividades presenciales como forma de acercamiento y que el equipo de moderación sea eficaz en sus funciones para mantener un funcionamiento óptimo y mantener los perfiles falsos bajo mínimos. Entre las opiniones menos favorables se cuentan algunos problemas técnicos que han tenido lugar ocasionalmente, pero sobre todo, el alto coste de su membresía premium, sin la cual no es posible enviar mensajes a otros miembros.

Badoo

A quién va dirigida

Badoo es un sitio web que se dirige principalmente a gente joven que quiere hacer amistad o tener relaciones sin compromiso. No obstante su audiencia es variada y también hay miembros que buscan pareja con intención de que sea a largo plazo. Sus usuarios se encuentran mayoritariamente en la franja de edad que va de los 18 a los 44 años.

Opiniones de Badoo

Su facilidad de uso, la variedad de herramientas con las que cuenta y el amplio número de usuarios son algunos de los puntos que se destacan como positivos acerca de Badoo en las opiniones que se expresan online. También se encuentran satisfechos con el alto nivel de actividad que registra, lo que hace que sea complicado cansarse rápido. Además la versión gratuita ofrece suficientes alicientes como para volver una y otra vez. Entre los inconvenientes que más frecuentemente se mencionan cabe señalar la presencia de perfiles falsos así como la falta de privacidad que supone vincular el perfil con las redes sociales.

Adopte

A quién va dirigida Adopte

Adopte es el nuevo nombre con el que se conoce la web adoptauntio. Su planteamiento inicial era el de centrar su enfoque en las mujeres, haciendo que éstas tomasen el protagonismo a la hora de iniciar el contacto. Sin embargo no hay un perfil concreto al que se dirija la web, existiendo usuarios de todo tipo de edades y con expectativas muy diversas. El hecho de que para ellas el registro sea gratuito hace que cerca de un 40% de los perfiles sean femeninos. Actualmente, y tras el rebranding al que ha sido sometida la marca, el foco parece estar en promover lo que ellos llaman “slow dating”, o lo que es lo mismo, tomarse su tiempo para conocerse descubriendo puntos en común y formas diversas de conectar más allá del físico.

Opiniones de Adopte

Las opiniones acerca de Adopta un Tío valoran el innovador enfoque de que sean las mujeres las que tengan el control, sin embargo, aunque el concepto deja claro que son ellas las que llevan la voz cantante, algunos hombres han expresado sus quejas por las limitaciones y restricciones con las que se encuentran. Por lo tanto las opiniones acerca del sitio varían en función de lo cómodos que se encuentren quienes se inscriben en ella con la dinámica de funcionamiento.

Ashley Madison

A quién va dirigida

Ashley Madison no es un sitio de citas tradicional desde el momento en que promueve las relaciones con personas que ya están comprometidas sentimentalmente. Desde ese punto de vista, nunca puede ser el lugar idóneo para encontrar una pareja, aunque ello no le quita validez a su propuesta. Hay personas atrapadas en matrimonios o relaciones infelices que por diversas circunstancias no pueden o no quieren romper, y Ashley Madison les da la oportunidad de poner un poco de aventura en sus vidas. La mayor parte de las personas que se registran en la web son adultos de más de 30 años, algo lógico si pensamos que su orientación está centrada en la infidelidad .

Opiniones de Ashley Madison

La propia naturaleza del sitio exige discreción, y en esto Ashley Madison pone su máximo esfuerzo, como no podía ser de otro modo. Por lo tanto las opiniones de este sitio en cuanto a privacidad son excelentes, y se valora por parte de los usuarios tanto la escasa información necesaria para crear perfiles como los mecanismos implementados para evitar un mal uso del servicio. El que en lugar de una membresía se pueda acceder a funcionalidades por medio de créditos ofrece también flexibilidad, otro punto positivo que se destaca, ya que no todo el mundo es infiel cuando quiere, sino cuando puede. Por otro lado lo que algunos usuarios mencionan como negativo es la dificultad de encontrar perfiles fuera del ámbito de las grandes ciudades, algo que debe tenerse en cuenta.

POF-PlentyofFish

A quién va dirigida

El público de PlentyOfFish es mayoritariamente masculino, algo normal en cualquier web de citas, aunque la orientación del sitio busca atraer tanto a mujeres como a hombres. En esta web la gente busca de todo un poco, dado que hay variedad de perfiles, aunque podría considerarse que el grupo de edad entre los 28 y los 34 años es el más numeroso. Su propuesta es la de ofrecer libertad a sus usuarios para establecer el tipo de contacto y la forma de interactuar con otros con la que se sientan más cómodos, huyendo del encorsetamiento en las formas y objetivos que son tan comunes en las webs de citas.

Opiniones de PlentyofFish

Las opiniones favorables en torno a PlentyOfFish se centran sobre todo en que se trata de una web gratuita que permite contactar con otros miembros y en la libertad que proporciona a estos para interrelacionarse como deseen. Mientras otros sitios están llenos de normas y restricciones, aquí hay bastante más flexibilidad, aunque ciertamente también existen los límites. Que los perfiles tengan foto obligatoria es otro punto que se destaca, así como la variedad de éstos. Por el contrario las críticas se centran en que bastantes de estos perfiles son falsos, y en que la web proporciona tal vez demasiadas herramientas, lo que puede presentar cierta complejidad para usuarios menos avanzados.

Bumble

A quién va dirigida

Bumble se enfoca en un público mayoritariamente joven, como lo demuestra que 3 de cada 4 usuarios tengan menos de 35 años. La relación entre usuarios masculinos y femeninos es de 3 a 1. La mayoría de sus miembros están más interesados en relaciones estables que en encuentros casuales, aunque, curiosamente, su sistema de visionado de perfiles se basa en el clásico “swipeo” por el que indicar si alguien te atrae o no simplemente deslizando su perfil a izquierda o derecha. Se caracteriza por dar a las mujeres el control de iniciar el contacto, por lo que los hombres solo pueden mostrar su interés mediante el citado sistema pero no pueden enviar mensajes si no han recibido uno previamente.

Opiniones de Bumble

El planteamiento de la web en cuanto a que sea la mujer quien inicie el primer contacto es uno de los puntos más valorados por sus miembros. A ellas les permite librarse de montones de mensajes no deseados por parte de perfiles que no les atraen, y ellos encuentran que sus opciones de éxito se incrementan. También el contar con un sistema similar al de Tinder, con el que la mayoría de la gente está familiarizada es otro punto que se destaca en las opiniones. No obstante, y aunque Bumble tiene cifras de usuarios aceptablemente buenas, no está al nivel de otras apps, por lo que algunas personas han expresado su decepción por no contar con demasiadas opciones entre las que elegir.

Que Contactos

A quién va dirigida

Podríamos considerar Quecontactos como una web generalista en el más amplio de los sentidos. En contra de la intención de muchas otras webs de citas, en Quecontactos no buscan segmentar a un tipo de público, sino que se presentan como una plataforma en la que tienen cabida todas las edades y orientaciones sexuales. Por lo tanto es difícil establecer un perfil, ya que su público es muy diverso. Eso sí, solo se puede acceder a ver perfiles con la misma orientación sexual que el usuario haya indicado. Al tratarse de una audiencia tan heterogénea no cabe etiquetar a la web como más adecuada para encuentros casuales o relaciones serias.

Opiniones de Quecontactos

Un sitio gratuito, con diseño sencillo y pocos perfiles falsos. Estas son las principales ventajas que expresan las opiniones de sus usuarios. Sin embargo, entre los aspectos que gustan menos se pueden citar las limitadas opciones de conocer gente debido a la escasa popularidad del sitio y el hecho de que carezca de chas de las funcionalidades que muchas otras webs de relaciones tienen a disposición de sus miembros. Por lo tanto, aquellas personas que hayan estado previamente inscritas en otras plataformas pueden encontrar Quecontactos como demasiado básica y perder el interés por su uso.

Grindr

A quién va dirigida

La audiencia a la que se dirige Grindr está compuesta por hombres, ya que esta app pretende ser una suerte de Tinder para homosexuales y bisexuales. El rango de edad de sus miembros se encuentra mayoritariamente entre los 18 y los 34 años de edad, y aunque éstos son muy heterogéneos, comparten un interés común, que es el de conocer personas con la misma orientación sexual para encuentros casuales.

Opiniones de Grindr

A favor de Grindr juega que su funcionamiento es muy intuitivo y que permite filtrar bastante bien lo que el usuario pretende o busca. Como consecuencia de ello, y de la propia naturaleza de la app, centrada sobre todo en encuentros casuales, tiene un índice de satisfacción bastante alto. De hecho puede considerarse que es la app de referencia entre la comunidad LGTBI. Si bien hay quienes afirman que en la web existen perfiles falsos, se trata de un sitio en el que es difícil sentirse decepcionado, ya que permite contactar con otros miembros y chatear con ellos de forma gratuita, por lo que cumple con su objetivo sin que sea imprescindible adquirir la membresía de pago.

Amor40

A quién va dirigida

Amor 40 se dirige a un público de hombres y mujeres situados entre los 39 y los 49 años. Busca por tanto conectar a personas en un rango de edad muy concreto, con lo que ello supone, similares experiencias y gustos parecidos. Algo que es difícil de lograr cuando los miembros de un sitio han nacido en décadas distintas. Tiene un porcentaje bastante equilibrado entre ambos sexos para lo que suelen ser los sitios de citas (57% hombres y 43% mujeres), aunque al tratarse de una web de reciente creación todavía no cuenta con tantos perfiles como otras.

Opiniones de Amor40

Las opiniones de los usuarios acerca de Amor40 destacan como aspectos positivos la facilidad de uso de la plataforma así como la fidelidad en la propuesta del sitio. El hecho de que los perfiles se ajusten al rango de edad facilita que todo el que se da de alta encuentre justo aquello que va buscando. También es muy valorada la evaluación psicológica a la que se someten los miembros con objeto de que el algoritmo proponga posibles coincidencias de personalidad, algo que facilita conectar con personas afines.

En cuanto a los aspectos negativos, una de las principales quejas es que no hay tantos perfiles entre los que elegir. Teniendo en cuenta que la web inició su andadura en 2022 todavía está en proceso de ser conocida por el público, y esta escasez de miembros, una vez aplicados los filtros geográficos, se hace todavía más patente. Como en muchos otros casos también hay quien duda de la legitimidad del sitio y lo evalúa como estafa.

Redes sociales

A quién van dirigidas

Las redes sociales suelen estar dirigidas a un público más amplio y heterogéneo, aunque dependiendo de la que se trate, puede establecerse un perfil mayoritario de usuarios. En redes sociales como Tik Tok el público es principalmente joven, mientras que en otras como Twitter es en su mayoría adulto. Dependiendo del enfoque de uso que tenga la red social, suele encontrarse un tipo de público más segmentado o más generalista.

¿Se puede ligar gratis en redes sociales?

Las redes sociales más populares, como Facebook, Twitter o Instagram no fueron creadas específicamente para este propósito, lo que no quiere decir que no sea posible ligar a través de ellas. De hecho hay quienes afirman tener bastante éxito ligando en redes sociales, pero más que por la predisposición que hay entre sus usuarios, esto se debe a una especial habilidad a la hora de manejarse en ellas.

Las reglas en redes sociales son un tanto diferentes y hay que tener cuidado de no ser demasiado directos a la hora de demostrar interés. Podría decirse que requiere más tiempo y dedicación así como una cierta capacidad para enviar señales correctamente y mantener el interés de la otra persona. Pero definitivamente no es imposible.

¿Son una estafa las webs de citas?

Considerar las webs de citas de forma general como una estafa es un error. Pero eso no quita para que el mantra de que las webs de citas son una estafa pueda tener cierta base de realidad en varios casos. Tanto la experiencia de los usuarios como la investigación de algunos estudios como el presentado en la ICMACC de 2022, hablan de varias prácticas engañosas. Por un lado de la actuación poco ética de algunos administradores que utilizan todo tipo de triquiñuelas para atraer tráfico y generar ingresos, sin que la experiencia de los usuarios les importe demasiado. Por otro, porque, aunque los gestores de un sitio web de citas sean honestos, no pueden evitar que algunos elementos indeseables se cuelen en sus plataformas y traten de engañar a otras personas.

La realidad es que las webs de citas son responsables del nacimiento y desarrollo de numerosas relaciones, que sin ellas no hubiesen sido posibles. Pero hay que ser conocedor de los riesgos que implica interactuar en este entorno, en el que no siempre las cosas son como parecen.

Perfiles falsos en las aplicaciones de citas

Los perfiles falsos abundan en las aplicaciones de citas. No obstante con algo de perspicacia suele resultar bastante fácil identificarlos. Lo que ya no es tan fácil de dilucidar es si dichos perfiles están creados por los propios administradores del sitio para hacer su producto más atractivo o si detrás de estos se encuentran personas que acuden a una web de contactos con intención de aprovecharse de aquellos incautos que caigan en sus trampas.

Una app para encontrar pareja que sea fiable y pretenda ganarse la confianza de los usuarios será la primera que trate de erradicar la creación de este tipo de perfiles. De hecho algunas de las anteriormente mencionadas tienen un equipo de moderación que se dedica de forma activa a tratar de detectar y eliminar estos perfiles falsos, sabedores de que son uno de los factores que más dañan la reputación de un sitio de citas.

¿Existen aplicaciones para ligar gratis sin pagar nada?

Aunque las apps para ligar y las webs de contactos son un negocio y como tal tienen que generar beneficios, es posible encontrar opciones gratuitas. Por lo general este tipo de apps consiguen su rentabilidad en base al tráfico y la impresión de anuncios, aunque en otros casos lo que ofrecen son dos versiones diferentes del mismo producto. Una gratis, en la que hay limitaciones, y otra que permite hacer uso de todas las funcionalidades sin ninguna restricción.

Registro Gratis y Membresía de Pago

Este tipo de aplicaciones para buscar pareja utilizan el modelo de negocio conocido como “freemium”, es decir, la posibilidad de registrarse gratuitamente y poder utilizar algunas de las funciones que ofrece pero a la vez ofrecer una membresía de pago que permite aumentar las posibilidades de interacción con otros miembros.

Algunas webs optan por reducir bastante las posibilidades del usuario, bien sea limitando la visibilidad de otros miembros, la forma de contactar o el número de mensajes que pueden intercambiarse. Otras utilizan un planteamiento distinto, en el que ofrecen en la versión de pago herramientas que hacen la experiencia más divertida y excitante, como saber qué miembros han visitado tu perfil, quienes te han puesto en favoritos, a quien le gustas o cualquier otra fórmula que te permita aumentar las posibilidades de tener éxito.

De este modo, mediante el registro gratuito facilitan el conocimiento de la plataforma y generan interés, para así lograr que una gran parte de los usuarios den el paso adicional y se inscriban en la membresía de pago.

Cuidado con las renovaciones automáticas

¿Merece la pena invertir en una membresía de pago? Pues depende de lo que ofrezca cada una o del interés que se tenga en poder sacar partido de la herramienta. Pero antes de hacerlo hay que asegurarse de tener claro qué obligaciones estás adquiriendo.

Muchas de estas páginas para ligar establecen un pago recurrente, y no todo el mundo es consciente de ello. Por eso, cuando se formaliza una membresía de pago, es importante leer la letra pequeña y comprobar si lo que estás adquiriendo es el acceso completo por un tiempo determinado o una suscripción.

Donde muchas veces está el problema es en que los términos y condiciones (sí, esos que no lee nadie) puedes estar aceptando una renovación automática. Es decir, que aunque tengas claro que tu membresía tiene una duración concreta – ya sea un mes, tres meses o un año – si no la cancelas antes del plazo ésta se renovará de forma automática por el mismo periodo de tiempo.

Un gran número de las opiniones negativas que registran este tipo de sitios vienen motivadas por este problema. Gente que no ha dedicado unos minutos a comprobar las condiciones de su compra y que cuando en su cuenta bancaria reciben un cargo fuera del plazo que contrataron ponen el grito en el cielo acusando de estafadores a los propietarios del sitio.

Privacidad y Seguridad en las páginas de contactos

Uno de los aspectos más importantes a la hora de unirse a una web de contactos es tener la garantía de que tu privacidad está a salvo. Que tu foto, tus preferencias o tu información estén protegidas correctamente es vital para tener tranquilidad.

También debe comprobarse la facilidad para eliminar el perfil del sitio. Sobre todo si has tenido suerte de conocer a la persona que soñabas con encontrar, no vas a querer mantener tu perfil arriesgándote a que esa persona crea que sigues en busca activa de pareja.

Darse de baja y eliminar un perfil de una app de ligar

Pongámonos en situación. Has tenido éxito en tu búsqueda y ahora vives una relación con una persona que te hace totalmente feliz. O por el contrario, has estado meses pagando por una membresía y los resultados han sido decepcionantes. En cualquiera de ambos casos no tiene sentido continuar manteniendo tu perfil en una app de ligar.

El proceso de eliminar un perfil debería ser relativamente sencillo. Una vez iniciada la sesión, tendría que existir dicha opción en el panel de configuración de tu cuenta. En unas apps te pedirán confirmación de contraseña o una razón por la que deseas eliminar tu perfil, pero en ningún caso podrán negarse a que lo hagas. Como mucho podrán establecer un periodo de espera o solicitar confirmación al cabo de un tiempo.

Precisamente por esto es importante consultar opiniones sobre sitios de citas antes de inscribirse en uno de ellos. Las webs de contactos que ponen dificultades y trabas para cancelar la suscripción tienen que ser evitadas a toda costa, pues solo pueden generar estrés. Nadie permanece de forma indefinida en una de estas aplicaciones, así que más vale tomar precauciones para que tu despedida de una de ellas no sea traumática.

Cómo encontrar pareja por internet en una app de citas

Si lo de las apps de citas es nuevo para ti, es posible que no sepas muy bien por donde empezar o qué pasos son los adecuados para poder encontrar pareja. Aunque no hay un manual de instrucciones que te garantice el éxito en tu búsqueda, sí que hay una serie de pautas que te pueden allanar el camino y que evitarán que cometas algunos de los errores más comunes.

Elige la página de citas adecuada a ti

La primera decisión que tendrás que tomar es en relación a la página de citas en la que vas a inscribirte. Y para no empezar con mal pié tendrás que tener claro cuales son tus objetivos y asegurarte de que haya personas que buscan lo mismo que tú en ese lugar. Con la relación de webs que se han mencionado aquí tienes una buena guía para realizar tu elección.

Tampoco está de más evaluar cuestiones como la seguridad, la fiabilidad o el precio de la membresía. Consultando opiniones de otros usuarios podrás hacerte una idea de cómo de buena o mala ha sido su experiencia en el sitio, aunque no conviene dejarse llevar por comentarios excesivamente triunfalistas ni catastróficos.

Por lo general la experiencia en este tipo de sitios no es ni un camino de rosas ni una estafa, así que filtra las opiniones más extremas y quédate con aquellas que presentan un punto de vista más equilibrado. Probablemente sean las que más se acerquen a la realidad.

Si la página tiene una versión gratuita no está de más que te registres para comprobar como es en su interior. Una interfaz que te resulte agradable también es importante, sobre todo teniendo en cuenta que las primeras semanas es bastante normal pasar muchas horas examinando perfiles. Las webs de citas tienen un punto adictivo que también hay que saber controlar, así que no te obsesiones.

Crear un perfil atractivo

Una vez te has decidido por la página de citas que mejor se ajusta a tus preferencias llega el momento de presentarte al mundo. La creación de un perfil atractivo es esencial, ya que es la carta de presentación que va a permitirte generar un mayor número de contactos.

Nos guste o no, la primera impresión cuenta. De ahí que la elección de las fotos que vas a utilizar en el perfil sea tan relevante. Algunos consejos a seguir son no poner fotos en las que aparezcas con otras personas, asegurarte de que las imágenes que publicas tienen buena calidad y que, además de que se te vea bien en ellas, tus fotos digan algo de ti, de tu personalidad o de tu estilo de vida. Evita usar fotos antiguas por mucho que creas que en ellas sales muy bien.

Dependiendo de la orientación de la web o de lo que busquen las personas inscritas en ella, la descripción con la que las acompañes tendrá más o menos peso. En aquellas apps que se centran en relaciones esporádicas o superficiales puede que lo que escribas no sea tenido en consideración, porque probablemente el baremo por el que van a medirte sea tu apariencia física. Pero si estás buscando una pareja de forma seria y quieres encontrar a alguien que esté en sintonía con tus intereses, el texto con el que te describas va a tener una gran importancia.

Asegúrate de que se ajusta a tu forma de ser y de expresarte, cuida la ortografía y no intentes dibujar la imagen de alguien que no eres. La honestidad en cuanto a lo que buscas, tus intenciones, gustos y hobbies te ahorrará tener que pasar por un montón de experiencias decepcionantes.

Una pincelada de humor tampoco hace daño y puede ayudarte a propiciar un primer contacto, pero sobre todo evita a toda costa cualquier rastro de negatividad en tu descripción. Pocas cosas hay que espanten más que una presentación llena de reproches o quejas.

Cómo contactar con otras personas

Poco importa si eres hombre o mujer. Si te das de alta en una aplicación para conocer gente no puedes mantener una actitud pasiva. Además de crear un perfil que resulte atractivo tendrás que tomar la inciativa en ocasiones. Pero hay un modo correcto y otro incorrecto de hacerlo, así que procura que tus interacciones con otros miembros sean siempre respetuosas y no demasiado directas. Por lo general la gente prefiere un acercamiento paulatino a una manifestación explícita de tu interés.

Utilizar un cumplido para romper el hielo no está mal, pero además de honesto, tiene que ser adecuado. Las menciones sobre el físico han de manejarse con precaución ya que nunca se sabe como pueden ser recibidas por la otra persona.

Es importante no cometer el error de enviar un mensaje estandarizado o demasiado genérico. Las citas por internet requieren al menos un mínimo esfuerzo, y quienes ni siquiera son capaces de incluir en sus mensajes un toque personal que haga mención al perfil al que se dirige tienen escasas o nulas posibilidades de respuesta.

Si la aplicación ofrece la oportunidad de chatear hay que tener la habilidad de mantener la conversación viva e interesante. Para lograrlo es mucho mejor hacer uso de preguntas abiertas, que dan la oportunidad a la otra persona de explayarse y facilitar más información sobre ella. Ese es el modo en el que es más probable que todo avance hacia un contacto más regular.

También se recomienda, al menos las primeras veces, no alargar demasiado las conversaciones. El secreto de las apps de citas consiste en generar interés y un poco de misterio. Si le cuentas tu vida al completo la primera vez que habléis, le dejarás muy pocos motivos para querer tener una segunda charla.

Las conversaciones, mensajes y chats son un paso hacia lo que es el objetivo final, poder tener una cita. Pero este proceso tiene tiempos distintos para cada persona. En este sentido tan importante es no forzar las cosas como evitar la pérdida de tiempo. Si el contacto que has iniciado no progresa adecuadamente, mejor dejarlo correr y poner tu atención en alguien más.

Lo normal es que si parece haber conexión antes o después os facilitéis el whatsapp y profundizar en el trato desde ahí. Pero en el camino hasta conocer a alguien en la vida real hay que tomar precauciones.

No está de más que tengáis alguna videoconferencia previamente para comprobar si la química que emana a través de las palabras también existe en el cara a cara. Y si finalmente decidís conoceros personalmente, lo mejor es hacerlo en un sitio público para tomar un café, ya que este es un tipo de encuentro que puede alargarse o acortarse en función de lo cómodos que os sintáis.

Qué más saber sobre las apps de citas

Las apps para ligar ofrecen ventajas tanto para hombres como para mujeres en relación al contacto cara a cara. Pero entre todas ellas, la principal es no tener que lidiar de forma tan cruda con el rechazo. A través de estas plataformas, rechazar o ser rechazado es algo mucho más sutil y menos doloroso o incómodo que en la vida real. Quizás de ahí nace gran parte de su éxito.

Con el paso del tiempo han ido enfocándose en tipos de público concretos en busca de un tipo de conexión más específica. Algunas intentan atraer público de ciertas edades, las hay que promueven. la búsqueda de pareja seria o experimentar la emoción de una aventura, por eso es importante elegir la adecuada. Buscar en el sitio equivocado puede conducir a la frustración y el desencanto.

Pero sobre todo, es necesario aprender a manejarse en ellas, ser paciente y entender que, al igual que ocurre en las relaciones cara a cara, tener éxito no es instantáneo. Requiere cierto tiempo y un proceso de ensayo y error encontrar tu media naranja.