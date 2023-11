Yaukuma Armbruster: “La inteligencia artificial ya está cambiando la industria mundial”

En el fluctuante panorama industrial europeo, los sectores tradicionales enfrentan la urgente necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías para asegurar su sostenibilidad y competitividad a largo plazo. Yaukuma Armbruster, partner de Iberia en (QCP), cuenta con gran experiencia en la transformación de industrias tradicionales. En un contexto donde la tecnología redefine constantemente las normas, Quantum sobresale por su probada capacidad para guiar, junto con managers y equipos locales cualificados, a compañías en situación especial, o con modelos de negocio obsoletos, a convertirse en proyectos solventes y a largo plazo.

¿Cómo ha cambiado el panorama de la industria tradicional europea en la última década a raíz de la interminable revolución digital?

Ha experimentado un cambio tremendo. La automatización y la robótica son clave en la producción al optimizar procesos y reducir los costes laborales, especialmente en sectores como la manufactura. Existen incluso empresas europeas especializadas en el desarrollo de robots colaborativos diseñados para trabajar junto con los empleados en tareas de montaje y producción.

Por otro lado, la digitalización de la gestión de la cadena de suministro también ha supuesto un avance enorme, con efectos que van más allá de la eficiencia operativa. La recopilación y el análisis de datos en tiempo real permiten a las empresas tomar decisiones más ágiles y fundamentadas en todas las fases de la cadena. No solo han mejorado la planificación logística y la distribución de productos, sino que también han impactado significativamente en la satisfacción del cliente.

Yaukuma Armbruster: “La digitalización no es una elección, es un imperativo”

Algunas empresas tradicionales se resisten a la digitalización por miedo. ¿Qué consejo les daría?

Todos nos resistimos al cambio, en cualquier faceta de nuestra vida. No cambiar amenaza la supervivencia de muchas empresas. Pero yo creo que la digitalización no es una elección, es un imperativo. Las empresas que retrasan su transformación digital corren el riesgo de quedarse atrás. Por ejemplo, Nokia, que en su día fue líder en la industria de la telefonía móvil, no consiguió adaptarse al auge de los smartphones y perdió su posición dominante en el mercado. Otros sí se anticiparon al cambio, como la japonesa Fujifilm que diversificó su negocio hacia la salud y hacia otros campos, demostrando mucha capacidad de adaptación. Esto no solo les permitió sobrevivir en un mundo digital, sino también prosperar y destacar en nuevos sectores.

¿En qué sectores industriales ha observado una mayor transformación tecnológica en Europa?

Pienso que el sector energético ha experimentado una transformación tecnológica impresionante en los últimos años, con la transformación hacia las energías limpias como la eólica y la solar. Pero no ha sido el único sector sufriendo transformaciones brutales, claro. La industria de la salud, donde la telemedicina y las tecnologías de diagnóstico han revolucionado la forma en que se prestan los servicios médicos es otro ejemplo claro. En la industria de la automoción, la movilidad eléctrica está cambiando la forma en que nos desplazamos. O la industria manufacturera, que se está embarcando en la aventura de la Industria 4.0, con la automatización y la robótica avanzada.

Yaukuma Armbruster: “La IA es capaz de redefinir el paradigma logístico”

Con la irrupción de la IA y la robotización, ¿cómo ve el futuro del comercio y la logística?

La inteligencia artificial ya está protagonizando una revolución industrial y empresarial en todos los sentidos. Nosotros vemos mucho potencial en la forma en que se gestionan las cadenas de suministro y se realizan las entregas. La IA es capaz de redefinir el paradigma logístico al optimizar rutas y mejorar la eficiencia en almacenes. La tecnología también nos permite hacer un seguimiento en tiempo real de los envíos. Todo esto aumenta la eficiencia operativa y consigue reducir los costes y mejorar la satisfacción del cliente.

En un mundo cada vez más globalizado y tecnológico, ¿cómo se equilibra la necesidad de adoptar tecnologías con la preservación de la identidad y la cultura empresarial local?

En Quantum entendemos que cada empresa es un ente singular con una identidad y cultura empresarial únicos. Un buen ejemplo de cómo abordamos este equilibrio es Papresa, una empresa guipuzcoana muy arraigada en la sociedad vasca que adquirimos en 2020.

Desde un principio, Quantum no solo buscó revitalizar su rendimiento industrial (y por lo tanto financiero y operativo). También intentamos preservar y ponderar su legado e historia únicos dentro de Rentería y muy apegada a la sociedad local y a las instituciones.

La transformación de Papresa hasta ahora se ha desarrollado aplicando tecnologías idóneas para su adaptación al mercado, para mejorar su eficiencia y productividad, pero también por su alineación con los valores e historia de la compañía. Destaca la inversión realizada en una planta de tratamiento de aguas dentro de las instalaciones de Papresa que genera agua “potable” y gas verde para su propio ciclo de producción.

Es crucial mantener un equilibrio entre la innovación y la preservación de la esencia de cada empresa en la que invertimos. De hecho, cuando adquirimos una compañía confiamos en fuertes equipos directivos locales para aplicar las estrategias de transformación que se hayan definido, así como para pilotar el día a día.