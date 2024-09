Dos empresas de patinetes que vetó Almeida ofrecen mejoras y reducir flota: “Las acusaciones no están justificadas”

Madrid será una ciudad sin patinetes eléctricos de alquiler a partir de octubre, si el Ayuntamiento cumple el anuncio que efectuó su alcalde a principios de septiembre: suspender las licencias para su la explotación de 6.000 aparatos en toda la ciudad, concedidas en mayo del año pasado.

La decisión municipal afecta a las compañías Lime, Dott y TIER. Las dos últimas son hoy parte de la misma compañía, después de la fusión que tuvo lugar a principios de año. Su presidente, Maxim Romain, ha pasado por Madrid para intentar reconducir la situación con el Ayuntamiento.

En una entrevista con Somos Madrid, ofrece un descenso en el número de aparatos autorizados y trazar un plan piloto para incluir las mejoras que pico el equipo de Almeida. De momento, el Ayuntamiento no parece dar su brazo a torcer.

SOMOS MADRID: ¿Cómo ha sido la experiencia de Dott como operador de patinetes de alquiler en Madrid?

MAXIM ROMAIN (DOTT/TIER): Nuestra experiencia en la ciudad de Madrid ha sido extremadamente positiva en el tiempo que llevamos operando. Desde mayo de 2023, entre los tres operadores se han completado más de 3,3 millones de viajes, con más de 400.000 usuarios únicos eligiendo nuestro servicio. Esto demuestra que los ciudadanos de Madrid ven los patinetes compartidos como una opción valiosa y útil. Reduciendo el tráfico y mejorando la calidad del aire, contribuimos a crear una ciudad más limpia y saludable. Ha sido un honor colaborar con Madrid hacia una ciudad libre de carbono, y continuamos comprometidos a ofrecer transporte sostenible para todos los residentes.

¿Cómo recibió Dott el anuncio del Ayuntamiento de que suspendería todas las licencias de patinetes de alquiler para operar en Madrid?

Nos enteramos de la noticia de la prohibición del servicio por un tuit del Alcalde. No solo fue una sorpresa para la compañía, sino también una noticia devastadora para nuestros más de 70 empleados y sus familias, quienes vieron la posibilidad de perder su principal fuente de ingresos de la noche a la mañana. Madrid representa para nosotros no solo una inversión de millones de euros, sino también de una enorme cantidad de recursos humanos, activos financieros, vehículos, operaciones e infraestructura. Si esta decisión se mantiene, supondrá una pérdida de inversiones, trabajos y recursos, además de privar a los ciudadanos de Madrid de una alternativa eficiente, conveniente y ecológica para moverse por la ciudad.

¿Son ciertas las acusaciones del área de Movilidad de los supuestos incumplimientos del contrato por parte de las concesionarias?

Creemos que las acusaciones no están justificadas y hemos presentado respuestas exhaustivas al Ayuntamiento para abordar estas preocupaciones. Nuestra esperanza es que esto conduzca a un diálogo constructivo. Si hay áreas en las que el municipio no está completamente satisfecho con la ejecución del contrato, estamos comprometidos a discutirlas abiertamente y realizar las mejoras necesarias. Consideramos que un enfoque colaborativo sería más adecuado que la terminación inmediata del contrato.

¿Qué soluciones a estos problemas propone Dott para seguir operando en Madrid?

Tenemos un plan concreto para proponer a la ciudad. Este plan incluye la reducción de un 33% de la flota en la ciudad, es decir, unos 2.000 vehículos menos. Y también lanzar una prueba piloto de seis meses para evaluar mejoras en estrecha colaboración con el Ayuntamiento, con el objetivo de establecer mejoras generales y específicas para el marco legislativo en el cual operamos.

Estos puntos están diseñados para mejorar significativamente el servicio, sin la necesidad de un proceso de prohibición, demostrando que somos un socio que toma seriamente sus compromisos para construir un mejor y más ordenado sistema de transporte sostenible para Madrid.

¿Se plantea Dott acudir a los tribunales si el Ayuntamiento insiste en anular las licencias en Madrid?

Nuestra prioridad es resolver este asunto mediante un diálogo constructivo. No obstante, si fuera necesario, estamos dispuestos a emprender acciones legales para proteger nuestros derechos y salvaguardar la libertad de los madrileños de elegir nuestro servicio. Seguimos esperando que el Ayuntamiento se comprometa constructivamente con nosotros para alcanzar una solución justa y equilibrada que beneficie a todos.

¿Ha vivido Dott alguna situación similar a la que existe ahora en Madrid (anulación de licencias por la administración) en alguna otra ciudad del mundo en la que opere?

Actualmente operamos en más de 400 ciudades de toda Europa, incluidas grandes capitales como Roma, Bruselas y Estocolmo, donde nuestro servicio se alinea con sus objetivos de reducir las emisiones de carbono y la contaminación. La decisión de Madrid parece ir en contra de lo que otras ciudades están intentando conseguir. La única situación comparable se dio en París, pero fue diferente: la licencia simplemente no se renovó tras su vencimiento. Curiosamente, los datos oficiales de septiembre de 2024 mostraron que la prohibición no tuvo ningún impacto positivo en la seguridad vial. De hecho, los accidentes con e-scooters privados aumentaron después, lo que demuestra que los e-scooters compartidos, regulados y mantenidos por operadores, son más seguros que las alternativas privadas no reguladas.

Este ejemplo demuestra que una regulación adecuada, y no la prohibición, es la clave para garantizar un servicio de movilidad compartida seguro y eficaz. Esperamos que Madrid adopte un enfoque más colaborativo, como ha sido exitoso en otras ciudades europeas.