Las escuelas deportivas municipales de los colegios de Puente de Vallecas acabarán antes de terminar el curso

Nueve Ampas y Afas del distrito de Puente de Vallecas han puesto de manifiesto su descontento por la supresión de las escuelas deportivas que financia la Junta Municipal del distrito a partir del 10 de marzo de 2025 y hasta el final de curso, según ha informado Portal Vallecas.

La razón: la expiración del contrato con la empresa que imparte las actividades en los colegios públicos del distrito. Una delegación de varias asociaciones de familias se reunió con la Junta Municipal el pasado 24 de septiembre, sin obtener una respuesta diferente a la inicial. El asunto también fue contestado en idénticos términos en el Pleno municipal, donde fue debatido por iniciativa del grupo municipal Más Madrid. La sesión se celebró con un numeroso grupo de familias a las puertas de la junta municipal.

Fuentes municipales consultadas por este medio explican que este tipo de actividades, que se celebran entre los meses de octubre y mayo (en septiembre y junio los colegios que no tienen jornada continua no tienen tampoco clases por la tarde), se celebran “con el objetivo de reforzar la promoción del deporte del distrito, pero no se concibieron como una vía de conciliación”.

Durante el COVID, las actividades quedaron suspendidas y al retomar la actividad, se descompensaron con respecto al calendario escolar. “Se han ido prorrogando hasta el límite permitido por la ley, con lo que se van a ver suspendidas entre mediados de marzo y finales de mayo de 2025, después de que la junta haya explorado todas las posibilidades para provocar la menor afección a las familias”, explican desde el Ayuntamiento.

Las mismas fuentes municipales explican también que en la Junta de Puente de Vallecas se está redactando ya el nuevo contrato, que empezaría en el curso 2025-26 coincidiendo con el calendario escolar.

Las Escuelas Municipales de Promoción Deportiva en centros escolares son un programa de iniciación deportiva en centros escolares de educación primaria en colaboración con diferentes federaciones deportivas.