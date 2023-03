Cómo encontrar tu Iphone aunque se haya apagado

El sistema operativo IOS15 incluye una función que actúa como un AirTag

Estar en un sitio muy concurrido, ya se trate del transporte público, un concierto o cualquier otro tipo de evento, implica una exposición abierta a las personas que se dedican a aprovechar esas grandes masas de gente para robar. Por tanto, es algo habitual el robo de teléfonos móviles entre otros enseres. A estas alturas todos sabemos el contratiempo que eso supone en nuestras vidas, por lo que lo primero que hay que hacer es actuar rápido para tratar de recuperarlo. Aquí es cuando entra en juego uno de los mayores avances de Apple.

Una de las apps más útiles

La buena noticia es que es posible localizar un iPhone apagado. Apple tiene sus armas y ha desarrollado una aplicación para poder buscar sus productos, ya se trate de un teléfono Iphone, un ordenador Mac, Apple Watch, Airpods, Beats, Ipad Touch o un Ipad.

Vale la pena aprovechar esas herramientas para tratar de recuperar el que es uno de nuestros tesoros más preciados, porque en cualquiera de estos dispositivos tenemos datos importantes, archivos que necesitamos o fotografías que queremos conservar. Por supuesto que será más sencillo si el dispositivo está encendido pero hay aplicaciones que permiten al propietario encontrarlo aunque esté apagado.

¿Cómo encontrarlo?

La clave está en usar la aplicación “buscar” (Find My) que tienen todos los dispositivos de Apple y que sirve para localizarlos en un mapa. Antes de comenzar, hay que tener en cuenta que esta debe estar activada. Se activa desde los ajustes en el caso del dispositivo Iphone, entrando en la ficha personal de ICloud que aparece en la parte superior. En ese menú hay que pulsar donde indica “buscar”, y en la parte superior “buscar mi Iphone”. Luego hay que activar las opciones que se llaman “buscar mi Iphone” y “encontrar sin conexión”.

Esta aplicación permite que indicando cuál es el Iphone que estamos buscando, aparezca su ubicación exacta en un mapa. Da incluso la opción de emitir un sonido localizador, obtener las indicaciones para llegar hasta el lugar o marcarlo como perdido.

Posibilidades de Find My Apple

Existe la posibilidad de activar que esta aplicación envíe la última ubicación del móvil incluso aunque ese teléfono esté apagado. Hay que recordar que los teléfonos Android también tienen esa opción que se puede activar pero que en este caso funciona siempre que el teléfono esté encendido.

En caso de que se pierda el Iphone o que sea robado, el GPS del teléfono envía al correo electrónico que se indicó en el registro cuál es su última ubicación. Así se puede rastrear e incluso yendo un paso más allá, borrar ciertos datos si es necesario. Para acceder a eso hay que entrar en iCloud.com/find o usando la app desde otro dispositivo Apple.

Ventajas y desventajas

La opción de borrar el dispositivo de forma remota se debe usar cuando se tenga muy claro que ya no se quiere rastrear su ubicación, ya que desaparecerá incluso esta posibilidad. Pero al menos, si se da ya por perdido, es magnífico que mediante la opción “borrar este dispositivo” se pueda por seguridad eliminar toda la información como por ejemplo la que tiene que ver con las tarjetas de crédito.

Si se realizan los pasos correctamente, es difícil que no se localice el teléfono Iphone aunque no se tenga ninguna idea de cuál es su actual ubicación o cuál pudo ser la última registrada. Desde luego es un regalo por parte de Apple que, aunque es mejor no tener que utilizarlo nunca, está bien poder aprovechar esta posibilidad.