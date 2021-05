Olga Berrios, autora de la revista ilustrada de Tetuán: “El carrito de la compra es un símbolo de barrionalismo”

No todos los distritos tienen su propia revista ilustrada. Tetuán, ahora, sí. El pasado mes de abril apareció el primer número de Dibutetuán, que es una iniciativa de Olga Berrios y saldrá una vez al mes. Reportajes, entrevistas, mapas, historia, noticias del distrito...todo dibujado y maquetado por la propia Olga, que pone el PDF gratuitamente a disposición del vecindario en su propia página web.

Olga es periodista de formación y trabaja en el campo de la accesibilidad cognitiva. Es un espíritu inquieto, que abrió su blog hace 18 años y se ha implicado con muchos colectivos (feminista, personas sin hogar, migrantes, homosexuales, transexuales...), bagaje que se adivina en la intencionalidad social con la que ha afrontado los números de Dibutetuán que hasta ahora conocemos. En Tetuán la conocerán por episodios anteriores, que diría aquel, como el mapa de graffitis realizado durante la primera cuarentena, su participación en la Huerta de Tetuán, los Dibupensamientos de su web (claro antecedente de Dibutetuán) o, simplemente, por verla pasear observante, a pie o en bici, por las calles del distrito.

El pasado sábado quedamos con ella en un recorrido vecinal por el trazado del antiguo canalillo (del que pronto hablaremos también en Somos Tetuán) y pudimos comprobar en directo cómo se documenta uno de los reportajes de la revista (la viñeta que encabeza este artículo es un adelanto del extenso reportaje sobre el tema que aparecerá en el tercer número de la revista).

Olga apuntó cuidadosamente cada uno de los detalles del recorrido en un cuaderno, hizo fotos para posteriormente realizar los dibujos, habló con los participantes, anotó todas las postas del camino para elaborar un mapa...Nosotros, por nuestra parte, le pedimos a Olga que nos explicara un poco más a fondo el proyecto después:

Olga, ¿cómo eliges los temas que salen en Dibutetuán? ¿Qué peso tienen perspectivas como el feminimo o el activismo en ella?

La verdad es que la revista salió de un cúmulo de temas que ya antes me apetecía compartir. Curiosidades, detalles del barrio, un interés por lo que pasa aquí... Luego, surge mucho de la agenda de Tetuán, de los carteles de actos que veo en redes sociales a los que acudo, e incluso ya empieza a proponerme cosas la gente. Por ejemplo, el propio paseo por el recorrido del Canalillo. Y unos temas abren otros: durante el paseo del Canalillo he ido escuchando a las vecinas y vecinos, salía mucho el tema de lo peatonal y se me ha ocurrido que podría hacer un recorrido para la revista.

Me gustaría que en cada número hubiera mucha variedad y una combinación bonita entre actualidad, historia, una parte cultural, que haya un mapa y otras secciones que he ido incluyendo, como la persona destacada del barrio.

En cuanto a la segunda parte de la pregunta...todo. Si ojeas la revista, verás que al final todos los temas del último número están relacionados con el activismo, desde la Revuelta Escolar y el activismo por la pacificación de las calles; la entrevista a Anne Derenne, una ilustradora cuyo trabajo habla mucho de los Derechos Humanos; o la visita al Museo Tiflológico, donde se habla de la accesibilidad y la discapacidad. Y, desde luego, el feminismo es punto de lanza porque una de las decisiones que he tomado es que la sección de La protagonista sea siempre sobre una mujer, después de milenios de visibilidad de los hombres espero que a nadie le importe que en una revista pequeñita destaque mujeres, creo que ya va siendo hora.

Seguro que tienes planes en mente para los siguientes números…¿Veremos alguna novedad pronto?

Cada mes saldrá un número nuevo y creo que es divertido que haya un pelín de sorpresa. Pero venga, te cuento algo. Una de las cosas que me he descubierto es que hay un grupo de mujeres wikipedistas en el barrio, mañana voy a visitarlas [por cuando se produjo la entrevista]. También es verdad que a veces haces las visitas y la información para la revista no se produce en ese momento, a lo mejor sale o a lo mejor no…

¿Te planteas la posibilidad de un Dibutetuán impreso además de imprimible? Si tuvieras que elegir algunos sitios de Tetuán donde se distribuyera, ¿cuáles serían?

No me lo había planetado pero me lo han planteado, desde el primer número la gente me lo ha preguntado. Charlando con vecinas y vecinos lo más rápido que se me ha ocurrido para distribuirlo es pasarle el archivo a varias copisterías, poner el nombre en las redes sociales y que la gente pueda ir allí a pedir copias. Sería muy interesante que el Ayuntamiento, y en particular la Junta de Distrito o los programas de Juventud o de Mayores, si le sinteresa, hicieran que se distribuyera en Centros Culturales o Sociales. Para mí sería una maravilla. Ahora, esto lo hago en mi tiempo libro y el objetivo es poder llegar a dibujar cada mes un número. Ojalá surgieran esas oportunidades pero no me tiene muy preocupada, me estoy centrando en dibujar y en disfrutarlo.

Eres una persona muy inquieta, a través de tu blog hemos conocido otras iniciativas tuyas pegadas al barrio, como el mapa de graffitis, o tu participación en la Huerta de Tetuán, ¿cómo definirías el barrionalismo y qué significa para ti?

Empezaría hablando incluso de una cultura de barrio. Ahora, con las elecciones y otros muchos temas como Filomena, se ha hablado mucho del centralismo, como si Madrid fuera el único lugar en España; podemos pensar en otros centralismos: parece que en Madrid solo existiera el centro, no se promueve una red barrios. Te cuento una anécdota. Yo soy de Jaén y mi hermano, al ver la revista, me dijo que no se imaginaba que del barrio en donde vivo se pudieran contar tantísimas cosas. Y, claro, yo le respondí que Tetuán tiene bastante más habitantes que Jaén. La información hiperlocal es la más útil, la que realmente da un servicio porque la nacional o la internacional, bueno, te pueden poner en relación con el mundo, te pueden dar un criterio, pero al final lo que te sirve en tu día a día, para vivir, para decidir un plan o estar más cerca de tu realidad, es lo local. El otro día, por curiosidad, me puse a ver un trocito de Andalucía Directo en la televisión y, jo, es que Andalucía es tan grande que cuentan cosas muy diferentes y casi me parecía un programa de curiosidades. No te conecta tanto.

Esto sería el barrionalismo aplicado a la comunicación pero visto desde otros puntos de vista es la ayuda mutua, no es competencia entre barrios. También se sale y se conoce a otros (a veces imagino una especie de turismo de barrio) pero hay que conocer no solo lo que hay en el centro. Hay mucha cultura invisibilizada y por eso el barrionalismo tiene una parte de activismo.

Y el pasear, da la sensación de que muchas de las cosas que te salen nacen fruto de caminar por las calles y observar, ¿es así? ¿Qué potencias crees que tiene el paseo activo?

Yo paseo un montón, a veces hago diez kilómetros al día (ojalá pudiera hacerlo siempre). Recomendaría no pasear siempre por las mismas calles, intentar cambiar la rutina y fijarse bien. Empiezo a detectar que existe gente que tiene planes en este sentido con los que me identifico. Yo me dije “quiero intentar pasar por todas las calles del barrio”, era un deseo que tenía y hacer el mapa de grafittis me dio el objetivo para llevarlo a cabo. Luego he conocido a gente que está paseando por todas las líneas de metro o que ha dado la vuelta andando a Madrid; el otro día retuiteé a un chico que se ha recorrido todos los barrios de Madrid en bicicleta…Al final, la parte de hacer barrio en coche no tiene mucho sentido, el medio de transporte conecta. Hoy pensaba que el carrito de la compra podría ser un símbolo de barrionalismo, es una herramienta de transporte que te ayuda a ir a lo cercano, no contamina y te conecta muchas veces con la gente que tiene menos recursos. Yo soy súper usuaria del carrito de la compra.

Olga, recomiéndanos una excursión para hacer en bicicleta desde el barrio inspiradora para ir con utensilios de dibujo

Es complicado porque hay mucha cuesta y si no coges la bici de forma habitual se complica. Aconsejaría a la gente que busque a una persona que suela usar la bici y salga con ella. Para personas que no lo hagan mucho subí en mi blog una ruta por la que puedes ir por carril bici y que es casi todo en parques, desde Tetuán hasta el Templo de Debod o incluso hasta Madrid Río. Ambos tienen unas vistas estupendas para dibujar. Es cuesta abajo y quien quiera hacerla cuesta arriba puede usar Bicimad.