Nissan Juke II: la evolución del original

Porque hubo un tiempo en el que no había vehículos con silueta crossover en el segmento de los compactos de ciudad, hoy no queda una sola marca que no trabaje sobre este tipo de carrocería, en cualquier tamaño. Nissan apostó con la misma baza que le hizo triunfar con el Qashqai, y la partida le salió a ganar.

El concepto de crossover ha triunfado porque al público le ha entrado por los ojos una carrocería más grande, con mejor espacio a lo alto y un diseño más personal. Ahí es donde el Juke de primera generación pegó más fuerte con su estética única, y donde la nueva generación se posiciona con la misma apuesta divertida y rompedora, mejores dotes dinámicas y una serie de tecnologías de ayuda a la conducción únicas en el segmento “B-SUV”, donde milita junto a su competencia alrededor de los 4,20 metros de longitud.

Transformado por dentro y por fuera

Con unas proporciones parecidas y ciertos elementos estéticos que se mantienen invariados, como las ópticas delanteras circulares, el nuevo Juke crece ligeramente por fuera pero consigue más centímetros por dentro. Construido sobre la nueva plataforma CMF de la alianza Renault-Nissan, gana en casi seis centímetros para las rodillas de los pasajeros, un centímetro más para la cabeza y un 20% más de maletero que el modelo anterior, pesando 23 kilos menos. Así, si antes era una buena opción para una pareja, ahora lo es aún más porque ofrece espacio suficiente para que la familia crezca o simplemente, para gozar de una sensación de espacio superior.

La reducción de peso que comentábamos, es un logro muy notable que deja a las claras el buen trabajo realizado con la inclusión de más cantidad de acero de alta resistencia en la carrocería, que gana en rigidez y por ende en seguridad y precisión de guiado. Con una carrocería más firme, es posible rebajar la dureza de las suspensiones a igualdad de resultados dinámicos, convirtiendo a este nuevo Juke en un automóvil más confortable.

En la misma línea, el interior gana en calidad y ajuste de materiales, así como en la organización de los mandos. Aquellos que requieren de un uso más habitual, quedan más cerca de los brazos del conductor, que ahora disfruta de una mejor visibilidad. Los tapizados ahora pueden ser en piel Alcántara y los nuevos asientos monoforma, de aspecto y rendimiento deportivo, incorporan según versiones una pareja de los altavoces Bose Ultra Nearfield a la altura de los oídos. Un sistema único que eleva el nivel de calidad del equipo de audio a un nivel propio de grandes berlinas de representación.

Escudo de seguridad único

En el mismo volante, el mando del sistema “ProPILOT” deja clara la nueva aspiración tecnológica y de seguridad del nuevo Juke. Capaz de intervenir de forma activa en la dirección, el acelerador y los frenos, el sistema permite un grado 2 de automatización de la conducción, pudiendo mantener el coche en el centro del carril de forma autónoma cuando se circula por autopista. En la práctica, la conducción con estos sistemas es más descansada y segura, aun requiriendo de la participación del conductor. Instalado ya en más 120.000 modelos de Nissan desde el año 2016, el sistema ha sido mejorado en sus prestaciones y afinado en su respuesta a los pedales o el volante.

Como sistemas independientes pero de los que “ProPILOT” toma también información, el nuevo Juke dispone de reconocimiento de señales de tráfico, detección de peatones, ciclistas y tráfico detenido, así como alerta de tráfico trasero y ángulo muerto. Este último, con un principio de funcionamiento similar al control inteligente de cambio de carril, mantiene el coche en la trayectoria más segura antes de que el conductor observe a través del retrovisor la alerta de tráfico circundante.

En la misma línea, “NissanConnect” orienta tecnologías variadas hacia el mayor disfrute y control del Juke. El sistema de infoentretenimiento, permite sincronización con “Apple Play” o “Android Auto” sin necesidad de cable. Hay red wifi para todos los ocupantes y acceso en tiempo real al tráfico y la cartografía de “TomTom Maps”. Todo esto, dentro de la nueva pantalla central táctil, porque desde la aplicación para el móvil, el ecosistema de servicios continua. “NissanConnect Services” permite abrir o cerrar las puertas a distancia, comprobar la presión de los neumáticos o el nivel de aceite antes de salir de viaje. Y puesto que el sistema es compatible con “Google Assistant”, el sistema de control por voz de las funciones principales del Juke, está garantizado por el mejor estándar del mercado.

Motorización limpia

Con una plataforma preparada para el futuro, Nissan apuesta sin embargo por una única motorización de nueva generación: el motor DIG-T. De tres cilindros, un litro de cilindrada, sobrealimentado y con 117 caballos de potencia, supera la exigente normativa Euro 6d y ofrece un equilibrio muy brillante entre economía de uso, y entrega de potencia.

Equipado con una función denominada “Over Torque”, es capaz de entregar 200 Nm durante un máximo de 25 segundos cuando se pisa el acelerador a fondo, superando la respuesta típica de los motores de tres cilindros y baja cilindrada total. Asociado a una caja de cambios manual, o automática de tipo CVT y siete “pasos” para mejorar la sensación de control, dispone de tres modos de conducción (Eco, normal o deportivo) seleccionables por el conductor desde un mando situado justo detrás de la nueva palanca de cambio.

El diseño único, la silueta reconocible, más capacidad y mejor dotación tecnológica se reúnen en el crossover de ciudad que marcó el rumbo de la competencia.