Burlas a la justicia

El pasado 18 de julio el diario ABC titulaba en su portada “Una burla a la justicia y a los españoles”, en relación con el tercer grado a los condenados por el 'procés'. Sin entrar en la cuestión judicial, quisiera reflexionar sobre la justicia y su exposición a burlas.

El poder judicial es uno de los poderes del estado (junto al legislativo y el ejecutivo), mediante el cual los jueces (y jurados) aplican la ley e imponen sanciones cuando procede. Este poder sitúa en el ámbito público una acción de resarcimiento de daños que de otra manera se resolvería de forma privada, mediante venganzas.

En la Grecia clásica, se plantea de forma mítica el origen de la justicia como institución pública, es decir del poder judicial, y su sustitución de la venganza privada: en su viaje a la guerra de Troya, Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia para aplacar a la diosa Ártemis a la que había ofendido. Clitemnestra, madre de Ifigenia, venga a su hija matando a Agamenón cuando este vuelve de la guerra. Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra, venga a su padre matando a su madre. Entonces las furias, espíritus de la venganza/justicia, persiguen a Orestes. Vemos un ciclo de violencia en el que la violencia llama a más violencia sin lograrse una resolución. Entonces Orestes llega a Atenas, donde un juzgado popular presidido por Atenea le juzga, absolviéndole por un voto al considerar legítima su acción vengando a su padre.

Independientemente de que coincidamos o no con el veredicto del juzgado ateniense, la aparición de una institución pública para sustituir el ciclo de venganzas privadas marca un hito en la concepción de la justicia, logrando un beneficio público y una reducción de la violencia.

Para que la justicia pública funcione y se eviten vendettas privadas, es necesario que esta institución sea reconocida por la ciudadanía y que las penas que imponga sean reconocidas como proporcionales para las transgresiones que juzga. De lo contrario, la justicia pierde su lugar y surgen sustitutos perversos para reemplazarla, (mafias, duelos a lo 'far west', etc). Otros requisitos para el funcionamiento de la justicia son ciertas garantías procesales, el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, etc.

Cuando se considera que la justicia es burlada, se cuestiona la legitimidad de esta institución, y por tanto, la del estado en sí. El cuestionamiento del estado abre la puerta a venganzas privadas, grupos terroristas, golpes de estado y demás maniobras que toman el lugar de las furias para sustituir a la justicia.

En España, el cuestionamiento de la justicia y el estado se limita a declaraciones críticas de determinados políticos y a algunas manifestaciones en la calle ante resoluciones judiciales que no coinciden con la percepción popular de justicia, hasta hoy. El problema es que si la justicia como institución pública pierde su legitimidad ante el pueblo, pueden surgir otros movimientos aún más destructivos. Urge restaurar el reconocimiento de esta y otras instituciones del estado antes de que la alienación del pueblo frente al estado lleve a males mayores.