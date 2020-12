Algunas veces no sabe uno porque elige un tema y desecha otro. Pasan muchas cosas, aunque enchufes Telecinco y te encuentres con las cosas de la Pantoja, tantas cosas que a veces parece que solo pasa esa cosa. En realidad, desde marzo todas las cosas que giran y giran en su espacio infinito, giran en torno al epicentro de la pandemia de nuestro tiempo. Y si leo las noticias, siempre me encuentro con la última cosa de Ayuso.

Si el Gobierno central de Pedro Sánchez anuncia una cosa, el Gobierno autonómico de Ayuso anuncia la contraria, o si es la misma cosa, pues más grande. Ese enfrentamiento me recuerda aquellos años 60 en los que Madrid quería tener más taxis que Barcelona o llegar a ser la primera ciudad que matriculara un millón de automóviles, y ya no digamos nada en lo deportivo del Barcelona-Madrid, ese es otro asunto.

Lees el ABC, y ahí está la Ayuso: “Madrid vacunará en tiempo récord”. Te vas a la prensa extranjera y ahí está la Ayuso en el Frankfurter Allegemeine Zeitung, a la que consideran la Trump española, por su manera de "exagerar, insultar, atacar.” Qué vas a la prensa francesa, y ahí “Le Figaro”, dice que es la «nueva musa» de la derecha española y que se ha hecho notar por su gestión de la pandemia”. Y eso antes de montar el Hospital Zendal. Menuda cara la de Ayuso, en la inauguración, cuando Pablo Casado, le preguntó por la sala de quirófanos, que obviamente no existía. Qué se habla de la regulación fiscal del rey emérito Juan Carlos I, va ella y dice; "no es un ciudadano más" por lo que la "ley es para todos igual pero no somos todos iguales ante la ley".

Ya digo yo que no quería hablar de las cosas de Isabel Díaz Ayuso, y aquí sí que hay tema. Sin embargo, ese tema se me asemeja a las mismas cosas de Isabel Pantoja, que se parece a un carrete que no cesa.

Creo que hoy no tengo tema y tampoco me quiero meter en la vida privada de Isabel Díaz Ayuso, pero la prensa es pertinaz sobre su figura, y yo soy un lector empedernido. Y mira que pasan cosas en este mundo que gira y gira en su espacio infinito. Así que yo no digo ná. Ya lo dicen los titulares de algunos escritos, en el diario La Razón: “Isabel Díaz Ayuso, la heroína frente a todos”. Y si quieren ver la figura de la Ayuso, en sus ratos frívolos, ahí la tienen en la sesión fotográfica, que le regala el periódico El Mundo, jugando con su pelo y que titula: “Una presidenta apañada que se viste y peina sin ayuda de estilista ni peluquero”, y eso, añade en el reportaje: “Por mucho que su novio Jairo haya trabajado de peluquero”.

Algunas veces no sabe uno porque elige un tema, yo les quería hablar del asunto de Isabel Pantoja, pero se me han metido por medio las cosas de Isabel Díaz Ayuso.