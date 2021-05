Homenaje al gran Soren

Al poeta Soren Peñalver le acaban de dar un homenaje sentido y merecido en el pueblo que nació, Albudeite, y le han dedicado también una calle. Aunque su vida la vive o ha transcurrido en Rincón de Seca, una apacible pedanía de la huerta de Murcia, mientras no viajaba o residía en otras ciudades como Estambul, Venecia, Londres, París, Lisboa, Fez, Roma, Siena, Palermo, Creta, Lesbos o Tánger.

¿Y quién es Soren? Soren es toda una leyenda; un gran poeta que solo se puede leer en pequeñas dosis, sorbiendo sus versos, pues apenas ha publicado un buen puñado de poemas en revistas o en alguna que otra praquette. Se resiste a publicar un poemario y sus memorias. Soren es un esteta de la belleza. Un cosmopolita. Un auténtico agitador cultural de las ágoras, basta pasear un rato con él por las calles para ver la gente que lo para o saluda. Soren, como un rayo que no cesa, ha prestado su sabiduría a distintas generaciones de jóvenes que han estado a su lado. Soren es un lujo cultural para la Región de Murcia. Soren es como una madre para una legión de mujeres que aman la cultura. Me alegro de ser su amigo y amigo de un grupo de personas que siempre han estado a su lado. La vida de Soren no ha sido un camino de rosas. No era nada fácil lucir ese pelo largo con henna en los años 60 en una sociedad pacata. Como me apellido Peñalver no crean esta alabanza va por el apellido. No somos familia. Aunque, antes algunos amigos, Soren, humorísticamente de vez en cuando, dice que soy su primo, aunque yo no lo quiera reconocer. Soren dice que tiene varios tomos de memorias escritos y que yo también salgo. Espero verla alguna vez publicadas.

Mientras tanto me alegro de corazón de este homenaje y de otros que se merece. Y aquí les dejo una entrevista que le hice en el periódico Diario-16 de Murcia, en 1993.

Soren Peñalver: “Mis trirremes han soltado amarras”

En Albudeite, pequeño y coqueto pueblo de la comarca del río Mula, nace y se desarrollan sus primeros recuerdos campesinos: “Al atardecer un día de verano, tras acabar las labores, se desató una tormenta muy fuerte. Nos llamó un pastor y nos tuvimos que refugiar en una cueva inmensa que tenía en el suelo una gran estera de esparto. Después de la tormenta, la contemplación de la limpieza del cielo y las estrellas quizá fueran las que me llevaron a ser poeta”.

Cuando dice que tiene el privilegio de ser un niño campesino, puede parecer esnobista o frívolo si después se descubre que practica una cultura refinada, exquisita, y tiene como maestro prontamente a Proust y más tarde a la Yourcenar; sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues en esas labores agrícolas, en el amor a la tierra, reconoce su génesis.

En sus primeros años de adolescencia sueña con ser un mítico guerrero maravillado por la figura de Alejandro Magno, más tarde Fausto, y, una vez que se traslada con su tío a vivir a Murcia, pasará muchas horas en el altillo de su casa mezclando infinitud de cosas. En aquellas solitarias tardes otoñales ya se entretejían sus primeros quehaceres de pintor y poeta lírico, y cuando entraba el sol amarillento por la ventana se sentía en un ambiente místico. Sin embargo, aunque decidió desde muy pronto ser poeta, lo más inmediato por entonces fue llegar a ser bailarín, le entusiasmaba Nijinsky (de hecho, más tarde llegaría a trabajar en el Ballet Nacional como diseñador).

Durante los últimos años ha vivido largas temporadas de su vida en Londres, París y Atenas. En París conocería el mundo de la bohemia y conocerá a Carlos Viudes, que sería su mentor y mecenas.

Desde sus inicios creativos hasta ahora, así ve su evolución poética: “Yo amo a la poesía lírica, y durante los años 60-70 viví intensamente para autoformarme en la literatura y rechazaba muchas cosas que me imponían por moda. Jamás amé a Lorca, y ahora lo quiero muchísimo y pienso que es uno de los poetas más grandes de la humanidad, y como tengo un carácter cercano a García Lorca, tenía que rechazar lo que pudiera alambicar mi lenguaje. Pero hace muchos años fui directamente a Cernuda y eso luego me llevó a conocer a poetas que bebían en esa misma fuente: Gil de Biedma o Brines, del que después sería amigo. Después me han influido poetas barrocos como Góngora o los pastoriles, o el turco Saít Fait, y por supuesto Kavafis y Pessoa. Estos poetas han conseguido que mis trirremes hayan soltado amarras”.

En estos momentos los intelectuales parecen estar adocenados y no saber el papel que deben de jugar: “Franco o Napoleón detestaban a los intelectuales porque para el poder el intelectual siempre es incómodo. El intelectual debe ser la conciencia de cada época, pero también hay que hacer una objeción a lo intelectual que tristemente se deja llevar por modas, y en un momento eran frívolos los que se llamaban marxistas como ahora los que se llaman neobarrocos. Los intelectuales siempre tienen que ir contracorriente”.

A pesar de haber tenido durante años la oferta de varios editores para publicar un libro, sus poemas solo salen publicados en revistas: “Dice Pascal: hay razones del corazón que la razón no comprende. Tal vez sea una coquetería, pero la principal razón es que nunca he considerado mis trabajos definitivos, porque soy muy exigente. Creo que soy un poeta de tradición meditativa y posiblemente como Kavafis necesite la madurez para dar con el recuerdo de lo hermosamente vivido”. Su último poema escrito está dedicado a Pablo Neruda en el vigésimo aniversario de su muerte, he aquí un fragmento: Inolvidable / Insustituible poeta, como dijiste / una vez, en tan bella forma: / “De una manera transitoria / ayer murió la verdad… /. Tal vez tenemos tiempo aún / para ser y para ser justos”.