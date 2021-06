Younes: víctima de un crimen racista

El domingo por la noche un joven de 39 años, vecino de Mazarrón, fue asesinado. Un hombre con una hija una esposa que, destrozada, pide justicia. De momento, se barajan diferentes hipótesis, entre ellas, que este fue un crimen racista. Así, aparentemente, y según cuentan los testigos, el asesino (que ni es pistolero, ni enfermo mental [al menos que sepamos]) no conocía a la víctima, y antes de matarlo le dirigió varios insultos racistas.

Teniendo en cuenta esta información, ¿qué otros motivos pueden haber? Parece que, en ocasiones, nos cuesta llamar a las cosas por su nombre. Un hombre le dirige insultos racistas como: “Todos los moros deberían estar muertos”. Se lo dice a Younes, un chico al que no conocía de nada antes de dispararle tres veces y acabar con su vida. Y, aún así, dudamos si llamarlo crimen racista o no, incluso se especuló que podría sufrir trastornos mentales, porque claro, un blanco no puede asesinar si no está completamente loco.

Pero, en esta ocasión, a la víctima no le mataron solo las balas de la pistola de este asesino, sino también una sociedad que compra, cada vez más, un discurso de odio, una sociedad inmersa en la “morofobia”, en el racismo y el odio al otro. Llevamos años escuchando discursos de odio contra los marroquíes, en las redes, en los medios, en los discursos de los políticos más votados de este país. Era cuestión de tiempo que eso se tradujese a actos físicos.

No digo que cualquier persona que oiga un discurso en la tele, por ejemplo: apelando a expulsar a los inmigrantes musulmanes de España, o afirmando que todos los menas son delincuentes, va a hacer que mate necesariamente al primer 'moro' con el que se cruce. Lo que digo es que, cuando deshumanizamos a unas personas, atacarlos cuesta menos, e insultarlos y agredirlos sale más barato.

En Ruanda, en el año 1994 intentaron exterminar a la totalidad de la población tutsi, llevaron a cabo un genocidio en el que se terminó con la vida de alrededor de un millón de personas. Pero, antes de aquella trágica agresión, y durante muchas décadas, hubo un genocidio de otro tipo, un genocidio de deshumanización de esta población. Durante muchos años los llamaron cucarachas, hacían caricaturas con estas personas en el periódico, en la radio, en los discursos políticos… comparándolos con las cucarachas. Hubo un exterminio mediático antes de ser un exterminio físico. Así, finalmente, se legitimó ese genocidio y fue posible llevarlo a cabo, porque, al fin y al cabo, eran solo insectos, y su vida no valía lo mismo que la vida de otros. La conclusión de esto es que las palabras y los discursos tienen mucho poder.

Por eso, debemos cuidar nuestro discurso, no podemos estigmatizar a las minorías, no podemos atacar a los 'moros' por ser 'moros', ni a los gitanos por ser gitanos, ni a los negros por ser negros, en definitiva, a ninguno por sus características biológicas inalterables. Y, aunque sea solo con palabras, un post o un tuit, seamos conscientes de que eso tiene un enorme impacto, tanto en las personas que son objeto de estos ataques, como en otros, en los que estamos cultivando un odio racial que, un día, puede llegar a ser el estímulo para apretar el gatillo.

Hoy un joven llamado Younes ha perdido la vida, no por lo que hizo, sino por lo que fue, por una característica biológica y étnica. Por ser “moro”. A su madre, a su esposa, y a su hija no habrá palabras que puedan consolarlas, pero espero que, al menos, tengan justicia. Asimismo, espero que, en una sociedad que aspira a ser cada día mejor, esta lacra no deje más víctimas. DEP. “LAYREHMEK”.