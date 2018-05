Miedo a la libertad

RTVE

En nuestro país, las principales fuerzas de la oposición, en bloque, acordaron hace ya bastantes meses que RTVE precisaba una reforma con urgencia. El PSOE, Unidos-Podemos y Ciudadanos llegaron a la conclusión de que la radio y televisión públicas españolas necesitaban una profunda regeneración, acorde con los tiempos que corren y con las demandas de una sociedad como la actual.

La propuesta pasaba por convocar un concurso público para elegir al presidente de la corporación y renovar su Consejo de Administración. Convocadas las mesas del Congreso y Senado, la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, optaba por evitar la votación prevista y solicitar informes a los servicios jurídicos sobre la idoneidad de la mencionada propuesta. Es más, proponía que, tras ello, la votación no fuera conjunta y sí por separado, por lo que el PP podría bloquear la pretendida reforma en la Cámara Alta, donde sí goza de mayoría.

Lo hecho por Ana Pastor no es otra cosa que llevar a cabo la táctica que suele utilizar su ‘álter ego’: eternizar las cosas para que estas terminen por pudrirse. No es admisible que, transcurrido todo este tiempo desde las últimas elecciones generales, el PP siga gozando del control de RTVE como si nada hubiera pasado.

Por la actual configuración del Congreso, donde ya no hay mayorías absolutas, acabamos de ver lo que a los ‘populares’ les ha costado, por ejemplo, sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, que la presidencia de la corporación la siga ostentando alguien elegido en solitario por el PP resulta bastante incongruente.

Junto a ello, clama al cielo que el mandato de cuatro miembros del Consejo de Administración expirara en 2013, que no se hayan renovado, y que el mes próximo lo haga el del resto de consejeros. Y todo, sin perspectivas de cambio en el horizonte. Zapatero no pasará a la historia como el mejor presidente del Gobierno, es más que posible, pero, al menos, en esta cuestión, hiló fino, permitiendo que se eligiera al presidente y a los consejeros por consenso, sistema que derogó Rajoy nada más pisar La Moncloa.

A la brisa del espíritu del 8M, la valiente iniciativa #AsíSeManipula de las compañeras de RTVE en las redes sociales, denunciando la manipulación informativa a la que estamos asistiendo en los últimos años, no es sino la continuación a lo que muchos ya veníamos realizando a través de los cauces internos de los Consejos de Informativos o en artículos en los medios de comunicación. Y es que el Centro Territorial de Murcia no ha sido una excepción, más bien todo lo contrario.

El bloqueo al que el PP ha sometido este proceso de regeneración de RTVE ha motivado también que los viernes sean negros en las pantallas de la televisión pública y que sus presentadores y presentadoras, reporteros y reporteras, vistamos de ese color para exteriorizar nuestra protesta ante lo que creemos profundamente injusto.

Este 3 de mayo, en que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, conviene no olvidar que la principal empresa de comunicación de este país vive momentos de incertidumbre, tensión y zozobra ante la inacción de sus gobernantes, conscientes como son de que, con un año electoral a la vuelta de la esquina, no les interesaría soltar el control de RTVE porque sostienen que esto jugaría en su contra. No es otra cosa que el miedo a la libertad, del que hablaba Erich Fromm, explicando aquello de que una persona autoritaria, lo que más desea en esta vida, siempre pasa por ganar el control sobre los demás.