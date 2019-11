Seguimos en transición

Brilla el metal, todo listo, preparados para comenzar… Despegamos en tres, dos, uno. ¡Bienvenidos a 1975! Ocurrió en una trágica noche de Noviembre del 2019, el viento ya murmuraba días antes, aullaba, sacudía fuerte las copas de los árboles, arrastraba todo cuanto recogía a su paso. No sabía cómo decirnos que a partir del 10N en Murcia haría frío y fascismo. El frío nos volvió a pillar con el cambio de armario sin hacer, a pesar de que no fue cosa repentina, los experimentos habían empezado algo antes, pero nunca supimos verlo, o quizás lo vimos pero no fuimos capaces de prestarle la atención que merecía. Nos abdujo Vox, encandiló a nuestros vecinos, y sedujo a nuestros gobernantes. En concreto a aquellos que les necesitaban para seguir perpetuando la deriva de un Región que se deja morir y gobernar por cualquiera.

Allá por el mes de julio se estrechaban las manos Partido Popular, Ciudadanos y Vox. López Miras, conocedor de las políticas del partido de ultraderecha, no tuvo reparos en abrirle las puertas de nuestras instituciones, donde a causa de ello y durante al menos cuatro años, vienen para quedarse. Lo que son las cosas: uno desde que tiene uso de razón anda esperando a que la izquierda murciana gane unas elecciones a los populares, y de buenas a primeras el extremismo patrio español lo consigue. Con lo fácil que hubiera sido no tener principios, hay que ver.

Hay que ver cuantas preguntas, cuantos matices, cuanto castigo para tan pocos méritos ¿verdad? La explicación es sencilla, al Partido Popular le crecieron los enanos por 'izquierda' (Ciudadanos) y por derecha (Vox), ambos tres convivieron temporalmente en armonía con los números que justamente creían que a cada cual les correspondían. ¿Qué pasó? Pasó que Ciudadanos hizo la casita de paja, la construyeron muy rápido, apenas les costó esfuerzo, ni tiempo, pues las políticas del Partido Popular a nivel nacional y regional les facilitaron la tarea. Sopló el viento y como a María Sarmiento, ya saben. Las gentes de Ciudadanos, hasta hace dos días de centro, marcharon despavoridas en busca de refugio a su lugar de origen, pero resulta que los que allí se hallaban, los más castizos del PP, los de siempre y sus hijos, se vieron demasiado apretados, y rodeados de 'centralistas' y 'centralistos', por lo que decidieron el 10N que eso ya no iba con ellos. Vox ha sido el refugio del fascismo durmiente del PP Regional, mientras que el PP ha sido la posada de quienes no terminaron de convencerse de los postulados de Rivera y sus secuaces. La izquierda en cambio, ¡ay de la izquierda! ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Dios proveerá, queridos y queridas…

Lo que ya es real, es lo que acontece en Murcia ciudad, en la capital del Segura, la de todas y todos los murcianos. Donde gracias a un acuerdo entre el gobierno de José Ballesta, Ciudadanos y Vox, 30.000 murcianos y murcianas quedan bajo el bastón de mando de la ultraderecha. Ballesta y el Partido Popular, cedieron la alcaldía de seis pedanías al partido de Santiago Abascal, a pesar de que fueran la fuerza minoritaria en votos en todas ellas. Ya ven, qué poco hace falta, qué pocos complejos y cuanta irresponsabilidad. Hoy la bestia cena en casa.

Lástima que la izquierda jugara el juego de no entenderse, al de nunca jamás, en el cual paradójicamente nos hicimos pequeños, cual Peter Pan, pero no conseguimos volar. Ese idealizado mundo fue aprovechado por la extrema derecha que sí consiguió despegar. Ahora cantan en su sede que irán a por los demás, a por el conjunto de la ciudadanía que tiene algo más que patria en su haber lingüístico, y más banderas que la rojigualda, como la arcoíris, para abrazar.

Ay Murcia, la del Mar Menor, la región más joven de España, la de las marineras y los marineros, la región donde más personas donan sus órganos, en la que más grupos de música hay por habitante. La del zarangollo, los pestiños y la Estrella de Levante. La que consiguió el soterramiento del AVE por la lucha ciudadana, la región de la huerta, la que nos une ante las desgracias y llena sus pueblos castigados por la DANA de voluntarios y voluntarias. La de la primavera eterna, la alegría y la Esperanza. Porque el verde, muy a pesar de quienes pretenden teñirlo de opresión, en Murcia, y en nuestra España, seguirá siendo color esperanza... ¿Dónde estás Murcia, dónde estás región? Duele Murcia, duele España.