La voz de un policía local de Murcia

Un policía local de Murcia me contó esto. A continuación voy a contar su historia.

Soy policía local de Murcia. Mi nombre no creo que importe, pues podría ser Carlos, Pepe o María y os voy a contar el día a día en nuestro trabajo para que los ciudadanos tengan conocimiento de lo que ocurre en esta ciudad.

El municipio de Murcia tiene una superficie de 881,86 kilómetros cuadrados, para que os hagáis una idea, eso significa 200 kilómetros cuadrados más de extensión que la de Madrid y ocho veces mas grande que la de Barcelona.

Las distintas corporaciones de nuestro Ayuntamiento no se han preocupado por la seguridad ciudadana en más de once años pues no han convocado oposiciones en este tiempo, a pesar de que los policías locales se han ido jubilando. Esto se traduce en que solo este año hemos perdido mas del 15 por ciento de la plantilla: llegamos a ser unos 650 en 2008, mientras que ahora apenas somos 450. Si exceptuamos a los policías de oficinas y otras secciones, somos pocos más de 300 en la calle; habría que recordar los 800 que recomienda la Unión Europea y las características especiales del municipio.

Empieza la jornada y mientras realizas la 'misión imposible' de encontrar el vehículo que este apto para trabajar, la sala del 092 ya te empieza mandar servicios. Se intenta priorizar en servicios de urgencia como peleas, suicidios, violencias de género, accidentes graves, entre otros, pero eso no evita que en ocasiones y no pocas se tarde mas de 30 minutos para atender estos servicios. Imaginaos lo interminable que se hace ese tiempo para una mujer golpeada por su pareja, un chico que le están amenazando o agrediendo, un padre cuyo hijo esquizofrénico está destrozando su casa o para los familiares de alguien que se quiere suicidar. Es un disparate y nos sentimos impotentes al no poder atenderlos a tiempo y tener que dar la cara ante las más que justificadas quejas de quienes nos requieren y pasan media hora o más en este tipo de situaciones.

En las pedanías hay nueve cuarteles con un coche por cuartel de servicio que tiene que cubrir las pedanías de alrededor. Los números no salen si hay nueve coches y más de 50 pedanías. Hay días que no hay ni dos policías por cuartel y se tiene que formar patrulla. Por ejemplo, uno del cuartel de Beniajan con otro del cuartel del Esparragal, por lo que aparte de ser menos coches que los previstos para el servicio ordinario, hay mucha mas superficie del municipio que abarcar por lo que ante un servicio urgente los tiempos de respuesta se disparan.

Lo que intentamos con esto es que el ciudadano entienda que nuestros problemas de falta de personal también son suyos, de modo que no dirija su enfado a esos agentes que, aún llegando lo mas rápido posible, no han conseguido tardar menos de 20, 30 o 40 minutos porque estaban haciendo otros servicios pues no tenemos efectivos ni medios suficientes para lo que la ciudad de Murcia se merece.

Si tuviésemos los efectivos y medios necesarios en servicios muy urgentes se reduciría en apenas un par de minutos el tiempo de respuesta y, en el peor de los casos, no superaría los 15 minutos, pudiendo atender a los ciudadanos de una manera digna y solucionando muchos problemas de presencia policial que tantos ciudadanos demandan. Desde el niño que juega en los columpios y saluda alegremente al policía, pasando por la chica que tras salir con los amigos vuelve de madrugada a casa sola, hasta el hombre mayor que ayudamos a cruzar por el paso de peatones. Que no les quepa duda de que nos seguiremos jugando la vida por ellos como siempre lo hemos hecho en los más de 150 años de historia que llevamos sirviéndolos.