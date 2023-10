1.500 personas salen a la calle en Pamplona para denunciar las violaciones de derechos humanos de Israel

Cientos de personas, alrededor de 1.500 según la Delegación del Gobierno de España, han participado este sábado en Pamplona en una manifestación en apoyo del pueblo palestino tras los bombardeos en la franja de Gaza y en la que se ha criticado la “impunidad” de Israel y la “complicidad” de los países occidentales.

La movilización, convocada por la plataforma BDZ (Boicot, Desinversiones y Sanciones), ha partido a las 11.30 horas desde la Plaza de la Constitución, precedida de una pancarta con el lema 'Terrorista es Israel. Europa cómplice'. También se han visto otras pancartas con lemas como 'Del río al mar Palestina libre será' o 'Alto al genocidio en Palestina', informa Europa Press.

A lo largo del recorrido se han visto muchas banderas de Palestina y se han coreado consignas como 'No es una guerra es un genocidio', 'Palestina aurrera', 'Boicot Israel' o 'Netanyahu genocida, Pedro Sánchez ayuda'. En un comunicado, la plataforma BDZ ha calificado a Israel como “Estado de apartheid” y “agresor” y ha lamentado su “total impunidad”. Ha afirmado que es Israel “quien ocupa ilegalmente la tierra palestina”, que el pueblo palestino tiene “derecho a la legítima defensa” y que los “gobiernos occidentales” son “absolutamente cómplices de todas las barbaries” que “Israel comete sobre los palestinos”.

En declaraciones a Europa Press antes de inicio de la manifestación, Lidón Soriano, de la plataforma BDZ, ha afirmado que “esto no es un conflicto puntual sino que durante 75 años el Estado de Israel lleva expulsando población, confiscando tierras, destruyendo cultivos, asesinando a civiles inocentes”, mientras la comunidad internacional ha estado “siempre mirando a otro lado, sin que ninguna sanción le haya sido nunca impuesta”, ha rechazado. En este sentido, ha destacado que “Israel está avisando de que va a destruir la zona norte de la franja de Gaza” y, aunque ha dado 24 horas, “hasta Naciones Unidas ha declarado que es absolutamente imposible evacuar una zona tan densamente poblada”. “Está avisando de que va a cometer una masacre brutal sobre civiles, una más, y el mundo no solo no hace nada, los gobiernos no solo no hacen nada, sino que algunos de ellos le apoyan. Es absolutamente inaudito”, ha lamentado.

“Nosotras consideramos que no es que haya que estar con unos o con otros, hay que estar con el derecho internacional, hay que estar con la justicia, sencillamente. Y la justicia lleva desde 1967 exigiendo a Israel que acabe con la ocupación de los territorios palestinos. Israel lleva más de 50 resoluciones de Naciones Unidas incumplidas y nunca jamás ninguna sanción le ha sido impuesta”, ha resaltado. “Creemos en la justicia y queremos que esto termine. No queremos más muertes de civiles, condenamos la muerte de todos los civiles, pero tenemos claro que el único culpable de todas las muertes es el Estado de Israel”, ha manifestado.