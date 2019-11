Diseño con Objetivos

Durante la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1944, el gobierno británico presidido por Winston Churchill puso en marcha el 'Design Council', un organismo para promover mejoras en el diseño industrial.

Su objetivo era mejorar el diseño y la innovación militar en tiempos de guerra, pero el 'Design Council' también aspiraba a fomentar la recuperación económica a través del diseño en tiempos de paz, una vez que el conflicto terminara.

Churchill demostró tener visión a largo plazo, poniendo en práctica en primera persona su célebre aforismo: "El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones".

En el periodo más difícil de la historia moderna del Reino Unido, en plena lucha contra el Tercer Reich, Winston Churchill entendió que la llave para abrir la puerta al futuro era el diseño.

75 años después de la fundación del 'Design Council', el diseño ha evolucionado, paralelo a los cambios que ha tenido la sociedad en la que habita. Sin embargo, la esencia permanece; el diseño sigue siendo un agente de cambio social.

Hoy en día tenemos nuevos retos encima de la mesa, retos muy importantes aunque más pacíficos. La ONU, organización surgida al término de la Segunda Guerra Mundial, ha centrado su atención en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Agenda 2030, en la que se recogen los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, esboza una visión de futuro para un mundo mejor y más justo. Ahora lo que toca es movernos hacia él, hacía ese futuro. El ejercicio de la esperanza no es soñar, es hacer.

La consecución de los ODS requiere de líderes con visión amplia y estratégica, además de la colaboración de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Asimismo, el diseño, como agente de cambio social, también debe asumir su papel en la implementación de este reto global.

El diseño no sólo apunta a lo estético. El diseño está relacionado con la belleza, es cierto, pero es mucho más que eso; el diseño puede transformar, mejorar y resolver. El diseño conecta lo aparentemente desconectado. Lo dijo Roberto Rossellini: “El creativo desempeña una función muy precisa en este mundo: clarificar las cosas”.

Pero, para lograr que el diseño sea un robusto agente de cambio y sus beneficios lleguen a la mayor población posible, hace falta impulsar un diseño socialmente útil, enfocado a generar soluciones en vez de necesidades. Hace falta un diseño para el Bien Común.

Es necesario pensar el diseño como elemento de transformación social, más allá de su función asociada a la producción de valor económico. Es decir, el diseño no sólo debe aportar un valor competitivo, también debe aportar un impacto social positivo.

Es posible aplicar el diseño a los objetivos de la Agenda 2030. El diseño puede crear nuevas oportunidades de trabajo a través de la digitalización (ODS 8), fijar población rural mediante el emprendimiento (ODS 11), generar estrategias de protección del medio ambiente (ODS 13), crear productos basados en materiales reutilizados (ODS 12) o concienciar sobre igualdad de género (ODS 5). Son sólo algunos ejemplos.

Una perspectiva holística del diseño puede ser aplicada a cualquier reto o situación. El diseño encarna valores, ilustra ideas, ofrece respuestas e incita a la acción. Tal y como señala el eslogan del Design Council: “Whatever the question, design has an answer”.

La Agenda 2030 también es una llamada a la acción. Y esa acción requiere de grandes dosis de talento y creatividad colectiva. El reto es hermoso y complejo, pero tal y como dijo Churchill: "Soy optimista, no parece muy útil ser otra cosa".