La Policía Foral, "desbordada" por la cantidad de navarros que han salido a hacer deporte y pasear incumpliendo el estado de alarma

"Que el coronavirus no me arruine mi paseo matinal del domingo". Es lo que han pensado decenas de navarros este domingo, que han salido a calles y parques de distintas localidades de la Comunidad foral a pasear o a hacer deporte como si el estado de alarma no fuera con ellos. Numerosas patrullas de la Policía Foral y de las distintas policías locales del territorio navarro han tenido que salir a advertir a la gente de las consecuencias que puede tener incumplir las directrices de quedarse en casa a raíz del estado de alarma, en una comunidad que en la mañana de este domingo ha alcanzado la tasa de 0,30 contagiados por cada 1.000 habitantes sumando un total de 196 casos positivos en coronavirus.

Informando a ciclistas en #Ansoain No tenemos patrullas para tanto irresponsable e insolidario...#COVID19pic.twitter.com/FVIoccgv0V — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) March 15, 2020

En el parque del Arga, en Pamplona, han sido varios los 'runners' que no han cambiado su plan habitual plan de domingo a pesar de la crisis del coronavirus y el estado de alarma, y han salido a correr como si nada. En Sarrigurren también hay quien ha desoído las directrices anunciadas ayer por el presidente Pedro Sánchez y han salido a pasear y sacar al perro. En Ansoain alguno que otro ha salido a darse una vuelta en bicicleta y en varios parques de Pamplona han aprovechado el día primaveral para tumbarse al césped a tomar el sol. También hay quien ha intentado abrir su bar, pese a no estar permitido por el actual estado de alarma.

En #Fustiñana informando para cierre de establecimiento. Está bien que el R.D. ha entrado esta noche en vigor, pero si hay dejación e irresponsabilidad denunciaremos las infracciones...#COVID19pic.twitter.com/WU1ucrteMd — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) March 15, 2020

Han sido una gran minoría, sí, pero la Policía Foral ha denunciado que "no hay patrullas para tanto irresponsable", a los que han tenido que ir a advertir de los delitos e infracciones administrativas en los que pueden incurrir aquellos ciudadanos que no respeten el estado de alarma, según aparece en la orden por la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que regula la actuación de las Fuerzas de Seguridad en el actual escenario.

Salvo estas excepciones, la realidad de ciudades como la capital de Navarra, Pamplona, es la de calles vacías, salvo alguno que paseaba a su mascota cumpliendo los servicios mínimos o quienes iban a comprar el pan. También se han visto vacíos los autobuses urbanos.