Joseba Asiron denuncia la falta de colaboración de UPN: “Se han llevado hasta los bolígrafos”

El nuevo alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, había mostrado su deseo de realizar una transición en el Ayuntamiento que contase con la colaboración del equipo saliente de Cristina Ibarrola tras la moción de censura contra UPN que formalizaron este miércoles EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin. Sin embargo, el nuevo regidor ha denunciado que los regionalistas se han negado a mantener cualquier contacto con el nuevo Gobierno municipal y que han formateado los equipos informáticos. “Se han llevado hasta los bolígrafos”, ha apostillado.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Asiron, quien ya fue alcalde entre 2015 y 2019, ha querido mostrar empatía con Cristina Ibarrola asegurando que sabe “que se sufre”. “He pasado por esa situación, es entendible esa frustración inicial”, ha añadido. Con todo, ha señalado que UPN “debe aceptarlo con deportividad pensando en la ciudadanía”. “Somos profesionales y no hay que hacer el ridículo”.

Tras unas primeras horas de celebración al frente del Consistorio, el nuevo alcalde ha indicado que es momento “de bajar el suflé” y “empezar a trabajar” en el acuerdo de Gobierno que EH Bildu firmó la semana pasada con los otros dos socios de la coalición de Gobierno y que incluye, entre otras medidas, elaborar un plan de convivencia, medidas para facilitar el acceso a la vivienda o la resignificación del monumento a los Caídos. De hecho, ha anunciado que este mismo viernes a las 12 del mediodía celebrarán la primera junta de Gobierno.

Sobre UPN ha señalado que espera una oposición “fuerte”, como la que hizo EH Bildu a Enrique Maya en la pasada legislatura y a Cristina Ibarrola estos últimos meses. “Hemos tenido una minoría en el Gobierno que no era consciente de su minoría y que no ha negociado nada. Lo ocurrido no ha sido normal ni natural. Lo que hemos hecho es poner las cosas en su punto lógico”, ha comentado sobre la moción de censura.

Para que la moción saliera adelante fue necesario un acuerdo con el PSN, que por primera vez y, derribando su último muro, apoyó una candidatura de la izquierda abertzale. “Hemos aprendido mucho el uno del otro. Venimos de culturas políticas diferentes, en demasiados años nos hemos dado la espalda, pero se pueden hacer muchas cosas juntos y trabajando seguiremos profundizando”, ha apuntado Asiron sobre los socialistas.

El regidor ha continuado afirmando que le gustaría y que sería “una muy buena señal” que el PSN entrara en el nuevo Gobierno municipal, cuestión que los socialistas han rechazado. “Eso mostraría que profundizaríamos en las sinergias y en la confianza. Yo creo que sí es posible, pero ellos tendrán que contestar. Les quiero poner difícil no entrar. Si el consenso es entre 16, tendremos más fuerza”, ha aseverado.

Sobre los ataques por parte de la derecha al acuerdo para la moción de censura en los que se acusaba al PSN de pactar con “los terroristas de EH Bildu, Asiron ha señalado que la coalición abertzale ya ha ”hablado muy claro sobre eso“ y los ha ”mostrado por la vía de los hechos“, en referencia al punto del acuerdo en el que se recoge el compromiso de reconocimiento a las víctimas de la banda terrorista. Yo claro que no tengo que hacer ningún recorrido ético, hace tiempo que lo hice. Bueno, no lo hice porque siempre lo he tenido claro. Todo EH Bildu debería pensar lo mismo que yo”, ha sentenciado.

Por último, ha destacado el papel que ha jugado EH Bildu en Navarra y en Madrid para sacar adelante leyes y proyectos “que mejoran la calidad de vida de toda la gente”.