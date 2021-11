Landarte hace un balance "muy satisfactorio" de sus proyectos de creación cultural contemporánea en pequeñas localidades

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

La quinta edición de Landarte ha concluido con un balance "muy satisfactorio" a tenor de las valoraciones realizadas por todos los agentes participantes, tanto creadores como las comunidades donde han trabajado, tal y como apunta el equipo coordinador de este programa impulsado por el Servicio de Acción Cultural de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, en el que también ha colaborado el Departamento de Desarrollo Rural.

En 2021, seis artistas y colectivos han trabajado en seis localidades rurales de Navarra donde han generado diversos procesos de creación cultural contemporánea en colaboración con sus habitantes. Así, el artista Taxio Ardanaz ha intervenido en el municipio de Ezprogui-Ayesa; el Estudio-taller de Arquitectura Conjunta (formado por Inés Castillo, Felipe Fuentes, Iker Ordoño y Arantxa Satrústegui) en Murieta; la dramaturga Ana Maestrojuán en Murillo el Fruto; la cineasta Arantza Santesteban en Valle de Araitz; el equipo de Pr0t0c0lectiv0 en Valle de Arce; y la artista Katixa Goldarazena en Zubieta.

Este lunes se han presentado los resultados de todas estas propuestas desarrolladas entre los meses de julio y octubre bajo el lema 'Cultura contemporánea y ruralidad'.

En la presentación han intervenido el director general de Cultura, Ignacio Apezteguia; el director del Servicio de Acción Cultural, Lorenzo García; los miembros del equipo de mediación, Anne Ibañez y Marc Badal (Kanpoko Bulegoa); el alcalde de Araitz, José Manuel Zubillaga; y la dramaturga Ana Maestrojuán.

Apezteguia ha destacado el "carácter innovador" de Landarte y ha definido este programa como "un laboratorio de creación cultural contemporánea que, a diferencia de otros muchos programas institucionales que son más verticales, finalistas, jerárquicos y cerrados, en este caso estamos ante un programa de creación cultural protagonizado por agentes que participan en un proceso de cocreación abierto que genera pensamientos críticos, reflexión, y transformación individual y colectiva".

Lorenzo García ha valorado como "muy positivo" el trabajo desarrollado en Landarte. El director del Servicio de Acción Cultural ha destacado que este programa "rompe esa imagen subordinada de lo rural con respecto a lo urbano". "Nos parece muy interesante crear las condiciones para generar en las localidades proyectos y experiencias de intervención cultural, no para buscar espectadores, sino participantes. Landarte es un programa muy especial, queremos provocar transiciones, prácticas no jerárquicas, no finalistas, no urbanas, nos interesa más el cómo que el qué, el proceso. Es un programa innovador que genera conocimiento en relación a buenas prácticas de intervención cultural", ha dicho.

Por su parte, Marc Badal, del colectivo Kanpoko Bulegoa, ha relatado su experiencia desde el equipo de mediación de Landarte: "Ha sido un ejercicio de diálogo enriquecedor y constante, desde la selección inicial de sedes hasta las valoraciones finales. Hemos perfeccionado las distintas fases de trabajo, hemos conseguido procesos de mayor calidad que en ediciones anteriores. Nuestro trabajo ha consistido en el acompañamiento a los distintos agentes para ayudarles a disipar la sensación de incertidumbre que les invadía al principio".

Badal ha repasado el perfil de los creadores participantes: "Este año hemos tenido un colectivo de arquitectos y urbanistas, una cineasta, una dramaturga y varios artistas plásticos".