PSN vuelve a defender el plan de vacunación en Navarra, que Na+ critica, mientras que Geroa pide modificar el calendario

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSN en el Parlamento foral, Ramón Alzórriz, ha vuelto a defender este lunes el plan de vacunación de Navarra, con el que "se ponen las vacunas que llegan", mientras que Navarra Suma lo ha criticado y Geroa Bai ha dicho que su grupo pedía una modificación del calendario de vacunación, que no de la estrategia, ante la llegada de más vacunas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha indicado que "poner en valor el plan de vacunación como hace el PSN me cuesta escuchar, porque ayer no se llegó a las 2.000 vacunas". "Sus socios no pueden defender lo que no se puede defender y tanto Geroa como EH Bildu como Podemos se quieren apartar del PSN y del Gobierno de la gestión de la vacunación", ha dicho.

Según ha continuado, el Ejecutivo "no ha explicado por qué somos más lentos que otras CCAA, no dice por qué no aprendemos de las CCAA que hacen las cosas mejor que nosotros".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha destacado que el viernes "se pusieron en Navarra casi 7.000 vacunas" y que el plan de vacunación "va adaptándose a las vacunas que llegan, a las fichas técnicas que vienen con las vacunas y a la incorporación de nuevas vacunas".

Sobre algunas críticas a dicho plan, Alzórriz ha señalado que "me quedo con que miles de navarros están recibiendo las dosis, con la planificación que está siendo efectiva por parte del departamento de Salud". "La imagen que tiene la ciudadanía es buena, positiva, de que cuando llegan las vacunas se ponen", ha dicho.

Por su parte, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha explicado que su grupo proponía una modificación del plan de vacunación en un área concreta, que es el calendario, "y tenía un motivo, el anuncio por parte del presidente Pedro Sánchez de que España va a recibir hasta septiembre 87 millones de vacunas". "Hoy hemos conocido que Pfizer va a entregar 2 millones a España esta semana, lo que supone un incremento exponencial, y eso requiere que los calendarios, que no la estrategia de vacunación, se modifiquen", ha dicho, para defender un "debate saludable, democrático y participado".