UPN marca perfil ante el PP y se suma a los apoyos de la reforma laboral

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha decidido marcar perfil propio y desmarcarse del PP, su compañero de coalición en Navarra Suma junto con Ciudadanos, para votar a favor de la reforma laboral, que con los dos votos de los regionalistas en el Congreso de los Diputados tiene garantizada su aprobación. UPN, que apoyó la reforma laboral de Rajoy en el 2012, hará ahora lo propio con la del Ejecutivo de Pedro Sánchez en un ejercicio de "responsabilidad", según ha defendido su líder Javier Esparza.

En una rueda de prensa convocada a última hora de la tarde de este miércoles para dar a conocer el sentido del voto de los dos diputados regionalistas navarros en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, Esparza ha defendido el apoyo de UPN al texto por "tres razones fundamentales": que cuenta con el acuerdo de los empresarios y sindicatos, que era un requisito de la Unión Europea para la llegada de una parte de los fondos de recuperación, y que no se trata de una "contrarreforma, sino de una modificación de la reforma del 2012".

"Para nosotros es fundamental que cuente con el apoyo de UGT, CCOO y la CEOE. UPN es un partido que siempre ha defendido la concertación social como valor para dar estabilidad y ayudar a generar empleo", ha asegurado el líder de los regionalistas. "Creemos que no hay nada que ayude más a crear empleo que los acuerdos entre empresarios y trabajadores", ha añadido.

Esparza, que ha destacado que "tal y como se habían pronunciado los distintos grupos", los votos de UPN se habían convertido en "decisivos" para la aprobación de la reforma laboral y que de votar en contra se podía poner "en riesgo" la llegada de una parte de los fondos europeos, después de que la Unión Europea pusiera como condición que la reforma fuera pactada con la patronal y los sindicatos. "Pondríamos en peligro la llegada de los fondos y tiraríamos por la borda un acuerdo histórico con la patronal y los sindicatos", ha aseverado.

Por último, el líder de UPN ha subrayado que el texto que el Gobierno de Pedro Sánchez va a llevar mañana al pleno del Congreso de los Diputados no es una "contrarreforma ni deroga la reforma del 2012, sino que la modifica" y que, además cuenta con elementos "para mejorar la empleabilidad de nuestro mercado de trabajo". "Creemos que la del 2012 ha cumplido su función en términos de mantenimiento del empleo, pero también desde hace tiempo hemos defendido la necesidad de afrontar cambios para frenar la temporalidad, para ganar flexibilidad y que el mercado de trabajo fuera más positivo. Esta reforma introduce algunos cambios en esa línea", ha defendido Esparza.

Esparza no ve división dentro Navarra Suma

Con el anuncio del voto favorable de sus dos diputados, UPN rompe con la línea marcada con su principal socio de coalición en Navarra Suma, el Partido Popular. Esta división ya se produjo hace unas semanas en el Parlamento foral precisamente con motivo de una moción presentada por el PSN en apoyo a la reforma laboral de Yolanda Díaz. En aquella votación, los 15 parlamentarios de UPN no votaron a la espera de reunirse con el PSOE para marcar su postura, mientras que los dos del PP votaron en contra; por su parte los tres de Ciudadanos se abstuvieron.

Sin embargo, Javier Esparza asegura que esta votación no afectará a la relación entre socios de coalición ya que "desde el principio de la legislatura se dejó claro que cada grupo tenía libertad de voto y así lo hemos practicado", ha señalado. "Respeto la posición que adopten PP y Ciudadanos y UPN toma a suya de forma independiente". UPN todavía no ha decidido si de cara a las elecciones forales del 2023 va a reeditar el acuerdo de coalición con PP y Ciudadanos, que en 2019 no impidió que la socialista María Chivite fuera investida presidenta del Ejecutivo foral tras no haber logrado Navarra Suma la mayoría absoluta que les hubiera devuelto al Palacio de Navarra.

De esta forma UPN se desmarca de los populares, pese haber votado a favor en 2012 de la reforma de Mariano Rajoy y apoyará esta nueva reforma. "No aprobar la reforma laboral no iba a suponer que cambie el Gobierno en España, que no va a cambiar hasta 2023", ha indicado Esparza.